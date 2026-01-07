havazásidőjárási helyzetidőjárásjelentés

Hóhelyzet: mutatjuk, mely utakat kerüljék el leginkább

Aki teheti, kerülje el az M1-es autópályát: a Hegyeshalom felé vezető oldalon, az M0-s autóúttól Szárligetig az erős havazás miatt szakaszos torlódás alakult ki. Országosan csúszósak és latyakosak az utak. A Bakony környékén hófúvásra, estére pedig fokozódó szélfúvásra kell számítani.

Forrás: HungaroMet, Útinform2026. 01. 07. 6:58
illusztráció Fotó: Balázs Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Dunántúlon és a Duna–Tisza közén elállt a csapadék, de hószállingózás még előfordulhat. A Tiszántúlon továbbra is havazás, intenzív havazás tapasztalható – írja az Útinform.

Budapest, 2026. január 6. Behavazott autók Budapesten 2026. január 6-án. MTI/Balogh Zoltán
Fotó:  MTI/Balogh Zoltán

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-s autóúttól Szárligetig az erős havazás miatt szakaszos torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Tata és Bicske között szintén jelentős a torlódás. 

Aki teheti, az 1-es főúton kerüljön. 

A gyorsforgalmi utak burkolata az M0-s és az M44-es autóúton, valamint az M1-es, az M7-es, az M5-ös, az M6-os, az M3-as és az M30-as autópályákon latyakos, néhol hókásás, de mindenütt folyamatosan úton vannak a hókotró gépek. Az M43-as autópályán és az M85-ös, M86-os autóúton sónedves a burkolat. A főutak és mellékutak burkolata országszerte havas, latyakos, folyamatos a védekezés.

A friss hóréteg az Északi-középhegységben, a Jászság területén 11-20 centiméter, a Tiszántúlon egy–tíz centiméter. A látási viszonyok az időjárásnak megfelelően korlátozottak lehetnek. A Nyugat-Dunántúlon és Közép-Dunántúlon elszórtan, valamint északkeleten közepes, 30-39 kilométer/órás a szél erőssége. A hőmérséklet –7 és –3 fok között változik.


Vastag hótakaró alatt az ország 

A szerda reggeli, délelőtti órákig általában tíz-húsz centiméter, egészen északnyugaton nyolc centiméter vastagságú hó hullhat. A keleti határ közelében éjszaka időszakos vegyes csapadéknak (havas eső, fagyott eső, ónos eső) is van némi esélye. Szerdán a késő délutáni, 

esti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, mely várhatóan a Tiszántúlon, Borsod térségében, illetve a Tisza vonalában okozhat újabb havazást. 

Keleten ebből csütörtök reggelig jelentős mennyiségű, tíz-húsz centiméter friss hó várható, lokálisan ennél több sem kizárt. Ciklonpálya függvényében esetleg a Duna–Tisza közének keleti felét, a déli határvidéket is érintheti a csapadékzóna. Másutt az országban legfeljebb hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő.


Hófúvás nehezíti a közlekedést 

Szerda késő estig a Dunántúl nyugati felén, kétharmadán az élénk, erős északi szél hófúvást okozhat gondokat. A Bakony térségében az erős szél magasabb hótorlaszokat emelhet. Emellett északkeleten, a Bodrogközben szerda hajnaltól késő délelőttig erős, olykor viharos széllökések előfordulhatnak, amelyek ott is komolyabb hótorlaszokat emelhetnek.

A Bodrogközben piros riasztás is kikerülhet hófúvásra. Délutánra átmenetileg veszít erejéből a légmozgás északkeleten, de élénk, erős lökések továbbra is lehetnek.

Hófúvás miatt már korábban másodfokú riasztást adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém vármegye területére, mivel a hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. Csütörtökre virradó éjszaka viszont egyre nagyobb területen erőre kap a szél, ekkortól már nagy területen alakulhat ki hófúvás az országban.

 

Budapesten és környékén befejeződött a havazás

Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délelőttig a Tiszántúlon is megszűnik a havazás, és már csupán jelentéktelen hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő – tájékoztat a HungaroMet. Késő délután, estefelé a Tiszántúlon újra havazásra számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet –5 és –1 fok között várható. Késő estére –7, –2 fokig hűl le a levegő.

A HungaroMet a havazás miatt másodfokú riasztást adott ki Békés, Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar vármegye területére, ezekben a megyékben húsz centimétert is meghaladó hó eshet 24 óra alatt.

 

Borítókép: Rendkívüli havazás Magyarországon (Fotó: MTI)

 

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Budapest elesett kora reggel, fennakadásokat okoz a közlekedésben az éjszakai havazás

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRába Tímea

A normalitás hangja

Bayer Zsolt avatarja

Igen, Rába Tímeától. Igen, éppen tőle.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu