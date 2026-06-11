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SzerbiaVálasztásokAlekszandar Vucsics

Meglepő fordulat: a köztársasági elnök elkezdett pakolni

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Váratlan bejelentést tett a szerb államfő. Alekszandar Vucsics egy rádióinterjú során árulta el, hogy már elkezdte könyveinek rendszerezését az elnökségen, mivel megbízatása akár a vártnál hamarabb is véget érhet. Eközben Vucsics egyre nyíltabban beszél arról, hogy miniszterelnök-jelöltként térhet vissza a politikai küzdőtérre.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 9:51
Szavazás
Szavazás Forrás: AFP
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Amikor arról kérdezték, hogy ebben az időszakban benyújthatja-e lemondását, azt válaszolta: „talán még korábban”. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy már megkezdte személyes könyvtárának összepakolását az elnöki hivatalban.

Már elkezdtem összepakolni a könyveket az elnökségen. Rengeteg könyvem van, és azt nézegetem, hová tehetném őket

– mondta.

A beszélgetés során szóba került a miniszterelnöki tisztség is. Vucsics szerint a kormányfőjelöltség lehetősége naponta foglalkoztatja, emellett jelezte, hogy még aznap este fontos egyeztetés vár rá. A közelgő választások időzítéséről szólva azt mondta, hogy a szavazást néhány hónapon belül megtartják, ugyanakkor a végleges dátum még nem ismert.

A választásokat három vagy négy hónapon belül megtartják. Júliusban vagy augusztusban nem lesznek választások, az pedig már egy másik kérdés, hogy addigra kiírják-e őket

– fogalmazott.

A szerb államfő szerint annak, hogy három vagy négy hónap múlva kerül sor a választásokra, elsősorban technikai jelentősége van.

Miniszterelnök-jelöltként térhet vissza

Alekszandar Vucsics szerb elnök nem zárta ki, hogy hamarosan jelentős politikai váltás következik be a pályafutásában. Elmondása szerint komolyan mérlegeli, hogy indul a miniszterelnöki tisztségért.

– számolt be róla a Tanjug.

A lehetséges miniszterelnök-jelöltségről szólva úgy fogalmazott, hogy pártján belül naponta napirenden van a kérdés. Mint mondta, a következő időszakban több fontos egyeztetés is vár rá, amelyek befolyásolhatják a döntést.

Vucsics arról is beszélt, hogy a június 27-én Belgrádban rendezendő nagygyűlésen mutatják be a Szerb Haladó Párt (SNS) választási listájának nevét a közelgő rendkívüli parlamenti választások előtt. Az elnök szerint a voksolást néhány hónapon belül megtartják, ugyanakkor kizárta, hogy erre júliusban vagy augusztusban kerüljön sor.

„Megvárjuk, hogy Szerbia leggazdagabb része visszatérjen Spanyolországból, Portugáliából és más úti célokról, és kiélvezze a nyarat. Júliusban és augusztusban biztosan nem lesznek választások” – mondta.
A június 27-i rendezvény kapcsán Vucsics arra biztatta a polgárokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az eseményen. Szerinte a találkozó célja nem az ellenfelek támadása lesz, hanem egy másfajta politikai üzenet közvetítése.

Borítókép: Szavazás (Fotó: AFP)

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