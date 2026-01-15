Rendkívüli

kormányinfóGulyás Gergelybejelentésorbán viktor

Nemzeti petíciót indít a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

Kormányinfón ismerteti a szerdai kormányülésen meghozott döntéseket Gulyás Gergely és Vitályos Eszter.

Munkatársunktól
2026. 01. 15. 9:44
A kormány megtárgyalta azokat a javaslatokat, amelyeket az Európai Bizottság tett Ukrajna megsegítésére – ismertette a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Bejelentette: a kormány úgy döntött, hogy

nemzeti petíciót indít,

ugyanis az EU a következő évtizedeit kész elzálogosítani Ukrajna javára, annak ellenére, hogy elhúzódó háborúval számolnak. Nem csak egy kilencmilliárdos hitelről van szó, további 800 milliárd dollárt követel Ukrajna, és ez nem hitel, hiszen Ursula von der Leyen bizottsági elnök közölte, hogy csak Oroszország háborús jóvátételével kell visszafizetni. Eddig 193 milliárd dollárt adott az unió Ukrajnának, ami a háromszorosa annak, amit hazánk 2004 óta kapott uniós forrásként.

– Úgy gondoljuk, a magyar emberek véleménye fontos ebben „az európai kalandban”, úgy gondoljuk, Európának a békét kel támogatni, és az, hogy nem is kéri az adott pénzek visszafizetését, a háborúban való részvételt jelenti, és azt, hogy Európa katonailag is szerepet vállalna a háborúban – jelentette ki Gulyás Gergely. Jelezte, hogy ezeknek a kötelezettségeknek a vállalása tönkretenné az EU-t és a tagországokat. A választásokon eldől, hogy Brüsszel-barát vagy nemzeti kormánya marad Magyarországnak – fűzte hozzá.

Az ukrán állam rezsijét nem Európának kellene állni, ráadásul ez minden magyar családnak 1,3 millió forintot jelentene

– emlékeztetett a tárcavezető. Kijelentette: a brüsszeli követeléseket el kell utasítani.

 

Érkezik a 13. havi nyugdíj, másnap a 14. havi

A bankszövetség jelzésére a kormány megtárgyalta a 13. és a 14. havi nyugdíjak kifizetését is. A tájékoztatás szerint egy napon nem képesek teljesíteni biztonságosan az utalásokat, a kormány pedig alkalmazkodik a helyzethez, és

a kifizetések két egymást követő napon lesznek.

A miniszter felidézte: a nyugdíjak vásárlóértéke 48 százalékkal emelkedett 2010 óta, erre készülnek a jövőben is.

A tegnapi kormányülésen jóváhagyták az otthoni energiatárolási programot: a napelemes támogatás lehetővé teszi, hogy tovább csökkenjenek a családok rezsikiadásai. A kormány

két és fél millió forintos támogatást nyújt otthoni energiatároló vásárlására.

Ez vissza nem térítendő támogatás, és mindenkit arra buzdítanak, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.

A kormány megvitatta a szlovák lépéseket a Benes-dekrétumokat illetően, és elemezték a joggyakorlatot. Itt nem szavakra, hanem tettekre van szükség – szögezte le Gulyás Gergely.

– A magyar kormány mindig kiállt a kisebbségek mellett, a kollektív bűnösség fogadhatatlan. Polgári ügyletekben még alkalmazzák a dekrétumokat, melyek érdemben lehetetlenítenek el egyeseket származás alapján, ennek tere nem lehet – hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: a kormány jogi segítséget nyújt minden érintettnek, az anyagi vonzatokat vállalva. A kormány megítélése szerint a szlovák szigorítás olyan határátlépés, amelyben nemzetközi emberi jogi fórumokra is számíthatunk. A magyar állam azok mellett áll, akik jogsérelmet szenvednek el. A szlovák bírósági gyakorlat sem egységes ebben, de lehet joghatása, ami elfogadhatatlan – jelezte a tárcavezető.

 

Folyamatosan dolgoznak az utakon

A rendkívüli téli hideg és hóhelyzet kapcsán a miniszter arról számolt be az operatív törzs jelentése alapján, hogy a helyzet megnyugtató: a betegellátás zavartalan, a síkosságmentesítés pedig folyamatosan zajlik,

nincs olyan település, amely ne lenne elérhető.

A vasúti és buszközlekedésben előfordulnak kisebb késések, de nagyobb fennakadások nélkül tudnak közlekedni. A vörös kód viszont továbbra is érvényben van, a nagy hideg kockázatot jelent, a szociális ellátó intézményeknek mindenkit be kell fogadniuk.

Az agrárkamara elnökét is meghallgatta a kormány a Bászna Gabona Zrt.-t érintő felszámolási kérelmek ügyében.

– Reális a veszélye annak, hogy gazdák nem kapják meg a pénzüket a Bászna Gabona Zrt. bezárása miatt. A kormány garantálja, hogy mindenki megkapja a pénzét – hangsúlyozta. Jelezte: a felszámolási eljárás hosszú, ezért olyan konstrukciót dolgoznak ki, amivel hamarabb megkapják a gazdák a járandóságukat.

Vitályos Eszter kormányszóvivő beszámolt róla, hogy 28 milliárdos pályázattal támogatják a hallgatói életutat, hogy visszaszorítsák a lemorzsolódást. Átfogó egészségügyi mintaprogramot indított Gödöllő térségében a Semmelweis Egyetem, hogy az ott élők egészségügyi állapotát javítsák. A program tavaly szeptemberben vette át a szakrendelők fenntartását, ezzel párhuzamosan jelentős fejlődések indultak, 20 százalékkal nőtt a szakorvosi órák száma, 50 százalékkal nőtt a laborellátások száma, de nőtt az az új eszközök száma is. A jövőben több szűrőpontot, prevenciós intézeteket is létrehoznak, a munkába pedig bevonják a háziorvosokat, a kistarcsai kórházat és a veresegyházi egészségügyi központot is.

A miniszterelnök, Orbán Viktor a szerdai kormányülésről a közösségi oldalán jelentkezett, a fő témák között említette a tűzifa kérdését, a hóhelyzetet, valamint a csökkenő inflációt.

Hajrá, meló van

– írta a kormányfő.

Borítókép: Gulyás Gergely miniszter (Fotó: Facebook)

