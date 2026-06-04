Rendkívüli

A Tisza-kormány első komoly gazdasági kudarca: hetvenmilliárdos beruházást bukott el Magyarország + videó

Rendkívüli

„Mindennek van határa!” – Orbán Viktor is támogatja a Sulyok Tamás melletti tüntetést

autós hírK-híd rekonstrukcióÓbudaK-híd

Hamarosan kezdődik az Óbudai K-híd teljes felújítása

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Budapest Közút Zrt. elindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást, így sikeres lebonyolítás esetén a munkálatok 2026 őszén elindulhatnak, és várhatóan 2027 nyarára – az ajánlati felhívásban szereplő opciós rész megrendelése esetén 2027 év végére – fejeződnek be. A munkálatok ütemezését a Gyerek Sziget és Sziget Fesztivál időpontjához igazítják.

2026. 06. 04. 10:37
Forrás: Magyar Közút
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A munkálatok során figyelembe vesszük a 2027-ben a Hajógyári-szigetre tervezett eseményeket: a júniusi Generali Gyerek Sziget és az augusztusi Sziget Fesztivál ideje alatt nem lesznek munkálatok a hídon, sem korlátozás nem várható.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszivárvány tv

Kinek-kinek érdemei szerint…

Bayer Zsolt avatarja

A Tisza 2026-os kétharmados győzelme után, június 4-én, a trianoni tragédia napján megkezdheti működését a Szivárvány TV, az LMBTQ-lobbi kanálisa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.