Rendkívüli

Orbán Viktor: A cigányság megbecsülést és elismerést érdemel – kövesse nálunk élőben! + videó

orbán viktorminiszterelnökDPKháború

Orbán Viktor: A cigányság megbecsülést és elismerést érdemel – kövesse nálunk élőben! + videó

Hatvanban rendezik a digitális polgári körök országjárásának a szombati rendezvényét. A háborúellenes gyűlés csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra áll.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 12:01
DPK gyűlés Hatvan Orbán Viktor Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hatvan és a Fidesz közös története nem indult olyan jól – idézte fel Orbán Viktor a hatvani háborúellenes gyűlésen. A miniszterelnök emlékeztetett: 1990-ben és 1994-ben is kikosarazta a város a Fideszt, majd 1998-ban sikerült nyerniük. Azonban 2002-ben elvesztették az itt megszerzett mandátumot, ám 2010-ben következett a boldog egymásra találás.

DPK gyűlés Hatvan Orbán Viktor
Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

– Tizenhat év hosszú idő. Tudunk válaszolni arra a kérdésre, hogy jól jártunk-e? – tette fel a kérdést a kormányfő. Mint mondta, a kormánypártok jól jártak, mivel egy kiváló parlamenti képviselőt kaptak Szabó Zsolt személyében. Míg az egriektől megkapták Pajtók Gábort, akit még az egyetemről ismer. Jelezte, hogy a napokban járt Egerben, ahol találkozott a polgármesterrel, és megállapodtak arról, hogyan fogják fejleszteni a várost a jövőben.

Majd köszönetet mondott Horváth Lászlóért is, akit a rendszerváltás idejéből ismer. A diktatúra elleni harcban volt harcostársam – tette hozzá. Kiemelte, hogy Horváth László nagyon nehéz küzdelmet vállalt, hogy kábítószermentes országgá teszik Magyarországot.

– Indulat nélkül nehéz erről beszélni, mert

a drogkereskedő abból él, hogy tönkreteszi, megöli másnak a gyerekét, amit sosem fogunk elfogadni

– mondta, felidézve, hogy a múlt héten az ENSZ közgyűlésén olyan döntés született, hogy elkezdik legalizálni a kábítószert, amit az unió többsége támogatott. Egyetlen ország szavazott nemmel, mi, amiért eljárást indítottak ellenünk, és elítéltek minket emiatt.

Úgy folytatta: a Fidesz Heves vármegyének is hozott családtámogatást, nyugdíjat, adócsökkentést. A 91 felújított kórház közül az egyik a hatvani, az óvodai férőhelyek 23 százalékkal nőttek, és már kilencezer gépkocsi van Hatvanban. A Fidesz előtt kétszer annyi bűncselekmény volt, és csak 599 embernek nincs munkája, ami 42 százalékos csökkenés. Emellett 1,4 milliárd forintnyi adósságot elvitt innen a kormány. Hevesbe pedig kínai gyárat hoztunk, elkerülő út épül, Egerben pedig megépítjük az elkerülőt, ami százmilliárd forintba kerül – sorolta a miniszterelnök.

 

Jó pályán vagyunk

Orbán Viktor rámutatott:

nem kell elmagyaráznia Hatvanban, hogy miért rossz a háború.

Itt a háború nem elméleti dolog, hanem hús-vér szenvedés – fogalmazott. Példaként említette, hogy a második világháborúban milyen nehézségek érték a térséget.

DPK gyűlés Hatvan Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ezután Rákay Philip, a DPK nagykövetének moderálása mellett következtek a nézői kérdések.

Az autóipar fontos. Magyarországon több százezer család keresi meg a kenyerét autógyárakban – fogalmazott az autóipar helyzetét érintő kérdésre a kormányfő. Szerinte az autóiparban dolgozóknak nem kell aggódniuk, az autógyártásnak van jövője. Kiemelte, hogy a magyar gyárak jobbak és versenyképesek, mint a legtöbb külföldi országban.

Szerinte Brüsszel egy erőszakost átállást indított meg a zöldítés jegyében, amiről kiderült, hogy nem lehetséges. Nagy tétet tettek fel arra, hogy a gépjárműgyártást megőrizzék Magyarországon, és bekapcsolódjanak annak új fázisába. Ezért építenek akkumulátorgyárakat és új autógyárakat is. Példaként említette a debreceni BMW-gyárat. Jó pályán vagyunk – tette hozzá. Ismertette, hogy

márciusban Győrben újraindul a Rába,

így ismét lesz hazánkban önálló teherautógyártás.

Orbán Viktor a cigány-magyar együttélésről úgy fogalmazott, itt most minden fel van verve, mint a zacc.

– Két módon tudunk segíteni: munkával és tanulással, csak vegyék fel a munkát. És a gyerekek járjanak iskolába. Sok cigány család élt is a polgárosodás lehetőségével, kezdett el dolgozni. Megdupláztuk az érettségivel rendelkezők számát, és munkát is találtak. A közfoglalkoztatásból átmentek nagyon sokan a piac világába – idézte fel a miniszterelnök.

Hozzátette, hogy még mindig van bőven tennivaló. Ma a cigányok 3 százaléka rendelkezik felsőoktatási végzettséggel, érettségivel 11 százalék.

– De mindenkinek van önérzete, és ha olyan mondatot hallanak, ami alapján arra gondolnak, hogy mire jók csak, akkor ez sérül. A politikában néha egy mondat félrecsúszik, ezeket meg kell beszélni. Az ember értékét az elvégzett munka minősége adja. Ezért egy takarító munkáját tisztességesen elvégző embert előrébb sorolok egy diplomásnál, ha az rosszul dolgozik. Aki jól dolgozik, megbecsülést kap, és ezért érdemes visszatérni a 2010-ben indult együttműködéshez – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: érti, miért érezték magukat rosszul a cigányok Lázár János kijelentésével, mert azt érezték, hogy őket ennél többre nem tartják alkalmasnak.

