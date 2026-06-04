Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünetről, a Hezbollah azonban máris vitatja azt + videó

Israel and Lebanon have agreed to renew a ceasefire and establish pilot security zones inside Lebanon, from which Hezbollah militants would be banned.



In a joint statement after US-mediated talks at the State Department, both sides said the ceasefire depends on a complete halt… pic.twitter.com/pS1gWTBaPn — All India Radio News (@airnewsalerts) June 4, 2026

A megállapodás bejelentése előtt Marco Rubio amerikai külügyminiszter arról beszélt, hogy olyan megoldásban bízik, amely a Hezbollah közreműködése nélkül is képes garantálni Libanon biztonságát. A hét elején életbe lépett részleges tűzszünet ugyanakkor nem vetett véget teljesen az összecsapásoknak. Az elmúlt napokban mind Izrael, mind a Hezbollah hajtott végre olyan műveleteket, amelyek tovább növelték a feszültséget. A libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint a szerdai izraeli támadások áldozatai között két mentős is volt. A dél-libanoni Csehur közelében találat érte a mentőjárművüket, emellett egy Bejrúttól délre közlekedő autót is bombatalálat ért.

Eközben az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy elfogott egy Libanonból érkező drónt, valamint két lövedéket, amelyek átrepültek a határon. A Hezbollah szerint a támadás célpontja egy izraeli katonai létesítmény volt.

Még a szerda esti megállapodás előtt az izraeli vezetés figyelmeztette a Hezbollahot, hogy a hadsereg folytatja a csapásokat a szervezet egyik legfontosabb bejrúti bázisának számító Dahieh negyed ellen, amennyiben újabb támadások érik Észak-Izraelt Libanon területéről.

A libanoni vezetés szerint a hétfőn életbe lépett részleges tűzszünet alapján Izrael vállalta, hogy nem indít átfogó hadműveletet Bejrút ellen, míg a Hezbollah nem hajt végre támadásokat izraeli célpontok ellen.

Bejrút állítása szerint a Hezbollah is jóváhagyta ezt a megállapodást. A szervezet részéről azonban már másnap kétségek merültek fel. Mahmúd Kamati, a Hezbollah politikai tanácsának tagja a BBC-nek úgy nyilatkozott, hogy valójában nem született tűzszünet, kizárólag Dahieh bejrúti negyedének védelméről egyeztek meg. Kamati azt is hangsúlyozta, hogy a Hezbollah nem tekinti kötelező érvényűnek a washingtoni tárgyalásokon tett vállalásokat.

Szerinte a szervezet nem részese ezeknek az egyeztetéseknek, ezért az ott született döntéseket és megállapodásokat sem fogadja el.

Mint fogalmazott, a Hezbollah elvi alapon utasította el a tárgyalások eredményeit, így azokat nem tartja magára nézve kötelezőnek.