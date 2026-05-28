kosárlabdaSomogyi ÁdámNHSZ-Szolnoki OlajbányászVáradi BenedekPerl ZoltánFérfi kosárlabda NB IFalco KC Szombathely

Egy orrtörésen múlt volna a Falco bajnoki címe? A férfikosárdöntő hősei nem így látták

Talán ennél izgalmasabban nem is alakulhatott volna a férfikosárlabda-bajnokság mögöttünk hagyott idényének döntője. A Falco KC Szombathely fantasztikus idegenbeli győzelemmel hódította vissza a bajnoki címét a Szolnoktól, összesítésben 3-2-re nyerve a finálét. Vedran Bosnic csapatának a harmadik meccstől nélkülöznie kellett a többszörös orrcsonttörést szenvedő válogatott irányítót, Somogyi Ádámot, amit a Tisza-parti együttes már nem bírt el a Perl Zoltán és Váradi Benedek vezette szombathelyi alakulat ellen. A Falco edzője, Milos Konakov az egyik legkeményebb szezonjuknak nevezte a mostanit, hozzátéve, a sok hullámvölgy ellenére végig hittek magukban.

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 12:01
A Falco csapata óriási csatában nyerte meg a bajnoki címet a Szolnok ellen Forrás: Facebook/MKOSZ
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Később a nemzeti csapat másik kiválósága, Perl Zoltán is lendületbe jött, és 51-72-nél eldőlni látszott a bajnoki cím sorsa. A 62-91-ről induló zárószakaszra már nem maradtak különösebb izgalmak, a finálé utolsó felvonása váratlanul egyoldalú küzdelmet hozott, a Falco 113-82-re győzött, így Milos Konakov tanítványai megérdemelten szerezték meg harmadik diadalukat a párharcban, illetve fennállásuk hetedik aranyérmét az NB I-ben.

Váradi és Perl voltak a vezérek

A mindent eldöntő ötödik mérkőzés legjobbja Váradi Benedek volt, a rutinos játékmester 21 ponttal és 12 gólpasszal zárt, nem mellesleg leszedett hét lepattanót is. A válogatott irányító kulcsfontosságú pillanatokban talált be a Szolnok ellen, öt hárompontosa mindig a meccs legjobb pillanataiban érkezett, amikor már éledeztek a hazaiak.

Nagyon kemény munkát raktunk bele az egész szezonban, rengeteg meccs van mögöttünk, és az idény legfontosabb meccsén játszottunk a legjobban, a legösszeszedettebben. Fejben nagyon erősek voltunk, a meccs előtt azt mondtam, ezt a pillanatot meg kell élnünk, és azt hiszem, ezt mindenki megélte 

– nyilatkozta a társak által többszörösen nyakon öntött Váradi Benedek. – Nagyon boldog vagyok. A negyedik mérkőzés után rendkívül csalódottak voltunk, de a mai meccsre hatalmasat tudtunk fejlődni. Kiválóan dobtunk, büszke vagyok, gratulálok az egész csapatnak, és a Szolnoknak is. Egy nagyon jó ellenfelet sikerült legyőznünk, az egész szezonban remekül játszottak – mondta el a Falco másik kiválósága, Perl Zoltán, aki 23 pontjával a legeredményesebb volt a meccsen. A Falco edzője, Milos Konakov a koncentrációt és a meccsterv betartását emelte ki, mint a siker elsődleges titkát.

A Falco edzője Milos Konakov a koncentrációt emelte ki a siker titkaként
A Falco edzője, Milos Konakov a koncentrációt emelte ki a siker titkaként (Forrás: Facebook/MKOSZ)

– Sokkal jobb dobásokat vállaltunk, mint az eddigi négy derbin, de minden a jó védekezésből indult. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra. Nem volt könnyű szezon ez számunkra - nem voltunk rosszak, de nem nyújtottunk végig kiegyensúlyozott játékot, sok volt a hullámvölgy. A rossz meccsek után mindig jók következtek, és ezért is hittem, hogy győzhetünk. 

Ez a bajnoki cím nagyon sokat jelent nekem. Köszönjük a szurkolóknak, a városnak, a polgármesternek, örülök, hogy aranyéremmel térhetünk haza hozzájuk. Gratulálok a Szolnoknak is, remek idényt futottak, a Bajnokok Ligájában is kiválóan játszottak 

– dicsérte meg az ellenfelet a szombathelyiek trénere. A Szolnok edzője, Vedran Bosnic gratulált a győztesnek, de kiemelt pár dolgot, ami eldönthette a szoros finálét a Falco javára.

