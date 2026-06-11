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Hatalmas bejelentés érkezett: megszületett a megállapodás Szerbia és a Mol között

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A szerb állam további 5 százalékos részesedést szerezhet a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban (NIS), miközben a Mol vállalja a pancsovai finomító működésének fenntartását. A szerb kormány szerint a megállapodás minden vitás kérdést rendezett a felek között, és erősíti az ország energiabiztonságát.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 7:49
Szerbiai Kőolajipar (NIS) olajfinomítója (Fotó: AFP)
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A megállapodás értelmében a szerb állam további 5 százalékos részesedést vásárolhat a NIS-ben, amennyiben az orosz Gazpromnyeft eladja 56,15 százalékos tulajdonrészét a Mol-nak, és az ügylethez az Egyesült Államok hivatala (OFAC) is hozzájárul, írja a Pannon RTV.

A részesedés növelésével Belgrád jelentősen erősítené pozícióját a vállalatban. Az állam nagyobb beleszólást kapna az energiabiztonságot és a nemzeti érdekeket érintő döntésekbe, valamint lehetősége nyílna az ezekkel ellentétes határozatok megakadályozására is.

A megállapodás egyik legfontosabb eleme a pancsovai olajfinomító jövőjére vonatkozik. A Mol vállalta, hogy a létesítmény legalább az elmúlt négy év átlagos éves kapacitásának megfelelő szinten működik tovább. Ez biztosítja a szerb piac folyamatos és stabil ellátását üzemanyagokkal és egyéb kőolajszármazékokkal.

A szerb kormány szerint a finomító működésének garantálása kulcsfontosságú feltétel volt a tárgyalások során. Az energiaügyi miniszter hangsúlyozta: az egyezség közvetlenül hozzájárul az ország ellátásbiztonságának megőrzéséhez.

Az új megállapodás a NIS irányításában is változásokat hoz. A szerb képviselők nagyobb jogosítványokat kapnak a vállalat vezető testületeiben, és erősebb szerepet tölthetnek be a stratégiai döntések meghozatalában. A miniszter szerint a szerb államnak a NIS 2008-as privatizációja óta nem volt ilyen mértékű befolyása a vállalat működésére.

Belgrád hosszú távú megoldást keres a NIS tulajdonosi és működési helyzetére. Erre azért van szükség, mert az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a társaság orosz tulajdonosi hátterével összefüggésben. A szerb kormány célja, hogy olyan konstrukció szülessen, amely biztosítja a vállalat zavartalan működését és az ország energiaellátásának stabilitását.

Tóth Máté energiajogász Facebook-oldalán ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a szerb féllel már megszületett a megállapodás, a folyamat azonban még nem ért véget. A következő napokban kulcsfontosságú lehet a Gazpromnyefttel folytatott egyeztetések kimenetele is.

 

Borítókép: A NIS olajfinomítója (Fotó: AFP)

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