Orbán Viktor: A cigányság megbecsülést és elismerést érdemel – kövesse nálunk élőben! + videó

Hatvan és a Fidesz közös története nem indult olyan jól – idézte fel Orbán Viktor a hatvani háborúellenes gyűlésen. A miniszterelnök emlékeztetett: 1990-ben és 1994-ben is kikosarazta a város a Fideszt, majd 1998-ban sikerült nyerniük. Azonban 2002-ben elvesztették az itt megszerzett mandátumot, ám 2010-ben következett a boldog egymásra találás.

Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

– Tizenhat év hosszú idő. Tudunk válaszolni arra a kérdésre, hogy jól jártunk-e? – tette fel a kérdést a kormányfő. Mint mondta, a kormánypártok jól jártak, mivel egy kiváló parlamenti képviselőt kaptak Szabó Zsolt személyében. Míg az egriektől megkapták Pajtók Gábort, akit még az egyetemről ismer. Jelezte, hogy a napokban járt Egerben, ahol találkozott a polgármesterrel, és megállapodtak arról, hogyan fogják fejleszteni a várost a jövőben.

Majd köszönetet mondott Horváth Lászlóért is, akit a rendszerváltás idejéből ismer. A diktatúra elleni harcban volt harcostársam – tette hozzá. Kiemelte, hogy Horváth László nagyon nehéz küzdelmet vállalt, hogy kábítószermentes országgá teszik Magyarországot.

– Indulat nélkül nehéz erről beszélni, mert

a drogkereskedő abból él, hogy tönkreteszi, megöli másnak a gyerekét, amit sosem fogunk elfogadni

– mondta, felidézve, hogy a múlt héten az ENSZ közgyűlésén olyan döntés született, hogy elkezdik legalizálni a kábítószert, amit az unió többsége támogatott. Egyetlen ország szavazott nemmel, mi, amiért eljárást indítottak ellenünk, és elítéltek minket emiatt.

Úgy folytatta: a Fidesz Heves vármegyének is hozott családtámogatást, nyugdíjat, adócsökkentést. A 91 felújított kórház közül az egyik a hatvani, az óvodai férőhelyek 23 százalékkal nőttek, és már kilencezer gépkocsi van Hatvanban. A Fidesz előtt kétszer annyi bűncselekmény volt, és csak 599 embernek nincs munkája, ami 42 százalékos csökkenés. Emellett 1,4 milliárd forintnyi adósságot elvitt innen a kormány. Hevesbe pedig kínai gyárat hoztunk, elkerülő út épül, Egerben pedig megépítjük az elkerülőt, ami százmilliárd forintba kerül – sorolta a miniszterelnök.