Robert Fico véres zakója látható a közzétett felvételeken

A Robert Fico elleni merénylet 2024. május 15-én történt Nyitrabányán, közvetlenül egy kihelyezett kormányülést követően, amikor a miniszterelnök a helyiekkel találkozott a kultúrház előtt. Robert Fico súlyos sérüléseket szenvedett, de felépült a támadás után.

Robert Fico súlyos sérüléseket szenvedett, de túlélte a támadást. Fotó: AFP

Robert Fico véres ruhái láthatók a felvételeken

Robert Kalinák védelmi miniszter egy interjú során mutatta meg az eddig nem látott felvételeket.

Ez az a zakó, ez pedig a lövés helye a karon és a hason. Ez Robert inge, és ez már az én autómban van, amikor viszem a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökségnek

– mondta Kalinák, miközben telefonján mutatta a fotókat, amelyeket a kórházban készített, miután Ficót levetkőztették az orvosok.

A miniszter részletesen beszámolt a május 15-i támadás utáni percekről is:

A legfontosabb az volt, hogy körülbelül három percen belül el tudták állítani a vérzést. Ha egy véna vagy egy artéria sérül, az gyors vérveszteséghez vezet, és a túlélés nem garantált.

Kalinák hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök túlélésében döntő szerepet játszott a fizikuma:

Ő egy terminátor, ez a legtalálóbb rá. Még súlyos állapotban is elképesztő önkontrollt mutatott. Az operáció során végül három beavatkozást hajtottak végre egyszerre, a karját, a lábát és a hasát is meg kellett műteni.

A politikus visszautasította a merénylet megrendezéséről szóló összeesküvés-elméleteket is:

Ez annyira abszurd, hogy el sem tudom képzelni. Több tucat ember küzdött az életéért, Nyitrabánya és Besztercebánya orvosai, ezt nem lehet eltitkolni.

Robert Fico ellen Juraj Cintula követett el fegyveres támadást 2024 májusában Nyitrabányán, a kormány kihelyezett ülése után. Az ukránbarát Cintula jelenleg is előzetes letartóztatásban van, a legfelsőbb bíróság április 8-án döntött a fogva tartás meghosszabbításáról, mivel a bíróság szerint továbbra is fennáll a bűnismétlés veszélye. Kalinák szerint a támadás következményeit Fico a mai napig érzi, és az is kérdés volt, egyáltalán túléli-e a sebesüléseket. A most nyilvánosságra hozott fotók célja szerinte az, hogy eloszlassák a kétségeket a merénylet valóságosságával kapcsolatban.

Voltak, akik bagatellizálni akarták, de ezek a képek magukért beszélnek

– fogalmazott.

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)