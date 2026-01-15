Nemzeti petíciót indít a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

A kormány megtárgyalta azokat a javaslatokat, amelyeket az Európai Bizottság tett Ukrajna megsegítésére – ismertette a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Bejelentette: a kormány úgy döntött, hogy

nemzeti petíciót indít,

ugyanis az EU a következő évtizedeit kész elzálogosítani Ukrajna javára, annak ellenére, hogy elhúzódó háborúval számolnak. Nem csak egy kilencmilliárdos hitelről van szó, további 800 milliárd dollárt követel Ukrajna, és ez nem hitel, hiszen Ursula von der Leyen bizottsági elnök közölte, hogy csak Oroszország háborús jóvátételével kell visszafizetni. Eddig 193 milliárd dollárt adott az unió Ukrajnának, ami a háromszorosa annak, amit hazánk 2004 óta kapott uniós forrásként.

– Úgy gondoljuk, a magyar emberek véleménye fontos ebben „az európai kalandban”, úgy gondoljuk, Európának a békét kel támogatni, és az, hogy nem is kéri az adott pénzek visszafizetését, a háborúban való részvételt jelenti, és azt, hogy Európa katonailag is szerepet vállalna a háborúban – jelentette ki Gulyás Gergely. Jelezte, hogy ezeknek a kötelezettségeknek a vállalása tönkretenné az EU-t és a tagországokat. A választásokon eldől, hogy Brüsszel-barát vagy nemzeti kormánya marad Magyarországnak – fűzte hozzá.

Az ukrán állam rezsijét nem Európának kellene állni, ráadásul ez minden magyar családnak 1,3 millió forintot jelentene

– emlékeztetett a tárcavezető. Kijelentette: a brüsszeli követeléseket el kell utasítani.

Érkezik a 13. havi nyugdíj, másnap a 14. havi

A bankszövetség jelzésére a kormány megtárgyalta a 13. és a 14. havi nyugdíjak kifizetését is. A tájékoztatás szerint egy napon nem képesek teljesíteni biztonságosan az utalásokat, a kormány pedig alkalmazkodik a helyzethez, és

a kifizetések két egymást követő napon lesznek.

A miniszter felidézte: a nyugdíjak vásárlóértéke 48 százalékkal emelkedett 2010 óta, erre készülnek a jövőben is.

A tegnapi kormányülésen jóváhagyták az otthoni energiatárolási programot: a napelemes támogatás lehetővé teszi, hogy tovább csökkenjenek a családok rezsikiadásai. A kormány

két és fél millió forintos támogatást nyújt otthoni energiatároló vásárlására.

Ez vissza nem térítendő támogatás, és mindenkit arra buzdítanak, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.