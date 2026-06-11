Gulyás Gergely, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője ismét felszólította a kormányt, hogy tisztázza világosan a magyar álláspontot az ügy kapcsán.
Magyar Péternek színt kell vallania a migrációs paktum ügyében
A Fidesz–KDNP frakcióvezetője világos kommunikációt vár a kormánytól. Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt csak terel és nem fogalmaz egyértelműen a holnap életbe lépő migrációs paktummal kapcsolatban.
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A Fidesz politikusa arra figyelmeztetett: holnap hatályba lép a migrációs paktum. Gulyás Gergely szerint az Orbán-kormány világos álláspontot képviselt. A paktum ellen szavazott és bejelentette, hogy nem hajtja azt végre.
Rámutatott, hogy az új kormány ebben az ügyben összevissza beszél. Majd közölte, hogy egy mondatot várnak a jelenlegi kormánytól. Tegyék egyértelművé, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot.
Deutsch Tamás szerint a Néppárt és a Tisza Párt között olyan politikai megállapodás is születhetett, amely alapján a Magyar Péter vezette kormány végrehajtaná a migrációs paktum rendelkezéseit Magyarországon.
A Fidesz EP-képviselője úgy fogalmazott:
kiderült, hogy a Néppárt megállapodott a Tisza Párttal, hogy Magyar Péter kormánya végre fogja hajtani Magyarországon a migrációs paktumot. Akkor ez az, amiről Magyar Péterék napok óta mélyen hallgatnak és terelnek.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)
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