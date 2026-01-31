halálosáldozatkényszersorozásSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak

Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak, itt lenne az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen a nyílt embervadászat ellen – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 15:59
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: NurPhoto via AFP
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak. „A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt” – folytatta.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: KKM Forrás: MTI Fotószerkesztőség

 

Természetesen a részvétnyilvánításon túl az áldozat családjának minden támogatást megadunk

 – szögezte le. „Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, gyakorlatilag nyílt embervadászat zajlik az utcákon” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, hogy itt az ideje véget vetni a háborúnak, a háborút szító brüsszeli politikának, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászata ellen, az ukrán kényszersorozásokkal szemben. Úgy vélekedett, hogy hiába zajlik már négy éve háború Ukrajnában, Brüsszel az amerikai béke-erőfeszítések ellenére tovább szítja a feszültséget.

Több száz milliárd eurót akarnak odaadni az ukránoknak, még több fegyvert akarnak adni, meg akarják hosszabbítani a háborút, pedig ez a háború mindennap szenvedéssel, tragédiákkal, halálesetekkel jár

 – mondta. „Béke kell, véget kell vetni a háborúnak, Magyarország kormánya támogatja a béke-erőfeszítéseket. Amíg ezek nem sikeresek, addig ebből a háborúból ki kell maradnunk” – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

