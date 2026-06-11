Rendkívüli

Itt az igazság a kórházi klímákról, ennyit költött az Orbán-kormány

Gulyás GergelyTisza Pártmigrációs paktum

Magyar Péternek színt kell vallania a migrációs paktum ügyében

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Fidesz–KDNP frakcióvezetője világos kommunikációt vár a kormánytól. Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt csak terel és nem fogalmaz egyértelműen a holnap életbe lépő migrációs paktummal kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 11:03
Magyar Péter
Magyar Péter Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gulyás Gergely, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője ismét felszólította a kormányt, hogy tisztázza világosan a magyar álláspontot az ügy kapcsán.

A Fidesz politikusa arra figyelmeztetett: holnap hatályba lép a migrációs paktum. Gulyás Gergely szerint az Orbán-kormány világos álláspontot képviselt. A paktum ellen szavazott és bejelentette, hogy nem hajtja azt végre.  

Rámutatott, hogy az új kormány ebben az ügyben összevissza beszél. Majd közölte, hogy egy mondatot várnak a jelenlegi kormánytól. Tegyék egyértelművé, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. 

Deutsch Tamás szerint a Néppárt és a Tisza Párt között olyan politikai megállapodás is születhetett, amely alapján a Magyar Péter vezette kormány végrehajtaná a migrációs paktum rendelkezéseit Magyarországon.

A Fidesz EP-képviselője úgy fogalmazott: 

kiderült, hogy a Néppárt megállapodott a Tisza Párttal, hogy Magyar Péter kormánya végre fogja hajtani Magyarországon a migrációs paktumot. Akkor ez az, amiről Magyar Péterék napok óta mélyen hallgatnak és terelnek.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

add-square Migrációs paktum

Muszlimokkal teli utcák, növekvő migránsbűnözés: életbe lép a migrációs paktum

Migrációs paktum 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Máté
idezojelekenergia

Egy csokor foltos bürök: Európa az energiafegyver korában

Tóth Máté avatarja

Elkezdődött a versenyfutás a XXI. századért, az EU pedig egyenesen ballaszt ebben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu