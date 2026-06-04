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Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünetről, a Hezbollah azonban máris vitatja azt + videó

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Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról, de a harcok a bejelentést megelőző órákban is folytatódtak. A mostani egyezség a hét elején elfogadott részleges tűzszünetre épül. Ennek részeként Izrael vállalta, hogy nem hajt végre légicsapásokat Bejrút ellen, míg a Hezbollah tartózkodik az Izrael elleni támadásoktól. A helyzetet ugyanakkor tovább bonyolítja, hogy a Hezbollah több vezetője nem tekinti magára nézve kötelezőnek a washingtoni tárgyalások eredményeit.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 7:30
Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünetről, a Hezbollah azonban máris vitatja azt Forrás: AFP
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A megállapodás bejelentése előtt Marco Rubio amerikai külügyminiszter arról beszélt, hogy olyan megoldásban bízik, amely a Hezbollah közreműködése nélkül is képes garantálni Libanon biztonságát. A hét elején életbe lépett részleges tűzszünet ugyanakkor nem vetett véget teljesen az összecsapásoknak. Az elmúlt napokban mind Izrael, mind a Hezbollah hajtott végre olyan műveleteket, amelyek tovább növelték a feszültséget. A libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint a szerdai izraeli támadások áldozatai között két mentős is volt. A dél-libanoni Csehur közelében találat érte a mentőjárművüket, emellett egy Bejrúttól délre közlekedő autót is bombatalálat ért. 

Eközben az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy elfogott egy Libanonból érkező drónt, valamint két lövedéket, amelyek átrepültek a határon. A Hezbollah szerint a támadás célpontja egy izraeli katonai létesítmény volt.

Még a szerda esti megállapodás előtt az izraeli vezetés figyelmeztette a Hezbollahot, hogy a hadsereg folytatja a csapásokat a szervezet egyik legfontosabb bejrúti bázisának számító Dahieh negyed ellen, amennyiben újabb támadások érik Észak-Izraelt Libanon területéről.

A libanoni vezetés szerint a hétfőn életbe lépett részleges tűzszünet alapján Izrael vállalta, hogy nem indít átfogó hadműveletet Bejrút ellen, míg a Hezbollah nem hajt végre támadásokat izraeli célpontok ellen.

Bejrút állítása szerint a Hezbollah is jóváhagyta ezt a megállapodást. A szervezet részéről azonban már másnap kétségek merültek fel. Mahmúd Kamati, a Hezbollah politikai tanácsának tagja a BBC-nek úgy nyilatkozott, hogy valójában nem született tűzszünet, kizárólag Dahieh bejrúti negyedének védelméről egyeztek meg. Kamati azt is hangsúlyozta, hogy a Hezbollah nem tekinti kötelező érvényűnek a washingtoni tárgyalásokon tett vállalásokat. 

Szerinte a szervezet nem részese ezeknek az egyeztetéseknek, ezért az ott született döntéseket és megállapodásokat sem fogadja el.

Mint fogalmazott, a Hezbollah elvi alapon utasította el a tárgyalások eredményeit, így azokat nem tartja magára nézve kötelezőnek.

Libanon március elején kapcsolódott be közvetlenül az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktusba. A fordulópontot az jelentette, hogy a Hezbollah rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen, válaszul arra az izraeli csapásra, amelyben meghalt Irán legfelsőbb vezetője. A támadást követően Izrael kiterjedt légicsapásokat indított libanoni célpontok ellen. A hadműveletek később a szárazföldre is átterjedtek, az izraeli hadsereg ugyanis Dél-Libanonban is katonai akciókat hajtott végre.

A Hezbollah egy Libanonban működő síita muszlim politikai és fegyveres szervezet, amely az elmúlt évtizedekben több alkalommal is összecsapott Izraellel. Izrael, valamint több nyugati ország – köztük az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok – terrorszervezetként tartja nyilván.

A tűzszünet ellenére továbbra is intenzív harcok dúlnak

Az amerikai közvetítéssel április 16-án létrejött izraeli–libanoni tűzszünet nem hozott tartós nyugalmat a térségben. A harcok azóta is folytatódtak, a helyzet pedig az elmúlt napokban ismét kiéleződött. Benjamin Netanjahu a múlt héten utasítást adott az izraeli hadseregnek a Hezbollah elleni műveletek kiszélesítésére. Az izraeli kormányfő a döntést azzal indokolta, hogy az északi településeket ismét drón- és rakétatámadások érték Libanon felől. A libanoni egészségügyi minisztérium adatai alapján a konfliktus kezdete óta legalább 3516 ember halt meg az országban. 

