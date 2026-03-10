Hadházy teljesen elfogyott a kampányhajrára

Szinte több rendőr volt Hadházy Ákos tüntetésének végére, mint érdeklődő. A baloldali képviselő szokásához híven ismét tüntetést szervezett a Ferenciek terére, azonban ezúttal nem érte be azzal, hogy a néhány megjelenő tüntetővel lassítsa a téren keresztülhaladó, munkából hazafelé igyekvő ember közlekedését. Miután véget ért a demonstráció, Hadházy Ákos egy maroknyi emberrel elindult az orosz nagykövetség irányába.

Rengeteg rendőr, maroknyi tüntető. Fotó: Olvasói felvétel

A demonstrálók a meglehetősen kis létszámuk ellenére igyekezték út közben is minél jobban borsot törni a közlekedők orra alá azzal, hogy – rendőri kíséret mellett – az úttesten forgalommal szemben haladtak. A Hadházy Ákost követő néhány tucat ember az Astoriát, majd Deák teret érintve – és ezeken is akadályozva a forgalmat – végül rákanyarodott az Andrássy útra.

A vonulás végállomása az Andrássy út és a Bajza utca kereszteződésében, az orosz nagykövetséggel átellenes oldalon lévő metrómegálló melletti vékony kis járda, valamint a mellette lévő füves rész lett.

A demonstrálók közül az Andrássy út szervízútján lényegében már nem állt senki, a külső zebrán pedig csak az elhaladó gyalogosok álltak meg egy-egy pillanatra, hogy meg nézzék, mi történik. Ami azonban jól látható volt, hogy annyira kevesen tartottak ezúttal Hadházy Ákossal, hogy szinte több rendőr vigyázott a forgalom közvetlen közelében ácsorgó emberekre, mint amennyien a baloldali képviselő mondandójára kíváncsiak voltak.