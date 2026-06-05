juhász péterkontrollbangó sándorinterjú

Ismét kéregetni kezdett a „Zsolti bácsi”-ügy koronatanúja

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Az interjúk sorából ismertté vált Bangó Sándor ismét jelentkezett, ezúttal a követői jóindulatára hagyatkozva igyekszik minél több pénzt összeszedni.

Gábor Márton
2026. 06. 05. 16:23
Forrás: Facebook/kontroll.hu
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Bangó a Kontrollnak arról beszélt, hogy egyszer egy politikus, egy bizonyos „Zsolt bácsi” is nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Előadása szerint az aktus végén felkapcsolták a lámpát az addig sötét szobában, így meglátta, ki „Zsolt bácsi”. A Kontroll-interjúban elhangzott, hogy Bangó feljelentést tesz.

A beszélgetés megjelenését követő napon gyűjtés indult a fiatalember javára, a kezdeményezés elindítói 50 ezer eurót, mai árfolyamon számolva 18 millió forintot akarnak összeszedni Bangó Sándornak, hogy új életet tudjon kezdeni. A gyűjtésről a Kontroll számolt be, május első napjaiig 48 ezer euró már össze is gyűlt.

Csakhogy április 30-án Bangó meggondolta magát. Jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Mint fogalmazott, nincs elég bizonyítéka ahhoz, hogy ezt biztonsággal végig tudja vinni. Egy nappal később – május elsején – azonban ismét megváltoztatta szándékát, és közölte: megteszi a feljelentéskiegészítést.

Költekezni kezdett

Lapunk korábban számos intézetis forrást felkutatott, s megtudtuk, hogy Bangó Sándor környezetének már korábban szemet szúrt a fiatal folyamatosan változó anyagi helyzete. A tavaly őszi ügyészségi vallomása előtt nem sokkal ugyanis Dubajból jelentkezett be. Idén áprilisban, vagyis a Kontrollnak adott interjúja idején Bangó újra pénzhez juthatott, hiszen ismerősei szerint megint látványosan költekezni kezdett.

 

Információink szerint a csecsemőkora óta árva Bangót sok bántalmazás érte, traumatizált gyerekként nőtt fel. Emellett ugyanakkor az a kép rajzolódott ki róla, hogy egy rendkívül erőszakos, másokat folyamatosan provokáló, hazugságokkal megtévesztő személlyé vált. Kiderült az is, hogy egészségügyi problémái miatt lényegében „hímes tojásként” kezelték. Az intézetben lévő többi fiatal is tartózkodott attól, hogy bármilyen tettlegességet kövessen el vele szemben.

Megpróbáltuk ellenőrizni Bangó Sándor Kontroll-interjúja főbb állításainak valóságtartalmát is. Egyrészt megtudtuk, hogy az intézménybe kizárólag előre leegyeztetett időpontban és csak szigorú biztonsági körülmények mellett lehetett bejutni, s minden mozgást kamerarendszer rögzített. Emellett, bár a parkolóból az intézmény konyhájába valóban be lehetett jutni, de a kültéri kamerák folyamatosan felvették az eseményeket. Az innen érkező személyt kizárólag a konyhán belül nem figyelte mozgásérzékelő berendezés.

Arról több forrásunk is beszámolt, hogy Juhász Péter Pál az irodájába valóban többször magához rendelt fogvatartottakat. Elmondták azt is, hogy az ott történtekről nem lehetett sokat tudni, mivel a helyiség hangszigetelése elég jó volt, és az ott zajló eseményekről kamera híján felvételek sem készültek. Nem úgy, mint az oda vezető folyosóról.

Zsolti bácsi legendája

A „Zsolt bácsis” lejáratókampány tavaly ősszel kezdődött és Ózdról indult. A korábbi baloldali politikus, jelenleg influenszerként tevékenykedő Juhász Péter egyik podcastjében interjút készített egy személyazonosságát akkor nem vállaló férfival, akinek semmi köze Bangó Sándorhoz. 

Az illető egy tíz évvel ezelőtti meseszerű történetet adott elő arról, hogy egy Ózd környéki gyermekotthonba bejárt egy magát Zsolt bácsinak nevező politikus, aki állítólag fekete, sötétített autóval az éj leple alatt érkezett, és 10–12 éves gyerekeket molesztált. A szobában – az előadott történet szerint – sötét volt, így a politikus arcát nem látták a gyerekek, a hangját ugyanakkor felismerték. A történetet felkapta és nagy fordulatszámon pörgette a baloldali sajtó, a kitalált sztori még az Országgyűlésben is téma volt.

Ám hamar kiderült, hogy Ózd környékén nincs gyermekotthon, és a történet elmesélőjének kiléte sem maradt sokáig titokban. Az interjúalany egy bizonyos Látó János volt, aki zavaros, online prédikációkat tett közzé az interneten. Az illető szónoklatai nemegyszer egészen képtelenek voltak, olykor messze túlmutattak az épelméjűség határán.

Látó János és Bangó Sándor történetét egymás mellé téve az derül ki, hogy Zsolt bácsi nem létezik.

Borítókép: Bangó Sándor (Forrás: Facebook/Kontroll.hu)


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