Irán kijelölte a célpontokat, amivel válságba döntenék a világot

Teherán vészjósló terveket jelentett be arra az esetre, ha az iráni–amerikai tűzszünet véget érne. Az állami televízióban nevesítették azokat az energetikai célpontokat, amelyeket rakéta- és dróntámadás alá vesznek, ha az ország stratégiai érdeke megkívánja. A fenyegetés az egész világgazdaságra veszélyt jelent, hiszen a kijelölt célpontok kiiktatása azonnali és kezelhetetlen árrobbanást idézne elő a piacokon.

2026. 04. 24. 18:07
Ha az iráni–amerikai tűzszünet véget ér, azt az egész világ megérzi Forrás: AFP
A feliratok perzsa nyelven (fárszi) olvashatóak. A szöveg lényege: 

A három hatalmi ág vezetőinek reakciója Trump hazug állításaira: Iránban nincsenek mérsékeltek és keményvonalasok, mindannyian irániak és forradalmiak vagyunk.

A megjelölt célpontok listája

NévOrszágJelentősége
BurganKuvaitA világ második legnagyobb hagyományos olajmezője.
SafaniyaSzaúd-ArábiaA világ legnagyobb tengeri olajmezője.
AbqaiqSzaúd-ArábiaA világ legnagyobb olajstabilizáló üzeme (2019-ben már érte dróntámadás).
KhuraisSzaúd-ArábiaÓriási olajmező és feldolgozó komplexum.
Ras LaffanKatarA világ egyik legnagyobb LNG (cseppfolyósított földgáz) exportkikötője.
Ras GasKatarMeghatározó földgáz-kitermelő központ.
Das-szigetEgyesült Arab EmírségekFontos olaj- és gázexportterminál az öböl közepén.
Zirku-szigetEgyesült Arab EmírségekStratégiai jelentőségű olajfeldolgozó sziget.

Irán ezzel azt üzeni, hogy ha támadás éri, vagy ha teljesen elvágják az olajexportját, képes megbénítani a világ energiaellátását, a célpontok kiiktatása pedig azonnali és drasztikus olajárrobbanást okozna globálisan, pedig a világgazdaság már most is instabil lábakon áll.

Az iráni üzenet egyben nyomásgyakorlás a szomszédos országokra is, hogy ne engedjék át légterüket vagy bázisaikat Amerikának egy Irán elleni támadáshoz. A képen azonban nem egy konkrét támadási terv van, hanem egy stratégiai elrettentő eszközt láthatunk, ami meghátrálásra késztetheti az Egyesült Államokat és annak szövetségeseit. 

A fő kérdés azonban az, hogy Irán valóban képes lenne-e rakétáival és drónjaival elérni a közel-keleti régió legérzékenyebb pontjait.

A szakértők szerint a katasztrófa felé sodródunk

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint a világ példátlan energiaválsággal néz szembe, amelynek középpontjában a közel-keleti konfliktus áll. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között jelenleg törékeny tűzszünet van érvényben, a globális energiaválság nem mutat enyhülésre utaló jeleket. Birol a jelenlegi válságot a világgazdaság történetében egy példátlan fordulópontnak nevezte – számolt be róla a Fortune. Az iráni háború okozta energiapiaci sokk megbénította a világgazdaságot, ez már egyértelműen megmutatkozik az üzemanyagárakban, de egyre inkább érzékelhető azok számára is, akik nyaralást terveznek. A Lufthansa idén 20 ezer járatot törölt, míg más légitársaságok, például a United Airlines akár 20 százalékkal is megemelték a jegyárakat a kerozinhiány miatt.

Borítókép: Ha az iráni–amerikai tűzszünet véget ér, azt az egész világ megérzi (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu