szili katalinukrajnaeurópai unióvolodimir zelenszkijháború

Szili Katalin: Nem írhatja felül a nemzeti kisebbségek ügyét a háború

A háború nem írhatja felül a nemzeti kisebbségek jogait – mutatott rá Szili Katalin egy budapesti panelbeszélgetésen. A miniszterelnöki főtanácsadó és a szakértők kiemelték: Ukrajnának a harcok idején is teljesítenie kell kötelezettségeit, miközben a kárpátaljai magyarságot az erőszakos mozgósítás és a jogfosztás mellett az Európai Unió közönye is sújtja.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 06. 18:37
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem adhat felmentést a háború Ukrajnának azalól, hogy teljesítse a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogi kötelezettségeit – jelentette ki Szili Katalin a Háborús valóság, kisebbségi lét – a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzete című panelbeszélgetésen.

Budapest, 2026. március 5. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b3) és a vele Budapestre érkező két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly (b1 és b2) a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2026. március 5-én hajnalban. A magyar állampolgársággal is rendelkező, magyar nemzetiségű férfiak elengedését a miniszterrel előző nap Moszkvában folytatott tárgyalásán hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök. MTI/Bodnár Boglárka
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (balra a harmadik) és a vele Budapestre érkező két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly (balra az első és balra a második) a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 2026. március 5-én hajnalban (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A miniszterelnöki főtanácsadó hozzátette: Magyarország felelősséget visel a határon túli közösségeiért, a határon túli nemzetrészek „hozzánk tartoznak”.

Ukrajna kapcsán a magyar külügy politikája arról szól, hogy szóvá tegyünk minden olyan kérdést, ami az Ukrajnában élő magyar polgárokat érinti

– fogalmazott, megjegyezve:

a magyar kormány minden adandó alkalommal számonkéri a kárpátaljai magyarság jogait.

Szili Katalin rámutatott: az Európai Uniónak az lenne a dolga, hogy felszólítsa Ukrajnát a nemzeti kisebbségek jogainak garantálására. Európa azonban ehelyett legtöbbször hallgatásba burkolózik, belügynek minősíti a felmerülő kérdéseket és semmilyen lépést nem tesz – rögzítette. Kijelentette: minden elvárást, amit egy tagjelölt országnak teljesítenie kell, Ukrajna esetében is „be kell vasalni”. Fontosnak nevezte, hogy Európa tegye meg azokat a lépéseket, amelyek a béke megteremtése felé vezetnek.

Azzal kapcsolatban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megfenyegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, a főtanácsadó azt mondta: „ilyet a világ nem látott”, hogy egy Európába igyekvő ország vezetője megfenyegeti egy másik ország vezetőjét, és az európai közösség hallgat ez ügyben. Kiemelte:

az EU nemcsak, hogy szóvá sem teszi a fenyegetést, de finanszírozza is a háborút; most éppen 90 milliárd eurós támogatás kérdése van az asztalon.

Emlékeztetett, hogy Ukrajna már a háború kitörése előtti időszakban is „sajátos hozzáállást” tanúsított:

  • nem ismerte el az őshonos nemzeti közösségeket,
  • szűkítette a kárpátaljai magyarok jogait,

pedig az EU társult országaként tilos lett volna a kisebbségek megkülönböztetése – húzta alá.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke az eseményen arról beszélt, noha Kárpátalját nem érték jelentős légitámadások, nem sérült jelentősen az infrastruktúra, nincs kijárási tilalom és működnek az intézmények, az emberek mégis nehéz helyzetben vannak, félelem és reménytelenség uralkodik. Elmondta, hogy a férfiakat gyakran törvénytelenül, erőszakosan mozgósítják, ami miatt sokan bujkálnak és nagy a társadalmi feszültség.

Fegyveres katonáknak nem lenne joga letartóztatni, igazoltatni, elhurcolni a polgárokat

– mutatott rá.

Közölte: Ukrajnában 2001 óta nem tartottak népszámlálást, de becslések szerint a kárpátaljai magyarság száma 60–70 ezerre tehető, közülük mintegy ötszázan vannak a hadsereg kötelékében, és nagyjából százan haltak meg a háború miatt.

Szilágyi Mátyás, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója hangsúlyozta: az erőszakos mozgósítás az utóbbi hónapokban arra a szintre jutott Ukrajnában, hogy a fegyveresek behatolnak a magánszférába, lakásokba, telkekre. A különítmények mentálisan sérült, fogyatékos embereket is rendszeresen elvisznek, a felmentést pedig csak komoly korrupciós pénzzel lehet megváltani – ismertette. Hangsúlyozta:

Ukrajnában jelenleg nem érvényesül a sajtószabadság, a gyülekezési, lelkiismereti és vallásszabadság sem, a társadalom minden területére kiterjed a jogszűkítés.

Borítókép: Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó (Fotó: MTI/Katona Tibor)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektüntetés

Az ukrajnai követség előtt

Bayer Zsolt avatarja

Itt vagyunk. Mert itt kell lennünk…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu