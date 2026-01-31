Kényszersorozás: döbbenetes részletek derültek ki az elhunyt magyar férfi ügyéről

„Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, gyakorlatilag nyílt embervadászat zajlik az utcákon” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, hogy itt az ideje véget vetni a háborúnak, a háborút szító brüsszeli politikának, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászatával, a kényszersorozásokkal szemben. Úgy vélekedett, hogy hiába zajlik már négy éve háború Ukrajnában, Brüsszel az amerikai béke-erőfeszítések ellenére tovább szítja a feszültséget.

Több száz milliárd eurót akarnak odaadni az ukránoknak, még több fegyvert akarnak adni, meg akarják hosszabbítani a háborút, pedig ez a háború mindennap szenvedéssel, tragédiákkal, halálesetekkel jár

– mondta. „Béke kell, véget kell vetni a háborúnak, Magyarország kormánya támogatja a béke-erőfeszítéseket. Amíg ezek nem sikeresek, addig ebből a háborúból ki kell maradnunk” – összegzett.