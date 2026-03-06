Hadházy gyorsan beállt a sorba, szerinte nem történt ukrán fenyegetés

– Szögezzük le gyorsan, mielőtt mindenki elveszti a józan eszét, hogy Zelenszkij elnök nem fenyegette meg Orbán Viktort, Magyarországot meg pláne nem. Némi iróniával azt mondta, hogy ha Orbán – Putyin elvárásai szerint – továbbra is blokkolja Ukrajna támogatását, akkor majd felhívják a katonák, akik állandó életveszélyben kuksolnak a fagyott lövészárokban, és ők majd „a saját nyelvükön” beszélnek vele – ezekkel a szavakkal mentegette Volodimir Zelenszkijt Hadházy Ákos.

Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Mint ismert: az ukrán elnök vállalhatatlan kijelentést tett egy sajtótájékoztató keretein belül. Zelenszkij fenyegetően azt mondta, hogy reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor a „saját nyelvükön” elbeszélgetnek azzal a személlyel, aki ez blokkolja, történetesen a magyar miniszterelnökkel. Ami ebben a kontextusban fegyvereket jelent.

Mindezek után Hadházy arról elmélkedik posztjában, hogy Ukrajna támogatása elsősorban morális kérdés, hiszen a megtámadott fél oldalán kell állnunk az agresszorral szemben. Másrészt viszont a saját biztonságunkról is szól, hiszen ha ők elbuknak, a következő csatát már valamelyik EU-tagállamban kell megvívnunk. Hadházy azt viszont elismerte, hogy a háború előtti Ukrajnával sok gond volt, de szerinte ezek zárójelbe kerültek négy éve. A háború után majd visszatérünk ezekre a kérdésekre.