Somogyi hiányát nem bírta el a Szolnok

A bosnyák szakember nagyon büszke volt csapatára, de bevallotta, hogy nagyon nehéz dolguk volt Somogyi Ádám nélkül, aki a magyar bajnokság legjobb gólpasszadója (9,9 assziszt/meccs) és a szolnokiak centerével, Brady Skeensszel különösen hatékony a játékkapcsolata a pályán. Az ötödik meccsen a Szolnok csak 13 gólpasszt tudott felmutatni csapatszinten, Skeens pedig mindössze három pontot szorgoskodott össze 26 percnyi játékidő alatt.

Nehéz volt egy hadra fogható irányítóval játszani egy olyan együttes ellen, amely több játékost tud rotálni. Fontos megjegyeznem, hogy nehéz évadon vagyunk túl, hat helyen változott a keretünk, a költségvetésünk nincs a top 3-ban, a csapatot újra kellett gondolnunk, de sikerült olyan karaktereket találnunk, akik éhesek a sikerre, és képesek a fejlődésre 

– mondta el Bosnic.
– Továbbjutottunk BL-csoportunkból, Pallai nélkül nyertük meg a kupát, Brady és Le'Tre is sok időt hagyott ki sérülés miatt, nem volt egyszerű, ezért is büszke vagyok mindenkire – a játékosokra és stábra egyaránt. Segítettük és jobbá tettük egymást, természetesen az elveszített döntő után csalódottak vagyunk, de én nagyon büszke vagyok a fiúkra, és örülök, hogy az edzőjük lehetek – zárta gondolatait a Szolnok edzője. 

Krnjajski Borisz mindent megtett a Szolnok sikeréért
Krnjajszki Borisz mindent megtett a Szolnok sikeréért (Forrás: Facebook/MKOSZ)

A szolnokiak legeredményesebb játékosa, Krnjajszki Borisz volt, az irányító szerint a Falco megérdemelten nyerte a bajnokságot.

Nagyon szomorú vagyok, hogy ez így sikerült, de leginkább büszke vagyok a csapatomra, és tudom nagyon jól, hogy még jobban fogunk dolgozni, és jövőre ugyanitt leszünk

 – mondta el a 21 pontig jutó szerb–magyar kettős állampolgárságú játékos, akire a magyar válogatott júliusi vb-selejtezőin is fontos szerep hárulhat.

A tavalyi végjáték jóval simábban alakult a két magyar élcsapat között, mivel akkor a Tisza-partiak könnyedén, 3-0-val szerezték meg kilencedik diadalukat az NB I-ben. 

Az eddigi öt egymás elleni fináléból előzőleg 2012-ben és 2018-ban 3-1-re nyert az Olaj, 2021-ben és 2024-ben pedig a Falco diadalmaskodott 3-2-re, illetve 3-1-re. 

Így vagy úgy, de a magyar kosárlabda mindenképpen nyert azzal, hogy ilyen végletekig szoros döntőt láthattak a szurkolók attól a két csapattól, amely az utóbbi években nemzetközi porondon is megpróbálta letenni a névjegyét. Ennél jobb reklám nem is kell a magyar kosárlabdának, talán még egy vb-szereplés kiharcolása dobhat sokat a népszerűségén.

Férfi kosárlabda NB I, döntő, 5. mérkőzés:
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 82-113 (22-32, 27-31, 13-28, 20-22)
Legjobb dobók: Krnjajszki 21, Darthard 18, Barnes 10, illetve Perl 23, Váradi 21, Whelan 16, Toro 15, Keller 13
A párharcot 3-2-re a Falco nyerte.

Az elmúlt tíz év bajnokai:

  • 2016: Szolnoki Olaj
  • 2017: Alba Fehérvár
  • 2018: Szolnoki Olaj
  • 2019: Falco-Vulcano Szombathely
  • 2020: nem hirdettek bajnokot a koronavírus-járvány miatt
  • 2021: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
  • 2022: Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely
  • 2023: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
  • 2024: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
  • 2025: NHSZ-Szolnoki Olajbányász
  • 2026: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

A finnek leleplezése után Putyin már a pánikszoba felé tart?

Odrobina Kristóf avatarja

Ukrajna és hívei szerint a legerősebb lapokkal játszanak, csakhogy ez egy olyan pókerjátszma, ahol a játékos már a zsetonjait is kölcsönből kapta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.