A cigányság elismerést és megbecsülést érdemel

– mondta a kormányfő, és leszögezte: a saját sorsuk az ő kezükben van.

A miniszterelnök közölte: nem fogja hagyni, hogy bárkit olyan sorsra ítéljenek, amit nem ő választott magának. A gyöngyösi Lázárinfón történtek kapcsán kiemelte, hogy olyat még nem látott, hogy bűnözők bandába szerveződve, egy párt megbízásából elmenjenek egy békés összejövetelre és ott balhét csináljanak.

Ezt nem fogjuk elfogadni – húzta alá. A kormányfő megjegyezte, hogy emberölés, rablás, kényszerítés, lopás, szexuális erőszak van azoknak a priuszán, akiket a Tisza a fideszesekre küldött. Őket szervezték bandába és küldték rá a fideszesekre.

Üzenjük meg a tiszásoknak: ne uszítsák a cigányt a cigány ellen és a cigányokat a magyarok ellen. Csak így őrizhetjük meg a békét Magyarországon

– tette hozzá Orbán Viktor.

 

Brüsszel és a Tisza meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést

A szociális tűzifa kapcsán elmondta: az önkormányzatok adják le az igényeket, és szállítják ki a tűzifát. Ennek nincs most felső korlátja, annyit ad a kormány, amennyit kell. A rendőrök és a tűzoltók járják a környéket, és ahol nem füstöl a kémény, oda bemennek – tette hozzá.

A rezsiről azt mondta: ilyen rendszer nincs Európában, ott nincs rezsicsökkentés, csak segélyeket adnak. Az egész lakosságnak olcsóbban nem adnak rezsit, ilyen csak itt van.

– Ezt támadja is Brüsszel. Mi azt csináljuk, hogy elvesszük a nagy energiaszolgáltató cégektől azt a profitot, amit ők bezsebelnének, ehhez jön a bankadó, és mi odaadjuk támogatásként. Az orosz gáznál az a helyzet, hogy az olcsó, és ha az nincs, nincs rezsicsökkenés sem.

Ha levágnak minket az olcsó gázról, akkor a rezsiért háromszor, négyszer annyi fizetünk majd, mint most.

Akik ezt akarják, azokat távol kell tartani. És most beküldtek egy embert a Shelltől, ami egy népnyúzó intézmény. A Shell most megduplázta a profitját, és ezzel dicsekszik a Tisza Párt energiaügyért felelős embere, aki ki akarja nyomni az oroszokat is, és ezért érkeznek egyre többen az energialobbi részéről a tiszásokhoz – magyarázta.

 

A miniszterelnök felfogása szerint a gazdaság három célt szolgál: legyen munkánk, keressünk annyit, hogy legyen saját otthonunk, valamint legyen nyugdíjunk. Mint jelezte, ebbe a logikába illeszkedik a rezsicsökkentés is. Leszögezte, hogy

ki fog tartani a rezsicsökkentés mellett.

– Nem vagyok bolond. Orbán Anita a druszám, de nem cserélem le rá Szijjártó Pétert – fogalmazott a kormányfő. Mint jelezte, Orbán Anita lobbista, most a magyar kormány ellen kell kijárnia valamit.

A kormányfő szerint a Tisza külpolitikai szakértőjének a megbízói azt akarják, hogy Ukrajnát minél hamarabb vegyék fel az EU-ba és a NATO-ba. Orbán Viktor szerint Ukrajna felvétele egy háborús és egy gazdasági problémát is jelent.

Az ukránok megmondták, hogy nekik 800 milliárd dollár kell a következő tíz évre az ország működtetésére és még 700 milliárd a katonai kiadásokra – hívta fel a figyelmet. A miniszterelnök jelezte, hogy sikerült kimaradni a következő kilencvenmilliárd eurós ukrajnai pénzügyi csomagból, az nem terhel minket.

Orbán Viktor ismét bemutatta a nemzeti petíciót.

Amikor az ukrán EU-tagság ellen harcolnom kell, akkor azért tudok harcolni, mert azt tudom mondani, mert volt Magyarországon egy szavazás és az emberek úgy döntöttek, hogy ezt nem akarják

– tette hozzá.

DPK HEGY Kaposvár
Folytatódik a DPK országjárása (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

Orbán Viktor megérkezett Hatvanba

A rendezvényre már megérkezett Orbán Viktor miniszterelnök, aki felszólal majd a gyűlésen és válaszol a kérdésekre.

Ez Hatvan, itthon vagyunk

– jelentette ki a kormányfő. „Itt béke van” – írta bejegyzéséhez.

A múlt héten Kaposváron rendezték a DPK háborúellenes gyűlését, ahol Orbán Viktor nem hagyományos beszédet tartott, hanem közvetlenül a közönség kérdéseire válaszolt. Emellett a miniszterelnök bemutatta a kormány által indított nemzeti petíció kérdéseit.

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

Ezt a három felvetést tartalmazza a kormány által indított nemzeti petíció, amivel a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, illetve arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg. Emellett nemet mondhatunk a rezsiárak háború miatti emelésére is.

A miniszterelnök kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.

Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent

– tette hozzá.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a hatvani háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 

add-square Háborúellenes gyűlés

A mi bőrünkre megy a játék, elvehetik a magyar jövőt + videó

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Kik is üvöltöztek Lázárral Gyöngyösön?

Bayer Zsolt avatarja

Na ezért mondtam: kuss a nevetek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu