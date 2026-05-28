Mérlegelni nem volt idő, agresszív bandától mentette meg a nőket a Keleti pályaudvarnál a hős buszsofőr

Történt ugyanis vasárnap este a Keleti pályaudvarnál, hogy az egyik autóbuszvezető észrevette, hogy egy garázda társaság két nőt zaklat és bántalmaz. A buszsofőr azonnal közbelépett, ugrott is le azonnal a járműről és a segítségükre sietett.

A férfiak annyira veszélyesek voltak, hogy a vezető is könnyebb sérüléseket szenvedett, de a határozottságának köszönhetően sikerült megakadályozni a súlyosabb következményeket. A helyszínre érkező rendőrök elfogták az agresszív banda tagjait.