Az ENSZ szerint a harcok következtében már több mint egymillió ember regisztrált menekültként Libanonban. Izrael közlése szerint a háború kezdete óta 26 katona és négy civil vesztette életét a határ menti összecsapásokban.

A libanoni sajtó szerdán újabb izraeli légitámadásokról számolt be az ország déli térségéből.

A libanoni egészségügyi minisztérium szerint az egyik légicsapásban négy szíriai és két palesztin állampolgár halt meg al-Hús térségében. 

Egy másik támadásban két mentős vesztette életét, amikor találat érte a mentőautójukat. A jármű harmadik utasa súlyos sérüléseket szenvedett.

A tárca azzal vádolta Izraelt, hogy megsérti a nemzetközi humanitárius jogot, amely kiemelt védelmet biztosít az egészségügyi személyzet számára. Közlésük szerint az elmúlt három hónap során legalább 128 mentős és egészségügyi dolgozó halt meg olyan támadásokban, amelyek mentőautókat vagy egészségügyi intézményeket értek. Az izraeli hadsereg nem kommentálta a mostani vádakat. Korábban ugyanakkor többször azt közölte, hogy egyes mentőjárműveket fegyveres csoportok katonai célokra használnak.

A libanoni hadsereg eközben arról számolt be, hogy egy katonája meghalt egy izraeli légicsapásban a Nabatieh és Kfar Tebnit közötti útszakaszon.

A libanoni állami hírügynökség szerint a meghalt katonát egy dróntámadás érte, miközben motorkerékpárral közlekedett. A hadsereg arról is beszámolt, hogy egy másik incidensben két katona megsérült, amikor izraeli támadás érte járművüket a Deir Zahrani és Nabatieh közötti úton. Közben Bejrút tengerparti részén, ahol a harcok elől elmenekült családok ezrei élnek ideiglenes sátrakban, egy 23 éves nő, Mariam Hessa a BBC-nek arról beszélt, hogy az egész országra kiterjedő tűzszünetet szeretne. Úgy fogalmazott, elfogadhatatlannak tartja, hogy miközben más térségekben viszonylagos nyugalom van, Dél-Libanon továbbra is támadások célpontja, házak pusztulnak el és emberek vesztik életüket.

Azt szeretném, ha a tűzszünet egész Libanonra kiterjedne, nem csak Dahieh-re vagy a déli országrészre. Az egész országnak szüksége van rá

– mondta. A részleges tűzszünetet szerdán jelentette be Donald Trump. A sajtóértesülések szerint a megállapodás létrejöttében szerepet játszhatott egy feszült telefonbeszélgetés is, amelyben Trump állítólag bírálta Benjamin Netanjahu Bejrút bombázására vonatkozó döntését. Trump a New York Post Pod Force One podcastjában úgy fogalmazott, hogy zavarta Izrael folyamatos harca Libanonnal, ezért arra kérte Netanjahut, hogy állítsa le az eszkalációt. Ugyanebben az interjúban Donald Trump azt is kijelentette, hogy Irán „már beleegyezett” abba, hogy nem fejleszt atomfegyvert

Netanjahu később beleegyezett, hogy nem indít támadást Bejrút ellen.

Netanjahu később beleegyezett, hogy nem indít támadást Bejrút ellen
Netanjahu később beleegyezett, hogy nem indít támadást Bejrút ellen (Fotó: AFP)

Sajtóhírek szerint Donald Trump attól tart, hogy a libanoni harcok további eszkalációja veszélyeztetheti az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti átfogó rendezési folyamatot. Teherán eközben jelezte: 

egy esetleges regionális tűzszünetnek Libanonra is ki kell terjednie.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter figyelmeztetett, hogy ha Izrael folytatja a Bejrút elleni támadásokat, Irán készen áll a konfliktus újbóli eszkalációjára. Trump ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az amerikai–iráni tárgyalásokat és a libanoni helyzetről szóló egyeztetéseket külön kívánja kezelni.

Borítókép: Benjamin Netanjahu és Donald Trump (Fotó: AFP)

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