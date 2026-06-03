Trump sorsfordító bejelentést tett: megvan a beleegyezés, amire nagyon várt + videó

Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e egy személyes találkozó, Trump azt válaszolta Miranda Devine-nak, hogy nyitott rá.

– Igen, szeretnék találkozni vele. Szívesen találkozom bárkivel. Szeretnék találkozni vele, és valószínűleg erre sor is kerül majd valamikor, attól függően, hogyan alakulnak a dolgok – mondta az amerikai elnök. Trump a korábbi gyakorlattól eltérően pozitívan beszélt a személyes kapcsolatfelvételről. Szerinte az ilyen, a diplomácia megszokott kereteit feszegető megközelítés olyan kapcsolatokat építhet ki, amelyek végső soron biztonságosabbá tehetik az országot.

Első elnöki ciklusa alatt Trump – saját szavaival élve – „szerelmes leveleket” váltott az atomfegyverekkel rendelkező észak-koreai diktátorral, Kim Dzsong Unnal. Az amerikai elnök három alkalommal is találkozott vele, ami hozzájárult ahhoz, hogy enyhüljön a két ország közötti feszültség.

Első elnöki ciklusa alatt Trump azt is fontolgatta, hogy a tálibok vezetőit a Camp David-i elnöki rezidencián fogadja béketárgyalások céljából, az ötletet azonban végül elvetették.