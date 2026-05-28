Lesben állt az általános iskola kapujánál a bosszúszomjas édesapa, csúnya botrány lett a vége

A vádirat szerint a férfi 9 éves fiúgyermeke egy miskolci általános iskolában tettlegességig fajuló vitába keveredett egy 11 éves fiúgyermekkel. A vádlott számon akarta kérni a másik iskolást, ezért 2024. december elején, délután megvárta az általános iskola bejáratánál. Amikor a fiú kijött, a férfi a ruházatánál megfogta, a bejárati ajtó falrészéhez szorította, majd a másik oldal irányába kezdte rángatni.

Időközben szóban folyamatosan felelősségre vonta, amiért ellökte az ő gyermekét. A sértett félelmében sírt. A vádlott csak akkor hagyott fel erőszakos magatartásával, amikor a sértett autójában várakozó édesanyja meglátta a történteket, és felszólította, hogy fejezze be.