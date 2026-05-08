bangó sándor

Bangó Sándor az ügyészségen megnevezte az állítólagos Zsolt bácsit

Bangó Sándor az ügyészségen tett vallomásában megnevezte Zsolt bácsit. A Szőlő utcai ügy egyik kulcsszereplőjeként emlegetett férfinak a korábbi megszólalásai és egyéb körülmények kérdéseket vetnek fel Bangó vallomásának hitelességével kapcsolatban, sőt Zsolt bácsi létezése is kizárható. A lejáratókampány tavaly ősszel kezdődött és Ózdról indult, a históriát felkapta és nagy fordulatszámon pörgette a baloldali sajtó, a kitalált sztori még az Országgyűlésben is témát szolgáltatott.

Munkatársunktól
2026. 05. 08. 11:12
Forrás: Facebook/kontroll.hu
A beszélgetés megjelenését követő napon gyűjtés indult a fiatalember javára, a kezdeményezés elindítói 50 ezer eurót, mai árfolyamon számolva 18 millió forintot akarnak összeszedni Bangó Sándornak, hogy új életet tudjon kezdeni. A gyűjtésről a Kontroll számolt be, május első napjaiig 48 ezer euró már meg is van.

Csakhogy április 30-án Bangó meggondolta magát. Jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Mint fogalmazott, nincs elég bizonyítéka ahhoz, hogy ezt biztonsággal végig tudja vinni. Egy nappal később – május elsején – azonban ismét megváltoztatta szándékát, és közölte: megteszi a feljelentéskiegészítést.

Költekezni kezdett

A Magyar Nemzet számos intézetis forrást felkutatott, s megtudtuk, hogy Bangó Sándor környezetének már korábban szemet szúrt a fiatal folyamatosan változó anyagi helyzete. A tavaly őszi ügyészségi vallomása előtt nem sokkal ugyanis Dubajból jelentkezett be. Idén áprilisban, vagyis a Kontrollnak adott interjúja idején Bangó újra pénzhez juthatott, hiszen ismerősei szerint megint csak látványosan költekezni kezdett.

 

Információink szerint a csecsemőkora óta árva Bangót sok bántalmazás érte, traumatizált gyerekként nőtt fel. Emellett ugyanakkor az a kép rajzolódott ki róla, hogy egy rendkívül erőszakos, másokat folyamatosan provokáló, hazugságokkal megtévesztő személlyé vált. Kiderült az is, hogy egészségügyi problémái miatt lényegében „hímes tojásként” kezelték. Az intézetben lévő többi fiatal is tartózkodott attól, hogy bármilyen tettlegességre kerüljön sor vele szemben.

Megpróbáltuk ellenőrizni a Bangó Sándor Kontroll-interjújának fő állításainak valóságtartalmát is. Egyrészt megtudtuk, hogy az intézménybe kizárólag előre leegyeztetett időpontban és csak szigorú biztonsági körülmények mellett lehetett bejutni, s minden mozgást kamerarendszer rögzített. Emellett bár a parkolóból az intézmény konyhájába valóban be lehetett jutni, de a kültéri kamerák folyamatosan felvették az eseményeket. Az innen érkező személyt kizárólag a konyhán belül nem figyelte mozgásérzékelő berendezés.

Arról több forrásunk is beszámolt, hogy Juhász Péter Pál az irodájába valóban többször magához rendelt fogvatartottakat. Elmondták azt is, hogy az ott történtekről nem lehetett sokat tudni, mivel a helyiség hangszigetelése elég jó volt és az ott zajló eseményekről kamera híján felvételek sem készültek. Nem úgy, mint az oda vezető folyosóról.

Zsolti bácsi legendája

A Zsolt bácsis lejáratókampány tavaly ősszel kezdődött és Ózdról indult. A korábbi baloldali politikus, jelenleg influenszerként tevékenykedő Juhász Péter egyik podcastjében interjút készített egy személyazonosságát akkor nem vállaló férfival, akinek semmi köze Bangó Sándorhoz. 

Az illető egy tíz évvel ezelőtti meseszerű történetet adott elő arról, hogy egy Ózd környéki gyermekotthonba bejárt egy magát Zsolt bácsinak nevező politikus, aki állítólag fekete, sötétített autóval az éj leple alatt érkezett és 10–12 éves gyerekeket molesztált. A szobában – az előadott történet szerint – sötét volt, így a politikus arcát nem látták a gyerekek, a hangját ugyanakkor felismerték. A históriát felkapta és hatalmas fordulatszámon pörgette a baloldali sajtó, a kitalált sztori még az Országgyűlésben is témát szolgáltatott.

Ám hamar kiderült, hogy Ózd környékén nincs gyermekotthon, és a történet elmesélőjének kiléte sem maradt sokáig titokban. Az interjúalany egy bizonyos Látó János volt, aki zavaros, online prédikációkat tett közzé az interneten. Az illető szónoklatai nemegyszer egészen képtelenek voltak, némelykor messze túlmutattak az épelméjűség határán.

Látó János és Bangó Sándor történetét egymás mellé téve az derül ki, hogy Zsolt bácsi nem létezik.

 

               
       
       
       

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
