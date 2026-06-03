Donald TrumpIránModzstaba Hameneiatomfegyverbéketárgyalás

Trump sorsfordító bejelentést tett: megvan a beleegyezés, amire nagyon várt + videó

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A New York Post beszámolója szerint Donald Trump már egy személyes találkozó lehetőségéről beszél Modzs­taba Hameneivel. A hangnemváltás szembetűnő, hiszen az amerikai elnök korábban még „könnyűsúlyúnak” nevezte és „alkalmatlannak” titulálta őt Irán vezetésére. Trump azt állítja, hogy Irán beleegyezett atomfegyver-programjának feladásába is. Bár a béketárgyalások megtorpantak, Trump szerint a háttérben továbbra is zajlanak az egyeztetések, és a felek között akár közvetlen kapcsolatfelvételre is sor kerülhet.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 21:16
Trump sorsfordító bejelentést tett: megvan a beleegyezés, amire nagyon várt Forrás: AFP
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Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e egy személyes találkozó, Trump azt válaszolta Miranda Devine-nak, hogy nyitott rá.

– Igen, szeretnék találkozni vele. Szívesen találkozom bárkivel. Szeretnék találkozni vele, és valószínűleg erre sor is kerül majd valamikor, attól függően, hogyan alakulnak a dolgok – mondta az amerikai elnök. Trump a korábbi gyakorlattól eltérően pozitívan beszélt a személyes kapcsolatfelvételről. Szerinte az ilyen, a diplomácia megszokott kereteit feszegető megközelítés olyan kapcsolatokat építhet ki, amelyek végső soron biztonságosabbá tehetik az országot.

Első elnöki ciklusa alatt Trump – saját szavaival élve – „szerelmes leveleket” váltott az atomfegyverekkel rendelkező észak-koreai diktátorral, Kim Dzsong Unnal. Az amerikai elnök három alkalommal is találkozott vele, ami hozzájárult ahhoz, hogy enyhüljön a két ország közötti feszültség.

Első elnöki ciklusa alatt Trump azt is fontolgatta, hogy a tálibok vezetőit a Camp David-i elnöki rezidencián fogadja béketárgyalások céljából, az ötletet azonban végül elvetették.

Trump hangneme jelentősen megváltozott Modzs­taba Hameneivel kapcsolatban

Korábban gyakran bírálta az iráni vezetőt: „könnyűsúlyúnak” nevezte és „alkalmatlannak” titulálta őt Irán vezetésére, most viszont már egy lehetséges személyes találkozóról beszél, és azt állítja, hogy „egészen jól kijönnek majd egymással”. 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

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