Kényszersorozás: döbbenetes részletek derültek ki az elhunyt magyar férfi ügyéről

Újabb részletek derültek ki annak a kárpátaljai magyar férfinak az ügyében, aki az ukrajnai kényszersorozás során vesztette életét. A család beszámolója szerint Reban Zsoltot korábban többször is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra, ennek ellenére január elején az utcáról vitték el, majd néhány nappal később egy kiképzőközpontban halt meg.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 20:30
Ukrajnában továbbra sem szűnik a civilek elleni erőszak, és a kényszersorozások sem hagytak alább Forrás: AFP
Mint arról korábban beszámoltunk, újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak. „A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt” – mondta Szijjártó Péter. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Facebook

Természetesen a részvétnyilvánításon túl az áldozat családjának minden támogatást megadunk

 – szögezte le. 

„Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, gyakorlatilag nyílt embervadászat zajlik az utcákon” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, hogy itt az ideje véget vetni a háborúnak, a háborút szító brüsszeli politikának, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászatával, a kényszersorozásokkal szemben. Úgy vélekedett, hogy hiába zajlik már négy éve háború Ukrajnában, Brüsszel az amerikai béke-erőfeszítések ellenére tovább szítja a feszültséget.

Több száz milliárd eurót akarnak odaadni az ukránoknak, még több fegyvert akarnak adni, meg akarják hosszabbítani a háborút, pedig ez a háború mindennap szenvedéssel, tragédiákkal, halálesetekkel jár

 – mondta. „Béke kell, véget kell vetni a háborúnak, Magyarország kormánya támogatja a béke-erőfeszítéseket. Amíg ezek nem sikeresek, addig ebből a háborúból ki kell maradnunk” – összegzett.

A Blikk azt írja, hogy a most elhunyt Reban Zsolt gyerekkora óta szívproblémákkal küzdött, és korábban többször is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. 

A családja szerint Ungváron és Beregszászon is megvizsgálták, és minden alkalommal hazaküldték azzal, hogy egészségi állapota miatt nem felel meg a katonai követelményeknek. Ennek ellenére január 6-án, amikor éppen munkából tartott hazafelé ebédelni, egy rendvédelmi jármű megállította, és elvitték. Hiába próbálták családtagjai jelezni, hogy beteg, és korábban alkalmatlannak minősítették, a hatóságok nem hallgatták meg őket

 – fogalmaz a lap.

Hozzáteszi, hogy Reban Zsolt utoljára január 16-án tudott telefonon beszélni családjával. „Akkor azt mondta, hogy a Lemberghez közeli Javoriv katonai központban van kiképzésen, de fogalma sincs, mikor engedik haza. Két nappal később érkezett a tragikus hír: a férfi rosszul lett a kiképzés helyszínén, összeesett és meghalt. A hivatalos iratok szerint halálát szív- és légzési elégtelenség okozta, amelyet enyhe tüdőgyulladás kísért. A család és a helyi közösség számára azonban ez nem ad megnyugvást, hiszen Zsolt egészségi állapota miatt eleve nem lett volna szabad katonai szolgálatra kötelezni. A férfit január 26-án temették el, gyászba borítva a kárpátaljai magyar közösséget.”

Borítókép: Ukrajnában továbbra sem szűnik a civilek elleni erőszak, és a kényszersorozások sem hagytak alább (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

