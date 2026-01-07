Hóhelyzet: mutatjuk, mely utakat kerüljék el leginkább

A Dunántúlon és a Duna–Tisza közén elállt a csapadék, de hószállingózás még előfordulhat. A Tiszántúlon továbbra is havazás, intenzív havazás tapasztalható – írja az Útinform.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-s autóúttól Szárligetig az erős havazás miatt szakaszos torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Tata és Bicske között szintén jelentős a torlódás.

Aki teheti, az 1-es főúton kerüljön.

A gyorsforgalmi utak burkolata az M0-s és az M44-es autóúton, valamint az M1-es, az M7-es, az M5-ös, az M6-os, az M3-as és az M30-as autópályákon latyakos, néhol hókásás, de mindenütt folyamatosan úton vannak a hókotró gépek. Az M43-as autópályán és az M85-ös, M86-os autóúton sónedves a burkolat. A főutak és mellékutak burkolata országszerte havas, latyakos, folyamatos a védekezés.

A friss hóréteg az Északi-középhegységben, a Jászság területén 11-20 centiméter, a Tiszántúlon egy–tíz centiméter. A látási viszonyok az időjárásnak megfelelően korlátozottak lehetnek. A Nyugat-Dunántúlon és Közép-Dunántúlon elszórtan, valamint északkeleten közepes, 30-39 kilométer/órás a szél erőssége. A hőmérséklet –7 és –3 fok között változik.



Vastag hótakaró alatt az ország

A szerda reggeli, délelőtti órákig általában tíz-húsz centiméter, egészen északnyugaton nyolc centiméter vastagságú hó hullhat. A keleti határ közelében éjszaka időszakos vegyes csapadéknak (havas eső, fagyott eső, ónos eső) is van némi esélye. Szerdán a késő délutáni,

esti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, mely várhatóan a Tiszántúlon, Borsod térségében, illetve a Tisza vonalában okozhat újabb havazást.

Keleten ebből csütörtök reggelig jelentős mennyiségű, tíz-húsz centiméter friss hó várható, lokálisan ennél több sem kizárt. Ciklonpálya függvényében esetleg a Duna–Tisza közének keleti felét, a déli határvidéket is érintheti a csapadékzóna. Másutt az országban legfeljebb hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő.



Hófúvás nehezíti a közlekedést

Szerda késő estig a Dunántúl nyugati felén, kétharmadán az élénk, erős északi szél hófúvást okozhat gondokat. A Bakony térségében az erős szél magasabb hótorlaszokat emelhet. Emellett északkeleten, a Bodrogközben szerda hajnaltól késő délelőttig erős, olykor viharos széllökések előfordulhatnak, amelyek ott is komolyabb hótorlaszokat emelhetnek.

A Bodrogközben piros riasztás is kikerülhet hófúvásra. Délutánra átmenetileg veszít erejéből a légmozgás északkeleten, de élénk, erős lökések továbbra is lehetnek.

Hófúvás miatt már korábban másodfokú riasztást adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém vármegye területére, mivel a hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. Csütörtökre virradó éjszaka viszont egyre nagyobb területen erőre kap a szél, ekkortól már nagy területen alakulhat ki hófúvás az országban.

Budapesten és környékén befejeződött a havazás

Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délelőttig a Tiszántúlon is megszűnik a havazás, és már csupán jelentéktelen hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő – tájékoztat a HungaroMet. Késő délután, estefelé a Tiszántúlon újra havazásra számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet –5 és –1 fok között várható. Késő estére –7, –2 fokig hűl le a levegő.