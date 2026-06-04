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VucsicsveszélyMontenegrótitkosszolgálatelnök

Kiadták a figyelmeztetést: a köztársasági elnök életére törnének

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A szerb Biztonsági és Információs Ügynökség (BIA) rendkívüli közleményben figyelmeztetett arra, hogy komoly biztonsági fenyegetések miatt nem javasolja Alekszandar Vucsics szerb köztársasági elnök montenegrói útját. A szerb titkosszolgálat szerint a kialakult helyzet fokozott kockázatot jelent az államfő biztonságára, ezért azt tanácsolták neki, hogy ne utazzon a szomszédos országba.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 04. 10:04
Akcióban a montenegrói rendőrség (Fotó: AFP)
Akcióban a montenegrói rendőrség (Fotó: AFP)
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A szerb szolgálat közleményében azt is állította, hogy értesüléseik szerint Radoje Zvicer, a hírhedt Kavacsi klán vezetője jelenleg Montenegróban tartózkodik. A Kavacsi klán a Balkán egyik legismertebb és legveszélyesebb szervezett bűnözői csoportjaként ismert.

Vucsics biztonságát nem tudják garantálni Montenegróban

A BIA kifogásolta azt is, hogy a rendezvény házigazdájának számító montenegrói biztonsági szervektől többszöri kérés ellenére sem kapták meg a szükséges biztonsági kockázatelemzést.

Alekszandar Vucsics a tervek szerint a Tivatban megrendezendő EU–Nyugat-Balkán-csúcstalálkozón venne részt. 

A közlemény újabb feszültséget jelezhet Belgrád és Podgorica között, miközben a térségben továbbra is kiemelt figyelmet kap a szervezett bűnözés és a biztonsági együttműködés kérdése.

Szerbia köztársasági elnöke ugyanakkor kijelentette, hogy nem fél a fenyegetésektől, és teljes mértékben elkötelezett az ország fejlődése és polgárai jobb életének biztosítása iránt.

Veszélyben a jobboldali politikusok?

Az elmúlt években több jobboldali politikus is merénylet vagy merényletkísérlet célpontjává vált. Donald Trump ellen 2024-ben több alkalommal is támadást kíséreltek meg. A legismertebb eset a pennsylvaniai Butlerben történt kampányrendezvényen volt, ahol egy lövedék a jobb fülét súrolta. Később Floridában, golfklubja közelében egy fegyveres férfit fogtak el, majd októberben egy újabb gyanúsítottat tartóztattak le Trump egyik kampányeseménye közelében.

Nemcsak az amerikai elnök volt célkeresztben: 2024 májusában rálőttek Robert Fico szlovák miniszterelnökre is. A politikust életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, felépülése hónapokig tartott.

Borítókép: Akcióban a montenegrói rendőrség (Fotó: AFP) 

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