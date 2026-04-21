gyermekvédelemBrüsszelTisza Pártwoke

Brüsszel benyújtotta a számlát – megkezdődhet a magyarok átnevelése?

Alig zárult le a magyarországi választás, az Európai Unió Bírósága máris elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi szabályozás ügyében. Kiszelly Zoltán elemzése szerint az uniós vezetés jogi eszközökkel kényszerítené rá akaratát a magyar társadalomra, és az uniós források sorsa azon fog múlni, hogy az új kormányzat képes lesz-e kompromisszumra Brüsszellel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 20:18
Magyar Péter, leendő miniszterelnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a választások után alig másfél héttel az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi szabályozás ügyében. A luxembourgi testület döntése szerint a kifogásolt törvény több ponton is sérti az uniós jogot. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója kifejtette álláspontját a témában – számolt be róla az Origo.

Kiszelly Zoltán szerint rendkívül nehéz dolga lesz a Tisza-kormánynak, ha a Magyarországnak járó uniós forrásokat haza akarja hozni Brüsszelből. Fotó: MTI

A szakértő az uniós bíróság döntésével összefüggésben elmondta, hogy az a föderalizációnak az egyik eszköze, és az unió mélyítése irányában dolgoznak, a fő irány az Ever Closer Union.

Így érdemes ezt a woke ideológiát is nézni. A bizottság az országspecifikus ajánlásokban mindig számon kéri, hogy ez a politika hogyan érvényesül, és látjuk, hogy az unión keresztül próbálják például a mostani alaptörvényt is kikerülni

– magyarázta. Kiemelte, hogy magyar alaptörvény szerint házasság csak férfi és nő között lehetséges, de az uniós szabályozás értelmében Magyarországnak is el kellene ismernie az azonos neműek házasságát – amit egy másik tagországban kötöttek.

Tehát igazából az uniós jog egy eszközként szolgál arra, hogy a woke ideológiát a tagországokban terjesszék, és miután Magyarország ezzel szembe ment, akár a mostani alaptörvénnyel vagy ezekkel a kifogásolt szabályokkal, megpróbálják jogi eszközökkel rákényszeríteni az országot, hogy ezt a fősodorbeli woke ideológiát érvényesítsék

– részletezte, majd kitért rá: a Tisza-kormány többször is elmondta, hogy ők nem akarnak szembemenni az unióval, így feltehetően valamilyen jogharmonizáció fog következni annak érdekében, hogy elkerüljék a további szankciókat Magyarországgal szemben. 

De az más kérdés persze, hogy a magyar társadalom attól még nem változott meg a most vasárnapi választási eredménytől, a társadalom többsége nemcsak az elmúlt 16 év miatt, de egyébként is szkeptikus a woke ideológiával szemben

– fejtette ki, majd úgy folytatta: az figyelhető meg az Európai Unióban, hogy formailag átveszik a szabályozást egyes tagországokban, például Ausztriában, de a társadalom többsége attól még nem osztja ezeket az értékeket. Az elemzési igazgató zárásként kiemelte, hogy  több hasonló esetre is számíthatunk a közeljövőben, mivel

rengeteg kötelezettségszegési eljárást indított a bizottság, csak ezeket a magyar választás előtt szüneteltették.

A szakértő szerint a probléma gyökere, hogy a bizottság túlterjeszkedik a hatáskörein, és már régóta nem csak azon dolgozik, hogy az egységes belső piacon a verseny feltételei azonosak legyenek, hanem ideológiák átültetésén munkálkodik. A migráció és az összes vitás kérdésben számíthatunk arra, hogy a Tisza-kormánynak meg kell felelnie a brüsszeli elvárásoknak, mivel ettől függ, hogy Magyarország megkapja-e a befagyasztott uniós forrásokat. Kiszelly Zoltán szerint nehéz dolga lesz az új kormánynak, mivel a magyar társadalom többsége továbbra sem támogatja ezt a fajta föderalizációs politikát.

 

Borítókép: Magyar Péter leendő miniszterelnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
