Magyar Péterék egy éve: kiállás Ukrajna mellett az Európai Parlamentben, mellébeszélés itthon

Több pénzt a háborúra

A 2026-os költségvetésről szóló határozat keretében a néppárti–liberális nagykoalíció még nagyobb összegekkel támogatná Ukrajnát, elsősorban a katonai kiadásokat növelve.

A Tisza Párt Ukrajna melletti kiállását bizonyítja, hogy áprilisban az EP megszavazta a 2026-os költségvetésre vonatkozó iránymutatások III. szakaszát, amelynek alapján a néppárti–liberális koalíció még több pénzzel támogatná Ukrajnát, valamint sürgeti Kijev EU-csatlakozását is. A nyilvános jegyzőkönyv alapján az igennel szavazók között voltak a Tisza Párt képviselői is, Dávid Dóra, Tarr Zoltán, Kulja András, Lakos Eszter, Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga is igennel voksolt, Magyar Péter azonban ez alkalommal sem jelent meg a munkahelyének számító EP-ben.

Ukrán színekben a Tisza képviselői

De emlékezetes volt az is, amikor az EP tavaly novemberben tartott rendkívüli ülésén Dávid Dóra és Lakos Eszter ukrán zászlóval és uniós szimbólumokkal díszített pólóban jelent meg az ülésteremben. Később maga a pártelnök árulta el a kulisszatitkot, nevezetesen azt, hogy a képviselők a Néppárt vezetésének kérésére vették fel a pólókat.

Erről Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a magyar Országgyűlésben azt mondta: „a Tisza Pártnak és Magyar Péternek Manfred Weber diktál, nekik Weber és az ukrán póló fontos, nekünk meg a magyar érdek, a béke és a piros-fehér-zöld, és ez nem is fog változni”.