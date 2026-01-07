magyar közútVolánvasút

A Magyar Közút folyamatosan dolgozik, de kisebb-nagyobb késések a vonat- és buszközlekedésben is vannak

A munkagépek folyamatosan takarítják a gyorsforgalmi utakat, de azok felülete mindenhol havas, latyakos. A vasúti közlekedésben kisebb, a Volán járatainál azonban nagyobb fennakadások is előfordulnak – közölte Lázár János.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 07. 8:39
Lázár János helyzetjelentése alapján a gyorsforgalmi utak burkolata az M0-s és az M44-es autóúton, valamint az M1-es, az M7-es, az M5-ös, az M6-os, az M3-as és az M30-as autópályákon latyakos, néhol hókásás, de folyamatosan úton vannak a gépek. Az M43-as autópályán és az M85-ös, M86-os autóúton sónedves a burkolat. A főutak és mellékutak burkolata országszerte havas, latyakos. A látási viszonyok az időjárásnak megfelelően korlátozottak lehetnek.

A Magyar Közút járművei folyamatosan járják az utakat. Forrás: Facebook

Folyamatos a védekezés – közölte az építési és közlekedési miniszter, és hozzátette, január 5. hétfő 00:00 órától 

a Magyar Közút 25 715 tonna sót és 1 075 563 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 7836 tonna sót és 894 427 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

 

A vasút tartja magát

A váltók tisztítása folyamatos, de a sűrű havazás miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatközlekedésben néhány helyen vannak fennakadások, de az eljutás minden vonalon biztosított. A vonatközlekedésben az ország nyugati részében jellemzően 15-20 perc körüli késésekkel közlekednek vonatok, de egy-egy vonat esetében jelentősebb késés is előfordul – írta a közösségi oldalán Lázár János.

  • Jelenleg Gyékényesen van a GYSEV kezelésében jelentős zavar, a váltók tisztítása nem biztosított, az arra küldött személyzet közúti baleset okozta torlódás miatt nem jutott el a helyszínre.
  • Rákospalota-Újpesten váltóállítási gondok miatt a Veresegyházán át Vácig közlekedő vonatok csak Rákospalota-Újpest állomásig közlekednek, és onnan fordulnak, az utasoknak így másik szerelvénybe kell átszállni. 
  • A Kőbánya-Kispest és Lajosmizse vonalon és a Szolnok és Hatvan közötti vonalon váltóállítási gondok jelentősebb késéseket okoztak.
  • A Hatvan és Somoskőújfalu közötti vonalon váltóállítási gond miatt az 5817 és 5827-es vonatok elmaradtak.

Ha lassabb is, de minden vonalon biztosított a közlekedés. 

 

A buszjáratok esetében gyakoribbak a késések 

A buszjáratok jellemzően az ország teljes területén 15–60 perces késéssel közlekednek, illetve egyes esetekben bizonyos településeket nem érintenek a járatok. Indulás előtt mindenképp tájékozódjanak a MÁV+ alkalmazásban! – kérte a miniszter. Hozzátette: a HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik.

 

Borítókép: A vonatközlekedésben néhány helyen vannak fennakadások (Forrás: Facebook)

 

