Lesben állt az általános iskola kapujánál a bosszúszomjas édesapa, csúnya botrány lett a vége

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 28. 12:28
A vádirat szerint a férfi 9 éves fiúgyermeke egy miskolci általános iskolában tettlegességig fajuló vitába keveredett egy 11 éves fiúgyermekkel. A vádlott számon akarta kérni a másik iskolást, ezért 2024. december elején, délután megvárta az általános iskola bejáratánál. Amikor a fiú kijött, a férfi a ruházatánál megfogta, a bejárati ajtó falrészéhez szorította, majd a másik oldal irányába kezdte rángatni. 

Időközben szóban folyamatosan felelősségre vonta, amiért ellökte az ő gyermekét. A sértett félelmében sírt. A vádlott csak akkor hagyott fel erőszakos magatartásával, amikor a sértett autójában várakozó édesanyja meglátta a történteket, és felszólította, hogy fejezze be.

A vádlott és a sértett életkora, testsúlya, testalkata között olyan mértékű eltérés áll fenn, amelynek alapján a gyermekkorú sértett a vádlottal szemben védekezésre képtelen állapotú személynek minősül. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
