merényletkísérletSzlovákiaRobert Fico

A szlovák miniszterelnök ma ünnepli második születésnapját, egy videóval üzent az embereknek

Két évvel a nyitrabányai támadás után Robert Fico egy videóval bizonyítja teljes felépülését, miközben támadója már javában tölti 21 éves fegyházbüntetését. Cikkünkben felidézzük a szlovák miniszterelnök elleni támadás részleteit.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 18:50
Két éve történt a támadás Fico ellen (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hosszú órákon keresztül küzdöttek az orvosok a szlovák miniszterelnök életéért a besztercebányai kórházban, sok vért vesztett, egy golyó a mellkasában, egy golyó a beleiben okozott sérülést, egy pedig az egyik végtagját sebesítette meg. Fico a támadás után hónapokig lábadozott, és később is arról számolt be, hogy továbbra is egészségügyi problémákkal küzd a sérülései miatt, ugyanakkor kijelentette, hogy nem gyűlöli támadóját, és személyesen megbocsát neki – számolt be róla a Reuters.

Fico sportolással ünnepelte a második születésnapját

Ma ünneplem a második születésnapomat. Ne feledd: ami nem öl meg, az megerősít. Legyen szép napod!

– írta a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán, aki az üzenethez csatolt videóban –  demonstrálva fizikai állapotát – fekvőtámaszokat csinál és úszik. A jelek szerint a szlovák kormányfő teljesen felépült az elmúlt két évben.

Miért lőtt a támadó?

Több videó is felkerült az internetre arról, hogyan fogták el a rendőrök a fegyverest. A támadó, Juraj Cintula a nyomozás során azt állította, hogy nem megölni akarta Ficót, csak olyan sérülést szeretett volna okozni neki, hogy ne tudja folytatni a miniszterelnöki munkáját. A férfi elmondása szerint a szlovák kormány politikájával, többek között Ukrajna támogatásának leállításával és a korrupcióellenes ügyészség megszüntetésével nem értett egyet.

Végül a szlovák legfelsőbb bíróság 21 év szabadságvesztésre ítélte a férfit, akit terrortámadás elkövetésében talált bűnösnek.

A bírói indoklás szerint a cselekedet előre kitervelt volt, és közvetlenül a szlovák államhatalom működését célozta.

A fegyveres támadás után a szlovák közéletben jelentősen nőtt a politikai feszültség és a társadalmi megosztottság, Fico és pártja többször is azzal vádolta az ellenzéket és egyes médiumokat, hogy hozzájárultak a gyűlöletkeltő légkör kialakulásához. A történtek után Szlovákiában több biztonsági intézkedést is szigorítottak a közjogi méltóságok védelmével kapcsolatban – számolt be róla az AP News.

Borítókép: Két éve történt a támadás Fico ellen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhumanizmus

A humanizmus tragédiája

Bayer Zsolt avatarja

A berlini ifjú szociáldemokraták nekirontottak a polgári házasság intézményének és Magyarországnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu