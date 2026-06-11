Magyar Péternek színt kell vallania a migrációs paktum ügyében

A Fidesz politikusa arra figyelmeztetett: holnap hatályba lép a migrációs paktum. Gulyás Gergely szerint az Orbán-kormány világos álláspontot képviselt. A paktum ellen szavazott és bejelentette, hogy nem hajtja azt végre.

Rámutatott, hogy az új kormány ebben az ügyben összevissza beszél. Majd közölte, hogy egy mondatot várnak a jelenlegi kormánytól. Tegyék egyértelművé, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot.

Deutsch Tamás szerint a Néppárt és a Tisza Párt között olyan politikai megállapodás is születhetett, amely alapján a Magyar Péter vezette kormány végrehajtaná a migrációs paktum rendelkezéseit Magyarországon.

A Fidesz EP-képviselője úgy fogalmazott:

kiderült, hogy a Néppárt megállapodott a Tisza Párttal, hogy Magyar Péter kormánya végre fogja hajtani Magyarországon a migrációs paktumot. Akkor ez az, amiről Magyar Péterék napok óta mélyen hallgatnak és terelnek.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)