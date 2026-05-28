Az energiaválság velünk marad, megdöbbentő részletek derültek ki a közel-keleti gondokról

A problémák márciusban kezdődtek, amikor Irán drón- és rakétatámadást indított egy ipari komplexum ellen, amely Katar LNG-termelésének központja. Bár a legtöbb támadóeszközt elfogták, három rakéta így is célba talált, és súlyosan megrongálta az úgynevezett LNG-train egységeket, amelyek a földgáz cseppfolyósításáért felelnek.

Szakértők szerint az iráni csapások nem véletlenszerűek voltak: a támadások a rendszer legkritikusabb elemeit érték. A legnagyobb problémát az okozza, hogy a megsérült kriogén hőcserélők pótlása rendkívül időigényes, mivel ezek gyártását szinte teljes egészében egy amerikai vállalat uralja. Az új alkatrészek beszerzése akár négy-öt évig is eltarthat.

Iráni háború: hatalmas károk keletkeztek

A károk miatt Katar LNG-termelésének mintegy 17 százaléka kiesett, és elemzők szerint az exportkapacitás teljes helyreállítása akár az évtized végéig is elhúzódhat. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Katar különösen kiszolgáltatott a Hormuzi-szorosnak. Míg az Egyesült Arab Emírségek vagy Omán alternatív tengeri kijáratokkal is rendelkezik, Katar összes exportlétesítménye a Perzsa-öböl belső részén található, így nincs más útvonala a nyílt tengerek felé.