Szalai Piroska: A tények továbbra sem Magyar Péter oldalán állnak

Az idősek helyzetéről. Magyar Péter rendszeresen 800 ezer szegény nyugdíjasról beszél. A valóság? Az EU HIVATALOS adatai szerint 380 ezer 65 év feletti honfitársunk él szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával. Ahogy az előbbieknél, úgy ebben az esetben sem igaz, amit a miniszterelnök a parlamentben minden egyes nap hangoztat.

A gyermekszegénységi adatokat is helytelenül állítja. Magyarországon az Európai Unió legfrissebb hivatalos adatai szerint 381 ezer 18 év alatti gyermek él a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával, 2010-ben még 700 ezer fő felett volt a számuk.

Közülük 33 ezer olyan, akit valóban mélyszegénynek tekinthetünk, 2010-ben még ők is 149 ezren voltak. Magyar Péter állandóan 400 ezer mélyszegény vagy létminimum alatt élő gyermekről beszél. Hazánkban volt a gyermekszegénység csökkenése az egyik legnagyobb az unióban. Mindez úgy történt, hogy a gyermeket nevelők jelentős támogatásokat kaptak, a szülők, köztük az anyák esetében is jelentősen nőtt a foglalkoztatás, és a keresetek is.

Az államadósság helyzete. Tény, hogy a magyar államadósság GDP-arányosan jóval alacsonyabb az uniós átlagnál, illetve az euróövezeti átlagnál is, hatalmasat csökkent 2010 óta. 2025-ben a GDP 74,6 százaléka volt a magyar érték, az uniós átlag 81,7 százalék, az euróövezeti átlag pedig 87,4 százalék. 2010-ben hazánkban még 80,2 százalék volt az államadósság. Ha nem GDP-arányosan vizsgáljuk az államadósságot, hanem folyó áron, forintban, akkor a hivatalos adatok szerint 2010-ben még 22 ezer milliárd forint volt, 2025-ben pedig 65 ezer milliárd forint. A hitelvizsgálatkor

egy kis cég vagy család eladósodottságát soha nem önállóan, folyó áron vizsgáljuk, hanem a folyó áras adósság értékét a cég vagy család bevételéhez, illetve néha a vagyonához kell hasonlítani.

A magyar GDP 27 ezer milliárd forintról 2025-re 87 ezer milliárd forintra emelkedett. Ezért mondhatjuk ki bátran, hogy hazánk eladósodottsága csökkent.