A munkálatok során figyelembe vesszük a 2027-ben a Hajógyári-szigetre tervezett eseményeket: a júniusi Generali Gyerek Sziget és az augusztusi Sziget Fesztivál ideje alatt nem lesznek munkálatok a hídon, sem korlátozás nem várható.
Hamarosan kezdődik az Óbudai K-híd teljes felújítása
A Budapest Közút Zrt. elindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást, így sikeres lebonyolítás esetén a munkálatok 2026 őszén elindulhatnak, és várhatóan 2027 nyarára – az ajánlati felhívásban szereplő opciós rész megrendelése esetén 2027 év végére – fejeződnek be. A munkálatok ütemezését a Gyerek Sziget és Sziget Fesztivál időpontjához igazítják.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!