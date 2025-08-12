A világ egyik legjobbja a Manchester Citynél? Sallaiék is közbeszólhatnak

A Manchester City a Paris Saint-Germain mellett már a Tottenham elleni keretből kimaradó Gianluigi Donnarummával is megkezdte az egyeztetéseket, noha az Európa-bajnok futballistával való megállapodás minden bizonnyal nem jelentene akadályt az angol klubnak. Az üzlet létrejötte előtt a manchesteriek szeretnének túladni Edersonon, aki iránt a Sallai Rolandot is a soraiban tudó Galatasaray érdeklődik a legélénkebben, a brazil kapus sorsa kulcsfontosságú lehet a Donnarumma-történetben.

Donnarummának a Manchester City dobhat mentőövet (Fotó: Franck Fife/AFP)

A Manchester City mellett mások is képben vannak

Az átigazolási ügyekben jól értesült Fabrizio Romano megerősítette a City érdeklődését, az olasz sportújságíró szerint a PSG 50 millió eurót szeretne kapni Donnarummáért, akit nemrégiben a városi rivális Manchester Uniteddel, valamint a Chelsea-vel is szóba hoztak.

A 26 esztendős kapus 2021-ben igazolt a PSG-hez, a mostani váltás amiatt történhet meg, mert Donnarumma szerződése jövő nyáron lejár, a hosszabbítás pedig nincs terítéken. A francia csapat nem szeretné ingyen elveszíteni a posztján a világ egyik legjobbjának számító futballistát, így magától értetődő, még ezen a nyáron megválnának tőle, hogy pénzt kapjanak érte.

A gondot a már említett 50 millió eurós ár jelenti, amelyet a City – tekintettel a lejáró szerződésre – sokall, ugyanakkor Ederson eladása esetén ezen a téren is változhatnak a dolgok.