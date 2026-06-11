Meglepő fordulat: a köztársasági elnök elkezdett pakolni

Amikor arról kérdezték, hogy ebben az időszakban benyújthatja-e lemondását, azt válaszolta: „talán még korábban”. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy már megkezdte személyes könyvtárának összepakolását az elnöki hivatalban.

Már elkezdtem összepakolni a könyveket az elnökségen. Rengeteg könyvem van, és azt nézegetem, hová tehetném őket

– mondta.

Serbian President Aleksandar Vucic has announced that he may resign as president to run prime minister election. pic.twitter.com/PEC9Y72ZrW — Daily Digest (@dailydigestt) June 11, 2026

A beszélgetés során szóba került a miniszterelnöki tisztség is. Vucsics szerint a kormányfőjelöltség lehetősége naponta foglalkoztatja, emellett jelezte, hogy még aznap este fontos egyeztetés vár rá. A közelgő választások időzítéséről szólva azt mondta, hogy a szavazást néhány hónapon belül megtartják, ugyanakkor a végleges dátum még nem ismert.

A választásokat három vagy négy hónapon belül megtartják. Júliusban vagy augusztusban nem lesznek választások, az pedig már egy másik kérdés, hogy addigra kiírják-e őket

– fogalmazott.

A szerb államfő szerint annak, hogy három vagy négy hónap múlva kerül sor a választásokra, elsősorban technikai jelentősége van.