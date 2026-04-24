Irán kijelölte a célpontokat, amivel válságba döntenék a világot

A feliratok perzsa nyelven (fárszi) olvashatóak. A szöveg lényege:
A három hatalmi ág vezetőinek reakciója Trump hazug állításaira: Iránban nincsenek mérsékeltek és keményvonalasok, mindannyian irániak és forradalmiak vagyunk.
A megjelölt célpontok listája
|Név
|Ország
|Jelentősége
|Burgan
|Kuvait
|A világ második legnagyobb hagyományos olajmezője.
|Safaniya
|Szaúd-Arábia
|A világ legnagyobb tengeri olajmezője.
|Abqaiq
|Szaúd-Arábia
|A világ legnagyobb olajstabilizáló üzeme (2019-ben már érte dróntámadás).
|Khurais
|Szaúd-Arábia
|Óriási olajmező és feldolgozó komplexum.
|Ras Laffan
|Katar
|A világ egyik legnagyobb LNG (cseppfolyósított földgáz) exportkikötője.
|Ras Gas
|Katar
|Meghatározó földgáz-kitermelő központ.
|Das-sziget
|Egyesült Arab Emírségek
|Fontos olaj- és gázexportterminál az öböl közepén.
|Zirku-sziget
|Egyesült Arab Emírségek
|Stratégiai jelentőségű olajfeldolgozó sziget.
Irán ezzel azt üzeni, hogy ha támadás éri, vagy ha teljesen elvágják az olajexportját, képes megbénítani a világ energiaellátását, a célpontok kiiktatása pedig azonnali és drasztikus olajárrobbanást okozna globálisan, pedig a világgazdaság már most is instabil lábakon áll.
