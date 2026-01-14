Újabb önleleplezés: a Tisza alelnöke elismerte, hogy óriási lehetőséget látnak Ukrajna támogatásában + videó

Újabb leleplező állítást tett Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke ugyanis a közösségi médiában arról értekezett, hogy óriási lehetőséget látnak Ukrajnában. Tarr a háború utáni újjáépítés kapcsán egészen pontosan így fogalmazott:

Egy realisztikusabb elemzés, ami elismeri az újjáépítés hatalmas költségeit, de az óriási lehetőségeket is, amik rejlenek benne: a régiós országok cégei logisztikai hubokká válhatnak, új piacok nyílnak építészetben, energiában, infrastruktúrában. Ha Magyarország célzottan bekapcsolódik (pl. régiós vagy szektorspecifikus projektekkel, mint a szlovákok az energia-interkonnektorral), cégeink profitálhatnak, erősödhet a régiós összekapcsoltság és a gazdasági növekedés.

Az alelnök egy linket is csatolt megszólalásához, ami a German Marshall Fund (GMF) oldalára mutat.

Tarr megszólalása tovább erősíti, hogy a Tiszánál kiemelt helyen kezelik Ukrajnát. Azt, hogy miként lettek egyre szorosabbak a Magyar Péter pártját Ukrajnához húzó kötelékek, mindjárt részletesen is bemutatjuk, előtte azonban térjünk ki arra a szervezetre, amelyre Tarr hivatkozott, a German Marshal Fundra. Ez ugyanis egy, a Soros-világ szereplői közül.

A befolyásolás nagyon megy

A GMF egy washingtoni székhelyű nemzetközi szervezet, amely azt az üzenetet kívánja a demokrácia, az emberi jogok és a nemzetközi együttműködés támogatásával propagálni, hogy Amerika és Európa együtt erősebb. Ennek érdekében támogatnak civil és egyéb kezdeményezéseket. A Mandiner 2021-es cikke szerint a szervezet donorlistája igen hosszú,

a Soros György nevével fémjelezett Open Society Foundations és az Európai Bizottság a 250 ezer és 499 ezer dollár közötti éves hozzájárulást adományozó szervezetek között lelhető fel.

A GMF a Biden-kormányzat alatt a demokraták által külföldi beavatkozásra használt egyik fő szervezet volt – ez már a Szuverenitásvédelmi Hivatal egyik korábbi jelentéséből derült ki. Ezen a szervezeten keresztül a 2022-es választások előtt 12,361 millió dollárt gurítottak balliberális pártoknak és álcivil szervezeteknek Magyarországon, Lengyelországban és Bulgáriában. A cél mindhárom országban és minden esetben a választások rejtett befolyásolása volt.