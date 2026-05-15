A szlovák miniszterelnök ma ünnepli második születésnapját, egy videóval üzent az embereknek

Hosszú órákon keresztül küzdöttek az orvosok a szlovák miniszterelnök életéért a besztercebányai kórházban, sok vért vesztett, egy golyó a mellkasában, egy golyó a beleiben okozott sérülést, egy pedig az egyik végtagját sebesítette meg. Fico a támadás után hónapokig lábadozott, és később is arról számolt be, hogy továbbra is egészségügyi problémákkal küzd a sérülései miatt, ugyanakkor kijelentette, hogy nem gyűlöli támadóját, és személyesen megbocsát neki – számolt be róla a Reuters.

Fico sportolással ünnepelte a második születésnapját

Ma ünneplem a második születésnapomat. Ne feledd: ami nem öl meg, az megerősít. Legyen szép napod!

– írta a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán, aki az üzenethez csatolt videóban – demonstrálva fizikai állapotát – fekvőtámaszokat csinál és úszik. A jelek szerint a szlovák kormányfő teljesen felépült az elmúlt két évben.

Today I’m celebrating my second birthday 🍀 Remember: what doesn’t kill you makes you stronger. Have a nice day. pic.twitter.com/ZdfXy7oZIb — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) May 15, 2026

Miért lőtt a támadó?

Több videó is felkerült az internetre arról, hogyan fogták el a rendőrök a fegyverest. A támadó, Juraj Cintula a nyomozás során azt állította, hogy nem megölni akarta Ficót, csak olyan sérülést szeretett volna okozni neki, hogy ne tudja folytatni a miniszterelnöki munkáját. A férfi elmondása szerint a szlovák kormány politikájával, többek között Ukrajna támogatásának leállításával és a korrupcióellenes ügyészség megszüntetésével nem értett egyet.

Végül a szlovák legfelsőbb bíróság 21 év szabadságvesztésre ítélte a férfit, akit terrortámadás elkövetésében talált bűnösnek.

A bírói indoklás szerint a cselekedet előre kitervelt volt, és közvetlenül a szlovák államhatalom működését célozta.