Zsolt bácsi-ügy: ismét akcióba léphet a baloldal által felépített „koronatanú”

Bangó Sándor, a Szőlő utcai javítóintézet rablásért fogvatartott egykori lakója ígérete szerint hamarosan a hatóságok előtt felfedi Zsolt bácsi kilétét, akivel – mint állította – szexuális kapcsolata volt az intézetben. Lapunk körbejárta, mi lehet igaz abból, amit az egyébként szegény, nélkülöző sorból érkező fiatal az utóbbi időben elmondott a sajtóban. Forrásaink szerint Bangó a tavalyi ügyészségi vallomása, illetve a Kontrollnak adott áprilisi interjúja idején látványos költekezésbe kezdett, még Dubajban is járt. A Magyar Nemzet számos, a Szőlő utcai intézetben dolgozó, valamint Bangó ismeretségi körébe tartozó személlyel beszélt, az általunk megtudott információk pedig gyakorlatilag kizárják Zsolt bácsi létezését.

2026. 05. 07. 7:26
A beszélgetés megjelenését követő napon gyűjtés indult a fiatalember javára, a kezdeményezés elindítói 50 ezer eurót, mai árfolyamon számolva 18 millió forintot akarnak összeszedni Bangó Sándornak, hogy új életet tudjon kezdeni. A gyűjtésről a Kontroll számolt be, május első napjaiig 48 ezer euró már meg is van.

Csakhogy április 30-án Bangó meggondolta magát

Jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Mint fogalmazott, nincs elég bizonyítéka ahhoz, hogy ezt biztonsággal végig tudja vinni.

Egy nappal később, május elsején ismét megváltoztatta szándékát, és közölte: megteszi a feljelentés-kiegészítést.

Bangó pénzhez jutott

Lapunk körbejárta, mi lehet igaz abból, amit Bangó Sándor az utóbbi időben elmondott. A Magyar Nemzet számos intézetis forrást felkutatott. Névvel senki nem nyilatkozott, mindenki arra hivatkozott, hogy tart a következményektől.

Megtudtuk, hogy Bangó Sándor környezetének már korábban szemet szúrt a fiatal folyamatosan változó anyagi helyzete.

A tavaly őszi ügyészségi vallomása előtt nem sokkal ugyanis Dubajból jelentkezett be. Az erről készült videó ma is megtekinthető. Idén áprilisban, vagyis a Kontrollnak adott interjúja idején Bangó újra pénzhez juthatott, hiszen ismerősei szerint megint csak látványosan költekezni kezdett.

 

Bangó, a „hímes tojás”

Az általunk megtudott információk szerint a csecsemő kora óta árva Bangót sok bántalmazás érte, traumatizált gyerekként nőtt fel. Emellett ugyanakkor az a kép rajzolódott ki róla, hogy egy rendkívül erőszakos, másokat folyamatosan provokáló, hazugságokkal megtévesztő személlyé vált. Kiderült az is, hogy egészségügyi problémái miatt lényegében „hímes tojásként” kezelték. Az intézetben lévő többi fiatal is tartózkodott attól, hogy bármilyen tettlegességre kerüljön sor vele szemben.

Lapunk megpróbálta ellenőrizni a Bangó Sándor által adott Kontroll-interjú fő állításainak valóságtartalmát is. Megtudtuk például, hogy az intézménybe kizárólag előre leegyeztetett időpontban és csak szigorú biztonsági körülmények mellett lehetett bejutni. Ennek menete a következő volt: az illető becsöngetett, majd egy zsilipkapun haladt át, amit egy elektromos ajtó követett. A beléptetés során elkérték az illető személyi igazolványát, rögzítették a látogatás célját, ahogy az érkezés és a távozás pontos időpontját is. Lényeges körülmény, hogy minden mozgást kamerarendszer rögzített.

Interjújában Bangó kitért a konyhára és az a melletti parkolóra is. Ennek kapcsán fontos, hogy a parkolóból az intézmény konyhájába valóban be lehetett jutni, de a kültéri kamerák folyamatosan felvették az eseményeket. Az innen érkező személyt kizárólag a konyhán belül nem figyelte mozgásérzékelő berendezés.

Arról több forrásunk is beszámolt, hogy Juhász Péter Pál az irodájába valóban többször magához rendelt fogvatartottakat. Elmondták azt is, hogy az ott történtekről nem lehetett sokat tudni, mivel a helyiség hangszigetelése elég jó volt és az ott zajló eseményekről kamera híján felvételek sem készültek. Nem úgy, mint az oda vezető folyosóról.

Zsolt bácsi legendája

A Zsolt bácsis lejáratókampány tavaly ősszel kezdődött és Ózdról indult. A korábbi baloldali politikus, jelenleg influenszerként tevékenykedő Juhász Péter egyik podcastjében interjút készített egy személyazonosságát akkor nem vállaló férfival, akinek semmi köze Bangó Sándorhoz. Az illető egy tíz évvel ezelőtti meseszerű történetet adott elő arról, hogy egy Ózd környéki gyermekotthonba bejárt egy magát Zsolt bácsinak nevező politikus, aki állítólag fekete, sötétített autóval az éj leple alatt érkezett és 10-12 éves gyerekeket molesztált. A szobában – az előadott történet szerint – sötét volt, így a politikus arcát nem látták a gyerekek, a hangját ugyanakkor felismerték. A históriát felkapta és hatalmas fordulatszámon pörgette a baloldali sajtó, a kitalált sztori még az Országgyűlésben is témát szolgáltatott.

Ám hamar kiderült, hogy Ózd környékén nincs gyermekotthon, és a történet elmesélőjének kiléte sem maradt sokáig titokban. Az interjúalany egy bizonyos Látó János volt, aki zavaros, online prédikációkat tett közzé az interneten. Az illető szónoklatai nem egyszer egészen képtelenek voltak, némelykor messze túlmutattak az épelméjűség határán.

Látó János és Bangó Sándor történetét egymás mellé illesztve az derül ki, hogy Zsolt bácsi nem létezik, ám a köré font legendán a baloldali influenszerek és a liberális sajtó rendíthetetlenül dolgoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

