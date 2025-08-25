Az amerikai demokratáknál indult Tseber Roland és a hazai baloldal kapcsolata

Újabb kapcsolódási pontokra derült fény Tseber Roland Ivanovics és a hazai baloldal között, erről írt az Ellenpont. A portál szerint a CIA egykori igazgatójához, valamint az amerikai demokratákhoz is kapcsolható, komoly ukrajnai kapcsolatrendszerrel bíró Tseber a baloldali sajtóban valóságos celeb lett, nem véletlenül. Mint írták, Tseber kommunikációjában pedig nem először veszi fel Magyar Péter stílusát, és a Magyar Narancsnak adott interjújában a kárpátaljai politikus a munkácsi gyár elleni orosz támadás kapcsán is a békét szorgalmazó magyar kormányt támadta. „Ennél is látványosabb, hogy

Magyar Péterrel és Tseber Roland Ivanovicssal szinte egy időben készített interjút a Donald Tusk politikáját támogató meghatározó lengyel lap, a Gazeta Wyborcza”

– írta a portál, megjegyezve, hogy Tseber beszélt a kémvádakról és Magyar Péter szerepéről is az ügyben.

A portál arról is beszámolt, hogy

Tseber az Open World nevezetű amerikai kormányzati kezdeményezés keretei közt ingyen, az Egyesült Államok adófizetőinek pénzén utazott az USA-ba.

– 2022 óta Magyarországon is elérhető a program, volt is már vele magyar delegáció az USA-ban. 2023-ban öt parlamenti dolgozó utazott az Egyesült Államokba, de a program felületein nem osztották meg, hogy kik.

Érdekes egybeesés: Jámbor András és Berki Sándor is pont akkor voltak az Egyesült Államokban (Forrás: Facebook)

Érdekes egybeesés azonban, hogy

2023 februárjában a Párbeszéd parlamenti frakciójából Jámbor András és Berki Sándor, a Momentum frakciójából pedig Lőcsei Lajos az Egyesült Államokba utazott,

hogy „megismerjék a jogalkotás, törvényhozás, parlamenti munka működését az USA-ban” – írták, hozzátéve, Washingtonban két demokrata képviselő fogadta Jámborékat, Marcy Kaptur és Mike Quigley, akik elkötelezett támogatói Ukrajnának.

– Azóta pedig mindhárom magyar politikus így vagy úgy, de Magyar Pétert támogatja – hangsúlyozták, felidézve, Jámbor András már egy évvel a választások előtt bejelentette, nem indul Józsefvárosban, hogy ne akadályozza az ellenzéki sikert. Lőcsei Lajos pártja, a Momentum, szintén visszaléptek az indulástól, ezzel támogatva a Tisza Párt sikerét, de Berki Sándor is hasonló döntést hozott.