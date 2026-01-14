tisza pártukrajnamagyar pétertarr zoltán

Újabb önleleplezés: a Tisza alelnöke elismerte, hogy óriási lehetőséget látnak Ukrajna támogatásában + videó

Óriási lehetőséget látnak Ukrajnában Magyar Péterék, erről a háború utáni újjáépítés kapcsán a Tisza Párt alelnöke írt a közösségi médiában. Tarr Zoltán ráadásul egy olyan szervezetre hivatkozva fogalmazta meg álláspontját, amely a Soros-világ része, s amely tevékeny szereplője annak a nemzetközi hálózatnak, amely szerte a világban befolyásolni igyekszik a helyi politikai folyamatokat. Az alelnök szavai csak erősítik azt, ami már eddig is világos volt: a Tiszánál előkelő helyen szerepel Ukrajna, a párt pedig lassan ki sem látszik az ukrán ügyekből.

Munkatársunktól
2026. 01. 14. 16:18
Magyar Péter és Tarr Zoltán, a Tisza Párt vezetői
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb leleplező állítást tett Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke ugyanis a közösségi médiában arról értekezett, hogy óriási lehetőséget látnak Ukrajnában. Tarr a háború utáni újjáépítés kapcsán egészen pontosan így fogalmazott: 

Egy realisztikusabb elemzés, ami elismeri az újjáépítés hatalmas költségeit, de az óriási lehetőségeket is, amik rejlenek benne: a régiós országok cégei logisztikai hubokká válhatnak, új piacok nyílnak építészetben, energiában, infrastruktúrában. Ha Magyarország célzottan bekapcsolódik (pl. régiós vagy szektorspecifikus projektekkel, mint a szlovákok az energia-interkonnektorral), cégeink profitálhatnak, erősödhet a régiós összekapcsoltság és a gazdasági növekedés.

Az alelnök egy linket is csatolt megszólalásához, ami a German Marshall Fund (GMF) oldalára mutat.

Tarr megszólalása tovább erősíti, hogy a Tiszánál kiemelt helyen kezelik Ukrajnát. Azt, hogy miként lettek egyre szorosabbak a Magyar Péter pártját Ukrajnához húzó kötelékek, mindjárt részletesen is bemutatjuk, előtte azonban térjünk ki arra a szervezetre, amelyre Tarr hivatkozott, a German Marshal Fundra. Ez ugyanis egy, a Soros-világ szereplői közül.

A befolyásolás nagyon megy

A GMF egy washingtoni székhelyű nemzetközi szervezet, amely azt az üzenetet kívánja a demokrácia, az emberi jogok és a nemzetközi együttműködés támogatásával propagálni, hogy Amerika és Európa együtt erősebb. Ennek érdekében támogatnak civil és egyéb kezdeményezéseket. A Mandiner 2021-es cikke szerint a szervezet donorlistája igen hosszú, 

a Soros György nevével fémjelezett Open Society Foundations és az Európai Bizottság a 250 ezer és 499 ezer dollár közötti éves hozzájárulást adományozó szervezetek között lelhető fel.

A GMF a Biden-kormányzat alatt a demokraták által külföldi beavatkozásra használt egyik fő szervezet volt – ez már a Szuverenitásvédelmi Hivatal egyik korábbi jelentéséből derült ki. Ezen a szervezeten keresztül a 2022-es választások előtt 12,361 millió dollárt gurítottak balliberális pártoknak és álcivil szervezeteknek Magyarországon, Lengyelországban és Bulgáriában. A cél mindhárom országban és minden esetben a választások rejtett befolyásolása volt.

A GMF-et és a beavatkozási kísérleteket, így azt az akciót, amellyel a 2022-es magyarországi választás eredményét próbálták külföldről alakítani A befolyás ára című dokumentumfilmünkben mutattuk be.

 

Választási mozgósítás ukrán közreműködéssel?

De kanyarodjunk vissza a Tisza ukrán kapcsolataira, Tarr mostani szavain túl több mozzanatból is világos, hogy a pártban nagy lehetőséget láthatnak Ukrajnában.

