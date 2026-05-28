IzraelHezbollahtámadás

Izrael kegyetlenül visszavágott a Hezbollah támadását követően

Egy izraeli katona meghalt, két tartalékos pedig megsebesült a Hezbollah újabb dróntámadásában a libanoni határ közelében. Az izraeli hadsereg már a határtól távolabbi térségekben is Hezbollah-célpontokat támad, a konfliktus eszkalációja pedig egyre komolyabb aggodalmat vált ki a térségben.

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 12:52
Robbanás Tíruszban Forrás: AFP
A hadsereg tájékoztatása alapján a 20 éves Rotem Janaj őrmester egy kettős dróntámadás során vesztette életét szerdán, amikor egy izraeli oldalon található katonai zónában próbált fedezékbe jutni.

Az Izraeli Védelmi Erők Libanonban bejelentették, hogy támadást indítottak a Hezbollah infrastruktúrája ellen a dél-libanoni Tírusz térségében. A műveletet azt követően kezdték meg, hogy a hadsereg előző nap széles körű evakuálási figyelmeztetést adott ki, és jelezte: akár a határtól 40 kilométerre fekvő területekre is kiterjeszthetik az akciókat. 

Politikai és katonai vezetők eközben a libanoni hadműveletek fokozását és a szárazföldi offenzíva kiszélesítését helyezték kilátásba.

Janaj a 24. izraeli katona volt, aki azóta halt meg, hogy a Hezbollah március 2-án Irán támogatására hivatkozva támadásokat indított Izrael ellen. A szerdai akció során bevetett második drón egy tartalékost súlyosan megsebesített, egy másik katona pedig közepes sérüléseket szenvedett.

Izrael számára egyre nagyobb kihívást jelent a Hezbollah dél-libanoni és észak-izraeli erők ellen végrehajtott dróntámadásainak kivédése.

A pilóta nélküli eszközök jelentős része ellenáll az elektronikus zavaró rendszereknek. A terrorszervezet rakétákat és más típusú drónokat is alkalmazott, amelyek katonai és civil célpontokat egyaránt elértek. A hadsereg szerint csütörtök hajnalban elfogtak egy újabb Hezbollah-drónt Dél-Libanon egyik olyan térsége felett, ahol izraeli egységek hajtanak végre műveleteket. A behatolás miatt több galileai határ menti településen is megszólaltak a légvédelmi szirénák. Már 11 izraeli katona vesztette életét a libanoni fronton azóta, hogy múlt hónapban életbe lépett az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünet.

Pénteken várhatóan tárgyalásokat tartanak a Pentagonban izraeli és libanoni katonai delegációk részvételével, a következő hétre pedig újabb közvetlen egyeztetési fordulót terveznek az ellenségeskedések lezárásáról. A libanoni küldöttséget hat tiszt alkotja, élén Georges Rizkallahhal, a hadsereg műveleti igazgatójával.

Egy libanoni katonai forrás szerint a delegáció a tűzszünet fontosságát hangsúlyozza majd, továbbá ismerteti a hadsereg elképzeléseit az állami fegyvermonopólium kialakításáról és az állami fennhatóság országos kiterjesztéséről.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kedden arról beszélt, hogy Izrael fokozni kívánja libanoni műveleteit stratégiai pontok elfoglalásával és a biztonsági ütközőzóna megerősítésével. 

A libanoni állami nemzeti hírügynökség csütörtök reggel arról számolt be, hogy Izrael két hullámban hajtott végre légicsapásokat Tíruszban és a várostól keletre fekvő térségben. A támadások során tűz ütött ki Tíruszban, és egy épület is találatot kapott. Az akciókat azután hajtották végre, hogy az izraeli hadsereg evakuálási utasítást adott ki a körzetre, hangsúlyozva: kénytelen határozott lépéseket tenni a Hezbollah ellen.

Borítókép: Robbanás Tíruszban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
