Donnarumma kitálalt és elköszönt, ide igazol – ügynöke és a PSG edzője is üzent

A közösségi oldalán vetett véget a találgatásoknak az Európa-bajnok olasz labdarúgókapus. Gianluigi Donnarumma elbúcsúzott a PSG szurkolóitól, közben pedig menedzsere és Luis Enrique vezetőedző is nyilatkozott a kapus távozásáról.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 6:28
Donnarumma négy év után köszönt el Párizstól (Fotó: AFP/Ina Fassbender)
A nyári klubvilágbajnokság elveszített döntőjének napján sem tűnt úgy, hogy Gianluigi Donnarumma nélkül kezdené meg a következő idényt a francia bajnok PSG csapata. A BL-győztes párizsiak azonban előbb szerződtették Lucas Chevalier-t, majd a szerdai (mai, udinei) Tottenham elleni Európai Szuperkupa-keretbe már nem nevezték az olasz kapust, és egyértelműnek tűnt, hogy a 2026 nyaráig érvényes szerződése ellenére bizonytalan a jövője a csapatnál. A 2021-ben Milánóból érkezett Európa-bajnok Donnarumma a hírek szerint nem akart megegyezni az alacsonyabbnak kínált fizetéséről a klubbal, kedd este aztán a közösségi oldalán ő tisztázta a dolgokat.

Gianluigi Donnarumma elbúcsúzott a PSG-től, Luis Enrique szerint az ő döntése az olasz kapus távozása
Gianluigi Donnarumma elbúcsúzott a PSG-től, Luis Enrique szerint az ő döntése az olasz kapus távozása (Fotó: AFP/Franck Fife)

Donnarumma elköszönt a PSG-től

– A klubnál töltött első napomtól kezdve mindent beleadtam a pályán és azon kívül is, hogy kiérdemeljem a helyemet, és megóvjam a góltól a Paris Saint-Germain kapuját. 

Azonban sajnos valaki úgy döntött, többé nem lehetek tagja a csapatnak, nem járulhatok hozzá a sikereihez, ami miatt csalódott és letört vagyok. 

Remélem, még egyszer lesz lehetőségem a szurkolók szemébe nézni a Parc des Princes-ben, hogy elbúcsúzhassak, ahogy illik. Ha ez nem jön össze, szeretném, ha tudnátok, hogy a támogatásotok és a szeretetetek a világot jelenti nekem, amit sosem feledek – írta a 26 éves játékos, aki a városnak, a csapattársainak és a klubnak is megköszönte az elmúlt éveket.

Luis Enrique más típusú kapusra vágyott

Nem sokáig maradt titok, hogy ki az a „valaki", ugyanis Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője maga ismerte be ezt a Tottenham elleni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón.

– Az, hogy kimaradt a keretből, teljes mértékben az én döntésem, de a klub is támogat ebben. 

Más stílusú kapusjátékot szeretnék a csapatnál, ezért határoztam így. Próbáltuk megtalálni a lehető legjobb megoldást.

Gigio kétségtelenül a világ egyik legjobb kapusa, emberként is kiváló, úgyhogy nem volt könnyű a döntés, de ilyen egy futballista élete – nyilatkozta a spanyol tréner a 161 tétmérkőzésen 156 gól kapott kapusáról, utolsó mondatát pedig Marquinhos is visszhangozta a sajtótájékoztatón, a védő is hálálkodva búcsúzott el Donnarummától.

Luis Enrique alighanem Lucas Chevalier-t szeretné a PSG kapujába
Luis Enrique alighanem Lucas Chevalier-t szeretné a PSG kapujába (Fotó: AFP/Franck Fife)

A Manchester Cityhez tartó kapus menedzsere nem érti

Az olasz kapus menedzsere, Enzo Raiola kiállt ügyfele mellett, jogi lépésekkel is fenyegetőzött. Szerinte Enrique részéről nem lehet igaz, hogy más stílusú kapusjáték miatt váltak meg Donnarummától, továbbá a PSG által elkövetett „óriási tiszteletlenségről" és váratlan döntésről is beszélt.

Noha először az Intert és a Juventust, majd a Chelsea-t és a Manchester Unitedet hozták szóba, mint Donnarumma lehetséges új csapatát, kedd este a Manchester City is a kérők közé került. Olyannyira, hogy a francia L'Équipe már tényként közli, hogy a kapus megegyezett Pep Guardiola együttesével, és már csak a hivatalos bejelentés van hátra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

