Kiadták a figyelmeztetést: a köztársasági elnök életére törnének

A szerb szolgálat közleményében azt is állította, hogy értesüléseik szerint Radoje Zvicer, a hírhedt Kavacsi klán vezetője jelenleg Montenegróban tartózkodik. A Kavacsi klán a Balkán egyik legismertebb és legveszélyesebb szervezett bűnözői csoportjaként ismert.

Vucsics biztonságát nem tudják garantálni Montenegróban

A BIA kifogásolta azt is, hogy a rendezvény házigazdájának számító montenegrói biztonsági szervektől többszöri kérés ellenére sem kapták meg a szükséges biztonsági kockázatelemzést.

Alekszandar Vucsics a tervek szerint a Tivatban megrendezendő EU–Nyugat-Balkán-csúcstalálkozón venne részt.

A közlemény újabb feszültséget jelezhet Belgrád és Podgorica között, miközben a térségben továbbra is kiemelt figyelmet kap a szervezett bűnözés és a biztonsági együttműködés kérdése.

Szerbia köztársasági elnöke ugyanakkor kijelentette, hogy nem fél a fenyegetésektől, és teljes mértékben elkötelezett az ország fejlődése és polgárai jobb életének biztosítása iránt.

Veszélyben a jobboldali politikusok?

Az elmúlt években több jobboldali politikus is merénylet vagy merényletkísérlet célpontjává vált. Donald Trump ellen 2024-ben több alkalommal is támadást kíséreltek meg. A legismertebb eset a pennsylvaniai Butlerben történt kampányrendezvényen volt, ahol egy lövedék a jobb fülét súrolta. Később Floridában, golfklubja közelében egy fegyveres férfit fogtak el, majd októberben egy újabb gyanúsítottat tartóztattak le Trump egyik kampányeseménye közelében.

Nemcsak az amerikai elnök volt célkeresztben: 2024 májusában rálőttek Robert Fico szlovák miniszterelnökre is. A politikust életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, felépülése hónapokig tartott.