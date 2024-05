Így fogták el Robert Fico merénylőjét + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, több lövés érte Robert Fico szlovák miniszterelnököt a nyitrábányai (Handlova) kihelyezett kormányülés után. Úgy tudni, a miniszterelnök állapota súlyos, a szlovák kormányfőt a gyomrán és a mellkasán érte találat. Most több videó is felkerült az internetre arról, hogyan fogták el a rendőrök a merénylőt.

Słowackie media podały, że premier kraju Robert #Fico został ranny. Został przewieziony do szpitala.



Na nagraniu prawdopodobnie widać moment zatrzymania skrytobójcy.



Zemsta USA na Słowakach? pic.twitter.com/w4HEP8wAat — Piotr Panasiuk (@PanasukPetr) May 15, 2024