Hófúvás miatt másodfokú riasztást adtak ki több vármegyére is

Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Veszprém vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt. kedd este, majd később Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes járásaira is kiadták ezt a szintű riasztást, illetve további járásokra elsőfokú riasztás van érvényben.

Forrás: HungaroMet

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták, az érintett járásokban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. A meteorológiai szolgálat Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére kedd éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás veszélye miatt, szerdára pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére.

A meteorológiai előrejelzés szerint éjszaka országszerte várható havazás, helyenként időszakosan intenzív havazás, amely az éjszaka második felére fokozatosan a Dunától keletre helyeződik, és szerda délelőttig elhagyja az ország keleti határait. A szerda reggeli, délelőtti órákig általában 10-20 centiméter, északnyugaton 2-8 centiméter hullhat. A keleti határ közelében éjszaka időszakos vegyes csapadéknak – havas esőnek, fagyott esőnek, ónos esőnek – is van esélye. Szerda éjfélig az Észak- és a Nyugat-Dunántúlon tartósan óránkénti 45 kilométeres lökéssel kísért északi szél alacsonyszintű hófúvást okozhat. Északkeleten, főként a Bodrogközben szerda délelőttig előfordulhatnak viharos széllökések, amelyek már magasabb hótorlaszokat emelhetnek.