Modzstaba Hamenei reagált Donald Trump kijelentéseire

A honfitársak között létrejött különös egység következtében törés keletkezett az ellenségben
– mondta Hamenei egy, az X-en megosztott bejegyzésben.
A honfitársak között létrejött különös egység következtében törés keletkezett az ellenségben
– mondta Hamenei egy, az X-en megosztott bejegyzésben.
„Ezen áldás iránti gyakorlati hálával az összetartás még erősebbé és acélosabbá vált, s ellenségeink még megalázottabbá és jelentéktelenebbé válnak. Az ellenség médiaműveletei, az emberek elméjének és pszichéjének célzásával a nemzeti egység és biztonság aláásását célozzák; de nehogy könnyelműségünk révén ez a gonosz szándék valóra váljék” – tette hozzá.
Modzstaba Hamenei megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy Trump a Truth Social platformon közzétett egy bejegyzést, amely az Irán vezetői közötti belső harcokra utalt.
Iránnak nagyon nagy nehézséget okoz kitalálni, ki a vezetőjük! Egyszerűen nem tudják! A belső harc a »keményvonalasok« és a »mérsékeltek« között zajlik; előbbiek a csatatéren NAGYON rosszul teljesítenek, utóbbiak pedig egyáltalán nem túl mérsékeltek (de egyre nagyobb tiszteletnek örvendenek!), és ez ŐRÜLET!
– írta.
