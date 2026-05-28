iráni háborúenergiaválságlngKatarHormuzi-szoros

Az energiaválság velünk marad, megdöbbentő részletek derültek ki a közel-keleti gondokról

Továbbra is rendkívül feszült a helyzet a Közel-Keleten: az iráni támadások és a Hormuzi-szoros lezárása súlyos károkat okozott Katar energiaszektorában. A cseppfolyósított földgáz egyik legnagyobb exportőrének számító ország jelentős bevételkieséssel néz szembe, miközben az iráni háború miatt kialakult válság az egész világgazdaság energiaellátását is veszélyezteti.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 28. 10:32
A Rasheeda gáztanker Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A problémák márciusban kezdődtek, amikor Irán drón- és rakétatámadást indított egy ipari komplexum ellen, amely Katar LNG-termelésének központja. Bár a legtöbb támadóeszközt elfogták, három rakéta így is célba talált, és súlyosan megrongálta az úgynevezett LNG-train egységeket, amelyek a földgáz cseppfolyósításáért felelnek.

Szakértők szerint az iráni csapások nem véletlenszerűek voltak: a támadások a rendszer legkritikusabb elemeit érték. A legnagyobb problémát az okozza, hogy a megsérült kriogén hőcserélők pótlása rendkívül időigényes, mivel ezek gyártását szinte teljes egészében egy amerikai vállalat uralja. Az új alkatrészek beszerzése akár négy-öt évig is eltarthat.

Iráni háború: hatalmas károk keletkeztek

A károk miatt Katar LNG-termelésének mintegy 17 százaléka kiesett, és elemzők szerint az exportkapacitás teljes helyreállítása akár az évtized végéig is elhúzódhat. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Katar különösen kiszolgáltatott a Hormuzi-szorosnak. Míg az Egyesült Arab Emírségek vagy Omán alternatív tengeri kijáratokkal is rendelkezik, Katar összes exportlétesítménye a Perzsa-öböl belső részén található, így nincs más útvonala a nyílt tengerek felé.

A térségben jelenleg mintegy 1600 hajó várakozik, köztük olaj- és LNG-szállítók. A beszámolók szerint egyes legénységek még pakisztáni zászlókat is készítettek saját kezűleg, abban bízva, hogy így biztonságosan áthaladhatnak a szoroson, de ez sem hozott eredményt. Az energiapiac szereplői attól tartanak, hogy még egy esetleges tűzszünet után sem tér vissza gyorsan a normális működés. Irán ugyanis azt állítja, hogy víz alatti robbanószerkezeteket telepített a szorosba, ezért a hajótársaságok és a biztosítók továbbra is rendkívül kockázatosnak tekintik az útvonalat.

This photo shows QatarEnergy's operating facilities in Ras Laffan Industrial City on March 2, 2026. Qatar suspended liquefied natural gas production on March 2, causing a massive leap in prices, after Iranian strikes hit Gulf energy facilities in a new escalation of the Middle East war. (Photo by AFP)
A QatarEnergy működő létesítményei Ras Laffan ipari városban (Fotó: AFP)

A kialakult válság miatt egyre komolyabban merül fel alternatív exportútvonalak kiépítése. Az egyik elképzelés szerint Katar vezetéken keresztül Szaúd-Arábián át a Vörös-tenger partjára szállíthatná földgázát, míg egy másik terv Omán déli kikötőihez kapcsolná az ország energiahálózatát.

A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: ezek a projektek geopolitikai és biztonsági kockázatokat is hordoznak, különösen a térség instabilitása miatt.

A jelenlegi helyzet jól mutatja, hogy a Hormuzi-szoros továbbra is a globális energiaellátás egyik legfontosabb és legsérülékenyebb pontja. A válság elhúzódása esetén nemcsak Katar, hanem Európa és Ázsia energiaellátása is súlyos árat fizethet.

Borítókép: A Rasheeda gáztanker (Fotó: Képernyőkép) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

A finnek leleplezése után Putyin már a pánikszoba felé tart?

Odrobina Kristóf avatarja

Ukrajna és hívei szerint a legerősebb lapokkal játszanak, csakhogy ez egy olyan pókerjátszma, ahol a játékos már a zsetonjait is kölcsönből kapta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu