Éppen a legszebb álmaikat álmodták a gyermekek, amikor egy ismeretlen árnyék hajolt föléjük

A Hatvani Járási Ügyészség kifosztás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a férfival szemben, aki munkaviszonnyal, jövedelemmel nem rendelkezett, és magát vagyon elleni bűncselekmények elkövetéséből tartotta fenn. A vádhatóság – amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen bűnösségét beismeri – 4 év 6 hónap szabadságvesztés és 5 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.

A borítóképen a bűncselekmény-sorozat egyik helyszínének közelében elhelyezett térfigyelő kamera felvétele, azon a helyszín közelében sétáló terhelt látható.