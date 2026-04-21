Brüsszel benyújtotta a számlát – megkezdődhet a magyarok átnevelése?

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a választások után alig másfél héttel az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi szabályozás ügyében. A luxembourgi testület döntése szerint a kifogásolt törvény több ponton is sérti az uniós jogot. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója kifejtette álláspontját a témában – számolt be róla az Origo.

Kiszelly Zoltán szerint rendkívül nehéz dolga lesz a Tisza-kormánynak, ha a Magyarországnak járó uniós forrásokat haza akarja hozni Brüsszelből. Fotó: MTI

A szakértő az uniós bíróság döntésével összefüggésben elmondta, hogy az a föderalizációnak az egyik eszköze, és az unió mélyítése irányában dolgoznak, a fő irány az Ever Closer Union.

Így érdemes ezt a woke ideológiát is nézni. A bizottság az országspecifikus ajánlásokban mindig számon kéri, hogy ez a politika hogyan érvényesül, és látjuk, hogy az unión keresztül próbálják például a mostani alaptörvényt is kikerülni

– magyarázta. Kiemelte, hogy magyar alaptörvény szerint házasság csak férfi és nő között lehetséges, de az uniós szabályozás értelmében Magyarországnak is el kellene ismernie az azonos neműek házasságát – amit egy másik tagországban kötöttek.