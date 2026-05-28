A büntetett előéletű fiatal férfi 2024 decemberétől kezdődően hat helyre is bement a településen, engedély nélkül. A házakba általában az ablakon keresztül jutott be, és műszaki cikket, fúrógépet és láncfűrészt, telefont, okosórát, fülhallgatót, hangszórót vitt el. Tavaly júliusban aztán egy családi ház kerítésén mászott át, majd a nyitott ablakon keresztül bejutott a szobába, és az alvó gyermekek ágya mellől elvitt egy mobiltelefont és több SIM-kártyát. A 35 ezer forint értékű készülék lefoglalással megtérült.
Éppen a legszebb álmaikat álmodták a gyermekek, amikor egy ismeretlen árnyék hajolt föléjük
Nem maradt titokban a férfi kiléte.
A Hatvani Járási Ügyészség kifosztás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a férfival szemben, aki munkaviszonnyal, jövedelemmel nem rendelkezett, és magát vagyon elleni bűncselekmények elkövetéséből tartotta fenn. A vádhatóság – amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen bűnösségét beismeri – 4 év 6 hónap szabadságvesztés és 5 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.
A borítóképen a bűncselekmény-sorozat egyik helyszínének közelében elhelyezett térfigyelő kamera felvétele, azon a helyszín közelében sétáló terhelt látható.
