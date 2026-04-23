Energiaválság Európában: már most milliárdokba kerül a konfliktus, de az üzemanyaghiány még csak ezután jön

Az iráni háború következtében az Európai Unió már több mint 28 milliárd dollárnyi többletköltséget kénytelen elviselni a megugró energiaárak miatt.

Forrás: CNN2026. 04. 23. 13:23
Illusztráció
A számok drámaiak: a konfliktus kezdete óta az unió mintegy 24 milliárd euróval költött többet energiaimportra – mindezt úgy, hogy ezért egyetlen plusz-energiahordozót sem kapott, csupán a magasabb árakat fizeti meg.

Az intézkedések között szerepel egy uniós szintű válságkezelő szervezet létrehozása, amelynek feladata az üzemanyaghiányok gyors azonosítása és a készletek elosztásának koordinálása lenne. Különösen a kerozin és a dízel esetében nő az aggodalom: szakmai szervezetek szerint Európa, amely jelentős mértékben importra szorul, akár heteken belül hiánnyal is szembesülhet.

A légi közlekedési ágazat már most komoly lépéseket tesz. A Lufthansa Group bejelentette, hogy több tízezer járatot töröl az év végéig, miután a kerozin ára a konfliktus kitörése óta megduplázódott.

Lufthansa repülőgépek a földön

A Nemzetközi Energiaügynökség és az ACI Europe repülőtéri iparági csoport egyaránt arra figyelmeztetett, hogy Európában, amely a repülőgépüzemanyag-készletének mintegy 70 százalékát importálja, a következő hetekben üzemanyaghiány alakulhat ki.

Európa energiahiánnyal küzd

A válság azonban nemcsak a közlekedést érinti. Az ipar több ágazata is nehéz helyzetbe került: a vegyiparban például a BASF jelentős áremeléseket hajtott végre, egyes termékek ára több mint 30 százalékkal nőtt. Elemzők szerint további gyárleállások és munkahelyek megszűnése sem kizárt.

A Német Vegyipari Szövetség szerint az iráni háború „jelentős csapást” mért az Európa legnagyobb gazdaságának, Németországnak az idei gazdasági helyzetben bekövetkezett javulásra vonatkozó reményeire.

A hatások a mindennapi életben is egyre inkább érezhetők. Emelkednek az üzemanyag- és élelmiszerárak, drágulnak a repülőjegyek, és több országban már most nő a megélhetési nyomás a háztartásokon.

Az európai autósok az iráni háború óta magasabb üzemanyagárakkal szembesülnek
Az európai autósok az iráni háború óta magasabb üzemanyagárakkal szembesülnek (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

A szakértők arra figyelmeztetnek: ha a konfliktus elhúzódik, Európa akár recesszióba is süllyedhet. A nemzetközi szervezetek már most rontották a gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzéseiket.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az energiaellátási zavarok még egy esetleges tűzszünet után is fennmaradhatnak. Brüsszel szerint a Közel-Keletről érkező szállítások bizonytalansága hosszabb távon is éreztetni fogja hatását. Mindez ismét rámutat arra, hogy Európa mennyire kiszolgáltatott az importált energiának.

add-square Energiaválság fenyegeti Európát

Az Európai Bizottság új lépésekkel kezelné az energiaválságot

Energiaválság fenyegeti Európát 20 cikk chevron-right

Olyan intézkedésre készül az EU az energiával, ami garantáltan mindenkinél kicsapja a biztosítékot

Itt az új csomag: a kommunisták tényleg átmenekültek innen Brüsszelbe?

