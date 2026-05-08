Bangó Sándor az ügyészségen megnevezte az állítólagos Zsolt bácsit

A beszélgetés megjelenését követő napon gyűjtés indult a fiatalember javára, a kezdeményezés elindítói 50 ezer eurót, mai árfolyamon számolva 18 millió forintot akarnak összeszedni Bangó Sándornak, hogy új életet tudjon kezdeni. A gyűjtésről a Kontroll számolt be, május első napjaiig 48 ezer euró már meg is van.

Csakhogy április 30-án Bangó meggondolta magát. Jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Mint fogalmazott, nincs elég bizonyítéka ahhoz, hogy ezt biztonsággal végig tudja vinni. Egy nappal később – május elsején – azonban ismét megváltoztatta szándékát, és közölte: megteszi a feljelentéskiegészítést.

Költekezni kezdett

A Magyar Nemzet számos intézetis forrást felkutatott, s megtudtuk, hogy Bangó Sándor környezetének már korábban szemet szúrt a fiatal folyamatosan változó anyagi helyzete. A tavaly őszi ügyészségi vallomása előtt nem sokkal ugyanis Dubajból jelentkezett be. Idén áprilisban, vagyis a Kontrollnak adott interjúja idején Bangó újra pénzhez juthatott, hiszen ismerősei szerint megint csak látványosan költekezni kezdett.

Információink szerint a csecsemőkora óta árva Bangót sok bántalmazás érte, traumatizált gyerekként nőtt fel. Emellett ugyanakkor az a kép rajzolódott ki róla, hogy egy rendkívül erőszakos, másokat folyamatosan provokáló, hazugságokkal megtévesztő személlyé vált. Kiderült az is, hogy egészségügyi problémái miatt lényegében „hímes tojásként” kezelték. Az intézetben lévő többi fiatal is tartózkodott attól, hogy bármilyen tettlegességre kerüljön sor vele szemben.

Megpróbáltuk ellenőrizni a Bangó Sándor Kontroll-interjújának fő állításainak valóságtartalmát is. Egyrészt megtudtuk, hogy az intézménybe kizárólag előre leegyeztetett időpontban és csak szigorú biztonsági körülmények mellett lehetett bejutni, s minden mozgást kamerarendszer rögzített. Emellett bár a parkolóból az intézmény konyhájába valóban be lehetett jutni, de a kültéri kamerák folyamatosan felvették az eseményeket. Az innen érkező személyt kizárólag a konyhán belül nem figyelte mozgásérzékelő berendezés.