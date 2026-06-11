Hatalmas bejelentés érkezett: megszületett a megállapodás Szerbia és a Mol között

A megállapodás értelmében a szerb állam további 5 százalékos részesedést vásárolhat a NIS-ben, amennyiben az orosz Gazpromnyeft eladja 56,15 százalékos tulajdonrészét a Mol-nak, és az ügylethez az Egyesült Államok hivatala (OFAC) is hozzájárul, írja a Pannon RTV.

A részesedés növelésével Belgrád jelentősen erősítené pozícióját a vállalatban. Az állam nagyobb beleszólást kapna az energiabiztonságot és a nemzeti érdekeket érintő döntésekbe, valamint lehetősége nyílna az ezekkel ellentétes határozatok megakadályozására is.

A megállapodás egyik legfontosabb eleme a pancsovai olajfinomító jövőjére vonatkozik. A Mol vállalta, hogy a létesítmény legalább az elmúlt négy év átlagos éves kapacitásának megfelelő szinten működik tovább. Ez biztosítja a szerb piac folyamatos és stabil ellátását üzemanyagokkal és egyéb kőolajszármazékokkal.