Veszteség és megmaradás: Kárpátalja magyar közössége megszenvedi a háború éveit

A veszteségekről nem áll rendelkezésre hivatalos, nemzetiségi bontású statisztika. Nyilvános nyilatkozatok 2022 és 2025 között néhány tucat és mintegy száz közé tehető halálos áldozatról szóltak.

Mozgósítás és vitatott ügyek

A 2022-es invázió után Ukrajnában általános mozgósítást rendeltek el. A 18–60 év közötti férfiak számára a határátlépés korlátozottá vált, ami Kárpátalján is azonnali következményekkel járt.

A mozgósítás végrehajtása körül több vitatott eset is nyilvánosságra került, amelyek közül egyes ügyek szélesebb figyelmet kaptak. A beregszászi járásban élő Rebán Zsoltot annak ellenére vitték el sorozásra, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. Hozzátartozói beszámolója szerint az utcáról vitték el, majd a kiképzőközpontban rosszul lett és meghalt.

Sebestyén József ügye szintén nagy visszhangot váltott ki. A magyar sajtó arról számolt be, hogy a toborzók súlyosan bántalmazták, majd később meghalt. Írásos nyilatkozatában arról számolt be, hogy erdőbe vitték és megverték.

Az ukrán külügyminisztérium ugyanakkor manipulációnak nevezte az erről szóló állításokat, és hangsúlyozta: a mozgósítás az orosz agresszió következménye, minden ukrán állampolgár – nemzetiségtől függetlenül – köteles megvédeni az országot. Figyelmet keltett az az eset is, amely a felsőoktatásban tanuló, halasztással rendelkező fiatalokat érintette.