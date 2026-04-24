Irán kijelölte a célpontokat, amivel válságba döntenék a világot

Az iráni üzenet egyben nyomásgyakorlás a szomszédos országokra is, hogy ne engedjék át légterüket vagy bázisaikat Amerikának egy Irán elleni támadáshoz. A képen azonban nem egy konkrét támadási terv van, hanem egy stratégiai elrettentő eszközt láthatunk, ami meghátrálásra késztetheti az Egyesült Államokat és annak szövetségeseit.

A fő kérdés azonban az, hogy Irán valóban képes lenne-e rakétáival és drónjaival elérni a közel-keleti régió legérzékenyebb pontjait.

🇮🇷 Iranian State TV Maps Iran's Energy Targets if Ceasefire Breaks



IRINN broadcast a map marking eight Gulf energy facilities as potential strike targets if a ceasefire does not hold:



🇸🇦 Saudi Arabia

- Abqaiq: Oil processing

- Safaniya: Offshore oil

— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 24, 2026

A szakértők szerint a katasztrófa felé sodródunk

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint a világ példátlan energiaválsággal néz szembe, amelynek középpontjában a közel-keleti konfliktus áll. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között jelenleg törékeny tűzszünet van érvényben, a globális energiaválság nem mutat enyhülésre utaló jeleket. Birol a jelenlegi válságot a világgazdaság történetében egy példátlan fordulópontnak nevezte – számolt be róla a Fortune. Az iráni háború okozta energiapiaci sokk megbénította a világgazdaságot, ez már egyértelműen megmutatkozik az üzemanyagárakban, de egyre inkább érzékelhető azok számára is, akik nyaralást terveznek. A Lufthansa idén 20 ezer járatot törölt, míg más légitársaságok, például a United Airlines akár 20 százalékkal is megemelték a jegyárakat a kerozinhiány miatt.

Borítókép: Ha az iráni–amerikai tűzszünet véget ér, azt az egész világ megérzi (Fotó: AFP)