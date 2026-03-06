Rendkívüli

Ukrán titkosszolgálati tisztet fogott el a NAV, aranytömböket és pénzt szállítottak

Hadházy ÁkosukrajnaVolodimir Zelenszkijjel

Hadházy gyorsan beállt a sorba, szerinte nem történt ukrán fenyegetés

Hadházy Ákos közösségi oldalán mentegette Volodimir Zelenszkijt, szerinte az ukrán elnök nem fenyegette meg Orbán Viktort, sem Magyarországot. A baloldali politikus azt is hozzátette: mindenképpen Ukrajna oldalára kell állni. A politikus ezt azzal a vízióval indokolta: hogyha Ukrajna elbukik, akkor a következő csatát már valamelyik EU tagállamban kell megvívnunk.

2026. 03. 06. 12:01
Hadházy Ákos képviselő Fotó: Kurucz Árpád
Fotó: Kurucz Árpád
– Szögezzük le gyorsan, mielőtt mindenki elveszti a józan eszét, hogy Zelenszkij elnök nem fenyegette meg Orbán Viktort, Magyarországot meg pláne nem. Némi iróniával azt mondta, hogy ha Orbán – Putyin elvárásai szerint – továbbra is blokkolja Ukrajna támogatását, akkor majd felhívják a katonák, akik állandó életveszélyben kuksolnak a fagyott lövészárokban, és ők majd „a saját nyelvükön” beszélnek vele – ezekkel a szavakkal mentegette Volodimir Zelenszkijt Hadházy Ákos

Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) is greeted by Hungary's Prime Minister Viktor Orban as he arrives to attend the European Political Community Summit in Budapest, on November 7, 2024. (Photo by Ferenc ISZA / AFP)
Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Mint ismert: az ukrán elnök vállalhatatlan kijelentést tett egy sajtótájékoztató keretein belül. Zelenszkij fenyegetően azt mondta, hogy reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor a „saját nyelvükön” elbeszélgetnek azzal a személlyel, aki ez blokkolja, történetesen a magyar miniszterelnökkel. Ami ebben a kontextusban fegyvereket jelent.

Mindezek után Hadházy arról elmélkedik posztjában, hogy Ukrajna támogatása elsősorban morális kérdés, hiszen a megtámadott fél oldalán kell állnunk az agresszorral szemben. Másrészt viszont a saját biztonságunkról is szól, hiszen ha ők elbuknak, a következő csatát már valamelyik EU-tagállamban kell megvívnunk. Hadházy azt viszont elismerte, hogy a háború előtti Ukrajnával sok gond volt, de szerinte ezek zárójelbe kerültek négy éve. A háború után majd visszatérünk ezekre a kérdésekre.

 

Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: Kurucz Árpád)
 

