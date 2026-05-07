Zsolt bácsi-ügy: ismét akcióba léphet a baloldal által felépített „koronatanú”

A beszélgetés megjelenését követő napon gyűjtés indult a fiatalember javára, a kezdeményezés elindítói 50 ezer eurót, mai árfolyamon számolva 18 millió forintot akarnak összeszedni Bangó Sándornak, hogy új életet tudjon kezdeni. A gyűjtésről a Kontroll számolt be, május első napjaiig 48 ezer euró már meg is van.

Csakhogy április 30-án Bangó meggondolta magát.

Jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Mint fogalmazott, nincs elég bizonyítéka ahhoz, hogy ezt biztonsággal végig tudja vinni.

Egy nappal később, május elsején ismét megváltoztatta szándékát, és közölte: megteszi a feljelentés-kiegészítést.

Bangó Sándor látványos költekezésbe kezdett a Kontrollnak adott interjúja idején, még Dubajban is járt. Fotó: instagram.com

Bangó pénzhez jutott

Lapunk körbejárta, mi lehet igaz abból, amit Bangó Sándor az utóbbi időben elmondott. A Magyar Nemzet számos intézetis forrást felkutatott. Névvel senki nem nyilatkozott, mindenki arra hivatkozott, hogy tart a következményektől.

Megtudtuk, hogy Bangó Sándor környezetének már korábban szemet szúrt a fiatal folyamatosan változó anyagi helyzete.

A tavaly őszi ügyészségi vallomása előtt nem sokkal ugyanis Dubajból jelentkezett be. Az erről készült videó ma is megtekinthető. Idén áprilisban, vagyis a Kontrollnak adott interjúja idején Bangó újra pénzhez juthatott, hiszen ismerősei szerint megint csak látványosan költekezni kezdett.

Bangó, a „hímes tojás”

Az általunk megtudott információk szerint a csecsemő kora óta árva Bangót sok bántalmazás érte, traumatizált gyerekként nőtt fel. Emellett ugyanakkor az a kép rajzolódott ki róla, hogy egy rendkívül erőszakos, másokat folyamatosan provokáló, hazugságokkal megtévesztő személlyé vált. Kiderült az is, hogy egészségügyi problémái miatt lényegében „hímes tojásként” kezelték. Az intézetben lévő többi fiatal is tartózkodott attól, hogy bármilyen tettlegességre kerüljön sor vele szemben.

Lapunk megpróbálta ellenőrizni a Bangó Sándor által adott Kontroll-interjú fő állításainak valóságtartalmát is. Megtudtuk például, hogy az intézménybe kizárólag előre leegyeztetett időpontban és csak szigorú biztonsági körülmények mellett lehetett bejutni. Ennek menete a következő volt: az illető becsöngetett, majd egy zsilipkapun haladt át, amit egy elektromos ajtó követett. A beléptetés során elkérték az illető személyi igazolványát, rögzítették a látogatás célját, ahogy az érkezés és a távozás pontos időpontját is. Lényeges körülmény, hogy minden mozgást kamerarendszer rögzített.