gyermekférfibűncselekmény

Éppen a legszebb álmaikat álmodták a gyermekek, amikor egy ismeretlen árnyék hajolt föléjük

Nem maradt titokban a férfi kiléte.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 28. 11:13
Forrás: Magyarország Ügyészsége
A büntetett előéletű fiatal férfi 2024 decemberétől kezdődően hat helyre is bement a településen, engedély nélkül. A házakba általában az ablakon keresztül jutott be, és műszaki cikket, fúrógépet és láncfűrészt, telefont, okosórát, fülhallgatót, hangszórót vitt el. Tavaly júliusban aztán egy családi ház kerítésén mászott át, majd a nyitott ablakon keresztül bejutott a szobába, és az alvó gyermekek ágya mellől elvitt egy mobiltelefont és több SIM-kártyát. A 35 ezer forint értékű készülék lefoglalással megtérült.

A Hatvani Járási Ügyészség kifosztás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a férfival szemben, aki munkaviszonnyal, jövedelemmel nem rendelkezett, és magát vagyon elleni bűncselekmények elkövetéséből tartotta fenn. A vádhatóság – amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen bűnösségét beismeri – 4 év 6 hónap szabadságvesztés és 5 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.

A borítóképen a bűncselekmény-sorozat egyik helyszínének közelében elhelyezett térfigyelő kamera felvétele, azon a helyszín közelében sétáló terhelt látható.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