A Tisza ezer szállal kapcsolódik Ukrajnához, lassan felsorolni is nehéz a különféle eseteket. A legnyilvánvalóbb kapcsolat a Tisza Világ ügye: a mobiltelefonos alkalmazást arra szánták, hogy annak segítségével mozgósítsanak az április országgyűlési választáskor. A Szuverenitásvédelmi Hivatal friss jelentése alapján 

éppen a minap írtuk meg, hogy az applikáció fejlesztését és üzemeltetését olyan ukrán–amerikai informatikai hálózatra bízták, amely nemcsak a digitális gazdaságban, hanem a háborús infrastruktúrában is érdekelt szereplőkből áll.

Ez volt az a mobilalkalmazás, amelyből tavaly év végén több mint kétszázezer, zömmel magyar állampolgár – egyben választópolgár – személyes adatai váltak nyilvánosan hozzáférhetővé.

Ukrán kémek a Tisza körül

Szintén emlékezetes eset, amikor Magyar Péter 2024 nyarán az oroszok bombázta Kijevbe utazott. A Tisza-vezért – mint azt a Ripost megírta – Tseber Roland szervezte. Róla utóbb derült ki, hogy a magyar nemzetbiztonsági szervek már hosszú ideje megfigyelés alatt tartották, és az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosították. 

Tseber ellen beutazási és itt-tartózkodási tilalmat rendeltek el, nem utolsósorban amiatt, mert találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között.

találkozón részt vevő korábbi magas rangú magyar katonai vezető pedig Ruszin-Szendi Romulusz volt. Az egykori vezérkari főnök, a Tisza képviselőjelöltje összekapcsolható a kémbotrány másik szereplőjével, Holló Istvánnal is.

Az ukránokért a NATO-ban és az EP-ben

Nemcsak kapcsolat volt ukrán szereplők és a Tisza mai vezetői között, de Magyar Péter és emberei dolgoznak is az ukrán érdekekért. Ha időrendben haladunk, előbb a Tisza jelenlegi honvédelmi tanácsadójának történetét kell felidézni. Amikor még Ruszin-Szendi pozícióban volt, a NATO vezérkari főnöki ülésein nem a magyar háborúellenes kormányzati álláspontot képviselte, hanem 

Ukrajna-barát nézeteket hangoztatott, beszédeit pedig „Slava Ukraini!”, vagyis „Dicsőséget Ukrajnának!” frázissal zárta. Emellett az ülésekről szóló jelentésekbe olyat is beleírt, amit nem mondott el – pestiesen szólva meghamisította azokat.

Az ukrán érdekeket képviseli immár az Európai Parlamentben is a Tisza: Magyar Péter pártja az EP-ben minden lehetséges módon és alkalommal kiáll a háborúban álló ország anyagi és katonai támogatása mellett, a nyilatkozataikkal és a szavazataikkal is erősítik az Európai Néppártban kulcskérdésnek tartott háborúpárti álláspontot. Ennek egyik leglátványosabb mozzanata az volt, amikor az EP tavaly novemberben tartott rendkívüli ülésén két tiszás képviselő, Dávid Dóra és Lakos Eszter ukrán zászlóval és uniós szimbólumokkal díszített pólóban jelent meg az ülésteremben.

Nem egyirányú az érdeklődés

Az érdeklődés messze nem egyirányú. Különféle ukrán közlések alapján egyértelmű: az ukrán állam érdeke, hogy megváltozzon a magyar kormány álláspontja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása és a háború támogatása ügyében. 

Mivel az Orbán-kormány mindkettőt elutasítja, így kormányváltásban érdekeltek. – Azzal számolnak, hogy amikor Magyarországon kormányváltás történik, a folyamat újraindulhat – mondta például Szerhij Szidorenkó ukrán újságíró, Volodimir Zelenszkij-közeli tudósító, arra utalva, hogy az ukránok megbuktatnák a magyar kormányt.

Ám nem ő az egyetlen ukrán szereplő, aki egyértelművé tette, Ukrajna arra vár, hogy Magyar Péter jusson hatalomra. A volt ukrán külügyminiszter, Dmitro Kuleba korábbi nyilatkozata szerint „jelenleg mindenki azért imádkozik és gyújt gyertyákat a templomban, hogy a magyar miniszterelnök elveszítse a következő választásokat”.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmensáros lászló

Mensáros László üzen

Bayer Zsolt avatarja

A proli ravasz. Nem hisz neked, bizalmatlan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.