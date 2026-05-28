Egy orrtörésen múlt volna a Falco bajnoki címe? A férfikosárdöntő hősei nem így látták

Később a nemzeti csapat másik kiválósága, Perl Zoltán is lendületbe jött, és 51-72-nél eldőlni látszott a bajnoki cím sorsa. A 62-91-ről induló zárószakaszra már nem maradtak különösebb izgalmak, a finálé utolsó felvonása váratlanul egyoldalú küzdelmet hozott, a Falco 113-82-re győzött, így Milos Konakov tanítványai megérdemelten szerezték meg harmadik diadalukat a párharcban, illetve fennállásuk hetedik aranyérmét az NB I-ben.

Váradi és Perl voltak a vezérek

A mindent eldöntő ötödik mérkőzés legjobbja Váradi Benedek volt, a rutinos játékmester 21 ponttal és 12 gólpasszal zárt, nem mellesleg leszedett hét lepattanót is. A válogatott irányító kulcsfontosságú pillanatokban talált be a Szolnok ellen, öt hárompontosa mindig a meccs legjobb pillanataiban érkezett, amikor már éledeztek a hazaiak.

Nagyon kemény munkát raktunk bele az egész szezonban, rengeteg meccs van mögöttünk, és az idény legfontosabb meccsén játszottunk a legjobban, a legösszeszedettebben. Fejben nagyon erősek voltunk, a meccs előtt azt mondtam, ezt a pillanatot meg kell élnünk, és azt hiszem, ezt mindenki megélte

– nyilatkozta a társak által többszörösen nyakon öntött Váradi Benedek. – Nagyon boldog vagyok. A negyedik mérkőzés után rendkívül csalódottak voltunk, de a mai meccsre hatalmasat tudtunk fejlődni. Kiválóan dobtunk, büszke vagyok, gratulálok az egész csapatnak, és a Szolnoknak is. Egy nagyon jó ellenfelet sikerült legyőznünk, az egész szezonban remekül játszottak – mondta el a Falco másik kiválósága, Perl Zoltán, aki 23 pontjával a legeredményesebb volt a meccsen. A Falco edzője, Milos Konakov a koncentrációt és a meccsterv betartását emelte ki, mint a siker elsődleges titkát.

– Sokkal jobb dobásokat vállaltunk, mint az eddigi négy derbin, de minden a jó védekezésből indult. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra. Nem volt könnyű szezon ez számunkra - nem voltunk rosszak, de nem nyújtottunk végig kiegyensúlyozott játékot, sok volt a hullámvölgy. A rossz meccsek után mindig jók következtek, és ezért is hittem, hogy győzhetünk.

Ez a bajnoki cím nagyon sokat jelent nekem. Köszönjük a szurkolóknak, a városnak, a polgármesternek, örülök, hogy aranyéremmel térhetünk haza hozzájuk. Gratulálok a Szolnoknak is, remek idényt futottak, a Bajnokok Ligájában is kiválóan játszottak

– dicsérte meg az ellenfelet a szombathelyiek trénere. A Szolnok edzője, Vedran Bosnic gratulált a győztesnek, de kiemelt pár dolgot, ami eldönthette a szoros finálét a Falco javára.