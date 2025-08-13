Donnarumma kitálalt és elköszönt, ide igazol – ügynöke és a PSG edzője is üzent

A nyári klubvilágbajnokság elveszített döntőjének napján sem tűnt úgy, hogy Gianluigi Donnarumma nélkül kezdené meg a következő idényt a francia bajnok PSG csapata. A BL-győztes párizsiak azonban előbb szerződtették Lucas Chevalier-t, majd a szerdai (mai, udinei) Tottenham elleni Európai Szuperkupa-keretbe már nem nevezték az olasz kapust, és egyértelműnek tűnt, hogy a 2026 nyaráig érvényes szerződése ellenére bizonytalan a jövője a csapatnál. A 2021-ben Milánóból érkezett Európa-bajnok Donnarumma a hírek szerint nem akart megegyezni az alacsonyabbnak kínált fizetéséről a klubbal, kedd este aztán a közösségi oldalán ő tisztázta a dolgokat.

Gianluigi Donnarumma elbúcsúzott a PSG-től, Luis Enrique szerint az ő döntése az olasz kapus távozása (Fotó: AFP/Franck Fife)

Donnarumma elköszönt a PSG-től

– A klubnál töltött első napomtól kezdve mindent beleadtam a pályán és azon kívül is, hogy kiérdemeljem a helyemet, és megóvjam a góltól a Paris Saint-Germain kapuját.

Azonban sajnos valaki úgy döntött, többé nem lehetek tagja a csapatnak, nem járulhatok hozzá a sikereihez, ami miatt csalódott és letört vagyok.

Remélem, még egyszer lesz lehetőségem a szurkolók szemébe nézni a Parc des Princes-ben, hogy elbúcsúzhassak, ahogy illik. Ha ez nem jön össze, szeretném, ha tudnátok, hogy a támogatásotok és a szeretetetek a világot jelenti nekem, amit sosem feledek – írta a 26 éves játékos, aki a városnak, a csapattársainak és a klubnak is megköszönte az elmúlt éveket.

Luis Enrique más típusú kapusra vágyott

Nem sokáig maradt titok, hogy ki az a „valaki", ugyanis Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője maga ismerte be ezt a Tottenham elleni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón.

– Az, hogy kimaradt a keretből, teljes mértékben az én döntésem, de a klub is támogat ebben.

Más stílusú kapusjátékot szeretnék a csapatnál, ezért határoztam így. Próbáltuk megtalálni a lehető legjobb megoldást.

Gigio kétségtelenül a világ egyik legjobb kapusa, emberként is kiváló, úgyhogy nem volt könnyű a döntés, de ilyen egy futballista élete – nyilatkozta a spanyol tréner a 161 tétmérkőzésen 156 gól kapott kapusáról, utolsó mondatát pedig Marquinhos is visszhangozta a sajtótájékoztatón, a védő is hálálkodva búcsúzott el Donnarummától.