Tizenhét perc után lecserélték a bakizó kapust, teljes angol összeomlás a Bajnokok Ligájában

Nem mindennapi első negyedórát produkált a Tottenham az Atlético Madrid otthonában. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén az angol csapat a kapushibák miatt is már 3-0-s hátrányban volt, végül 5-2-re kapott ki a spanyol fővárosban. A Bayern München az Atléticóhoz képest még simábban, 6-1-re nyert az Atalanta otthonában, s már az első mérkőzésen eldöntötte a továbbjutás sorsát.

2026. 03. 10. 23:00
Az Atlético Madrid álomszerű kezdést produkált a Tottenham ellen Fotó: Javier Soriano Forrás: AFP
A bajnokságban csak szenved – 2026-ban még egyetlen Premier League-meccset sem nyert –, a Bajnokok Ligája alapszakaszában viszont a negyedik helyen végzett, így egyenes ágon kiharcolta helyét a nyolcaddöntőben a Tottenham, amelyre nagyon nehéz feladat várt Madridban. Az Atlético még sohasem veszített el hazai mérkőzést a BL egyenes kieséses szakaszában Diego Simeone irányításával, s bár a spanyolok vezetőedzője ezt tagadta, csapata mégis esélyesebbnek tűnt a továbbjutást illetően.

Antonín Kinsky valószínűleg nem így képzelte el a bemutatkozását a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában
Antonín Kinsky valószínűleg nem így képzelte el a bemutatkozását a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában Fotó: Javier Soriano/AFP

Angol összeomlás Madridban

Arra azonban talán még ő sem számított, hogy az Atlético negyedóra alatt gyakorlatilag lerendezi a továbbjutást kérdését, márpedig pontosan ez történt a Metropolitano Stadionban. A hazaiak már a 6. percben megszerezték a vezetést Marcos Llorente révén, a 31 esztendős futballista óriási kapushibát követően talált be: Antonín Kinsky elcsúszott a kirúgásnál, a labda Ademola Lookmantől Julián Álvarezhez került, aki lekészítette lövésre Llorentének, a spanyol pedig 15 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (1-0).

Mint utólag kiderült, ez csak megadta az alaphangot a Spurs összeomlásához, a 14. percben Micky van de Ven csúszott el, és Antoine Griezmann használta ezt ki, majd egy perccel később Kinsky kapus bakizott ismét óriásit, egy hazapasszolt labdát rosszul talált el, Álvarez pedig köszönte szépen, és az üres kapuba helyezett (3-0).

Igor Tudor nagy meglepetésre változtatott a kapuban, és ez csúnyán visszaütött: Kinsky mindössze a harmadik tétmérkőzését játszotta az idényben – eddig két Ligakupa-meccs jutott neki –, a Bajnokok Ligájában pedig pályafutása során csak négy selejtezőn védett, így ilyen szinten még nem nagyon szerzett rutint.

Az éles bemutatkozás nem sikerült jól, tizenhat perc játék alatt öt labdaérintése volt, két gólhoz vezető hibája, miközben védést nem mutatott be, és három gólt kapott. Nem meglepő, hogy Tudor drasztikus lépésre szánta rá magát, és a 17. percben lecserélte a 23. életévét pénteken betöltő cseh kapust, akit Guglielmo Vicario váltott.

A csapásoknak itt azonban még nem volt vége, a 22. percben Robin Le Normand egy kipattanót a gólvonal mögé fejelt, négygólosra növelve a két csapat közötti különbséget (4-0). Hogy ne legyen teljes a megsemmisülés, arról Pedro Porro tet, aki négy perccel később megszerezte a szépítő gólt, szép labdaátvétel után lőtte ki a jobb alsó sarkot 10 méterről (4-1).

Újabb találat már nem született az első félidőben, az Atlético Madrid a kapott gól ellenére is elégedetten vonulhatott pihenőre: ilyen gyorsan még egyetlen csapat sem szerzett három gólt a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, és a klub történelmében először fordult elő, hogy az első játékrészben négyszer is betaláljon egy BL-meccsen – a spanyol együttesek közül is csak a Barcelona volt korábban képes erre a bravúrra, 2009-ben kétszer is.

A fordulás után sem tudta sokáig tartani magát a vendégcsapat, alig telt el tíz perc, amikor egy kontra végén Álvarez megszerezte második gólját visszaállítva a négygólos különbséget (5-1). Az angolok szerencséjére Jan Oblak szolidaritást vállalt lecserélt kollégájával, a szlovén kapus szintén eladta a labdát, ami gyorsan eljutott a nagy helyzetben lévő Dominic Solankehoz, ő pedig nem hibázott (5-2).

Az adok-kapok itt véget ért, és hacsak nem történik nagy csoda, a Tottenham BL-szereplése is. Persze ennél nagyobb gondja is van a bajnokságban a kiesés elkerüléséért küzdő gárdának, amelynek kispadján négyből négy vereséggel, öt szerzett és 14 (!) kapott góllal kezdett Tudor.

A Spurs egyébként sorozatban a hatodik vereségét szenvedte el, történelme során ez először fordult elő a londoni klubbal.

A Bayern München hat gólig jutott Olaszországban
A Bayern München hat gólig jutott Olaszországban Fotó: Alberto Pizzoli/AFP

Német gála Bergamóban

A Bayern München úgy látogatott a rájátszásban a Borussia Dortmundot kalandos körülmények között kiverő Atalantához, hogy legjobbja, a sérülésből felépült Harry Kane a kispadon kezdte az összecsapást. Vincent Kompany együttese ennek ellenére erődemonstrációt tartott Olaszországban, a bajorok 25 perc után már 3-0-ra vezettek, s mivel a szüntet után is ugyanennyiszer bevették a hazaiak kapuját, nyugodtan írhatjuk, hogy már az első mérkőzésen eldöntötték a továbbjutást – még úgy is, hogy az Atalanta a hajrában szépített, beállítva a 6-1-es végeredményt.

A német csapatnál egyedül amiatt nyugtalankodhatnak, hogy Alphonso Daviest sérülés miatt le kellett cserélni, a kanadai válogatott balhátvéd – aki két meccs után tért vissza az előző sérülését követően – könnyek között hagyta el a pályát.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések

Kedd

  • Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1-0 (1-0), gólszerző: Lemina (7.)
  • Atalanta (olasz)–Bayern München (német) 1-6 (0-3), gólszerzők: Pasalic (93.), ill. Stanisic (12.), Olise (22., 64.), Gnabry (25.), Jackson (52.), Musiala (67.)
  • Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham Hotspur (angol) 5-2 (4-1), gólszerzők: Llorente (6.), Griezmann (14.), Álvarez (16., 55.), Le Normand (22.), ill. Porro (26.), Solanke (76.)
  • Newcastle (angol)–Barcelona (spanyol) 1-1 (0-0), gólszerző: Barnes (86.), ill. Yamal (96. – 11-esből)

Szerda

  • Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) 18.45 (tv: Sport2)
  • Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) 21.00 (tv: Sport1)
  • PSG (francia)–Chelsea (angol) 21.00
  • Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 21.00

A részletes jegyzőkönyveket megtekintheti ide kattintva!

 

 

