Tizenhét perc után lecserélték a bakizó kapust, teljes angol összeomlás a Bajnokok Ligájában

A bajnokságban csak szenved – 2026-ban még egyetlen Premier League-meccset sem nyert –, a Bajnokok Ligája alapszakaszában viszont a negyedik helyen végzett, így egyenes ágon kiharcolta helyét a nyolcaddöntőben a Tottenham, amelyre nagyon nehéz feladat várt Madridban. Az Atlético még sohasem veszített el hazai mérkőzést a BL egyenes kieséses szakaszában Diego Simeone irányításával, s bár a spanyolok vezetőedzője ezt tagadta, csapata mégis esélyesebbnek tűnt a továbbjutást illetően.

Antonín Kinsky valószínűleg nem így képzelte el a bemutatkozását a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában Fotó: Javier Soriano/AFP

Angol összeomlás Madridban

Arra azonban talán még ő sem számított, hogy az Atlético negyedóra alatt gyakorlatilag lerendezi a továbbjutást kérdését, márpedig pontosan ez történt a Metropolitano Stadionban. A hazaiak már a 6. percben megszerezték a vezetést Marcos Llorente révén, a 31 esztendős futballista óriási kapushibát követően talált be: Antonín Kinsky elcsúszott a kirúgásnál, a labda Ademola Lookmantől Julián Álvarezhez került, aki lekészítette lövésre Llorentének, a spanyol pedig 15 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (1-0).

Mint utólag kiderült, ez csak megadta az alaphangot a Spurs összeomlásához, a 14. percben Micky van de Ven csúszott el, és Antoine Griezmann használta ezt ki, majd egy perccel később Kinsky kapus bakizott ismét óriásit, egy hazapasszolt labdát rosszul talált el, Álvarez pedig köszönte szépen, és az üres kapuba helyezett (3-0).

Igor Tudor nagy meglepetésre változtatott a kapuban, és ez csúnyán visszaütött: Kinsky mindössze a harmadik tétmérkőzését játszotta az idényben – eddig két Ligakupa-meccs jutott neki –, a Bajnokok Ligájában pedig pályafutása során csak négy selejtezőn védett, így ilyen szinten még nem nagyon szerzett rutint.

Az éles bemutatkozás nem sikerült jól, tizenhat perc játék alatt öt labdaérintése volt, két gólhoz vezető hibája, miközben védést nem mutatott be, és három gólt kapott. Nem meglepő, hogy Tudor drasztikus lépésre szánta rá magát, és a 17. percben lecserélte a 23. életévét pénteken betöltő cseh kapust, akit Guglielmo Vicario váltott.

A csapásoknak itt azonban még nem volt vége, a 22. percben Robin Le Normand egy kipattanót a gólvonal mögé fejelt, négygólosra növelve a két csapat közötti különbséget (4-0). Hogy ne legyen teljes a megsemmisülés, arról Pedro Porro tet, aki négy perccel később megszerezte a szépítő gólt, szép labdaátvétel után lőtte ki a jobb alsó sarkot 10 méterről (4-1).