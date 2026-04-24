Modzstaba HameneiIránDonald Trump

Modzstaba Hamenei reagált Donald Trump kijelentéseire

Az iráni legfelsőbb vezető reagált Donald Trump kijelentéseire, amelyben az iráni vezetésen belüli megosztottságra hívta fel a figyelmet. Modzstaba Hamenei a megszólalásában az egység fontosságát hangsúlyozta, és bírálta az ellenséges kommunikációt. Trump korábban a közösségi oldalán írt az iráni belső konfliktusokról.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 15:14
Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
A honfitársak között létrejött különös egység következtében törés keletkezett az ellenségben

– mondta Hamenei egy, az X-en megosztott bejegyzésben.

„Ezen áldás iránti gyakorlati hálával az összetartás még erősebbé és acélosabbá vált, s ellenségeink még megalázottabbá és jelentéktelenebbé válnak. Az ellenség médiaműveletei, az emberek elméjének és pszichéjének célzásával a nemzeti egység és biztonság aláásását célozzák; de nehogy könnyelműségünk révén ez a gonosz szándék valóra váljék” – tette hozzá.

Modzstaba Hamenei megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy Trump a Truth Social platformon közzétett egy bejegyzést, amely az Irán vezetői közötti belső harcokra utalt.

Iránnak nagyon nagy nehézséget okoz kitalálni, ki a vezetőjük! Egyszerűen nem tudják! A belső harc a »keményvonalasok« és a »mérsékeltek« között zajlik; előbbiek a csatatéren NAGYON rosszul teljesítenek, utóbbiak pedig egyáltalán nem túl mérsékeltek (de egyre nagyobb tiszteletnek örvendenek!), és ez ŐRÜLET!

 – írta.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
