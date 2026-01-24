Orbán Viktor bejelentette a nemzeti petíció kérdéseit + videó

Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!

Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

Ezt a három kérdést tartalmazza a kormány által indított nemzeti petíció, amivel

a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére.

Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.

– Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent

– tette hozzá.

Ismert, a kormány azért döntött egy nemzeti petíció mellett, mert az EU a következő évtizedeit kész elzálogosítani Ukrajna javára, annak ellenére, hogy elhúzódó háborúval számolnak.

Nem csak egy kilencvenmilliárdos hitelről van szó, további nyolcszázmilliárd dollárt követel Ukrajna, és ez nem hitel, hiszen Ursula von der Leyen bizottsági elnök közölte, hogy csak Oroszország háborús jóvátételével kell visszafizetni.

Eddig 193 milliárd dollárt adott az unió Ukrajnának, ami a háromszorosa annak, amit hazánk 2004 óta kapott uniós forrásként.

Miként Orbán Viktor fogalmazott múlt héten, az Európai Unió arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna ezt a háborút Oroszországgal szemben, a frontvonalon megnyeri, és Európa ehhez a győztes ukrán háborúhoz ad pénzügyi támogatást.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök közölte,

a magyar kormány által indított nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap, hogy nemet mondjon erre.

Hangsúlyozta, az EU arra számít, hogy legyőzik a frontvonalon az ukrán hadsereggel az oroszokat, az oroszok jóvátételt fognak fizetni, és mindenki visszakapja a pénzét. – Erre a feltételezésre füstölik el százmilliárdjával az európai adófizetők pénzét egy olyan helyzetben, amikor Európának nincsen pénze – figyelmeztetett.