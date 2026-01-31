Szijjártó Péter: Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak. „A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt” – folytatta.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: KKM Forrás: MTI Fotószerkesztőség

Természetesen a részvétnyilvánításon túl az áldozat családjának minden támogatást megadunk

– szögezte le. „Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, gyakorlatilag nyílt embervadászat zajlik az utcákon” – tette hozzá.