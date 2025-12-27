Florian Wirtz az ász, a vele pózoló Kerkez Milost viszont igencsak leszólták

Sikerrel vette az idei utolsó mérkőzését az angol címvédő. A Liverpool a Premier League 18. fordulójának szombati játéknapján hazai pályán nyert 2-1-re a Wolverhampton ellen, ezzel 2025-re befejezte, legközelebb január 1-jén, a Leeds United ellen játszik. Az évzárón nem lépett pályára az ötödik sárga lapja utáni eltiltását töltő Szoboszlai Dominik és az egyiptomi színekben az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő Mohamed Szalah sem, a magyar válogatott Kerkez Milos, valamint a meccs előtt még gól nélküli nyári igazolás, Florian Wirtz azonban ott volt a gyepen.

A holland középpályás, Ryan Gravenberch (balra) szerezte a Liverpool első gólját a csapat évzáró bajnokiján, majd Florian Wirtz is betalált (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Florian Wirtz volt a Liverpool legjobbja

Kerkez végigjátszotta a meccset, Wirtz pedig a 90. minutumban hagyta el a játékteret. A német több szempontból is fontos gólt szerzett – a találkozó 42. percében bevitt találata végül győzelmet ért, ráadásul 23. tétmérkőzésén az első volt, amit a Liverpool mezében szerzett.

A klubhoz köthető szurkolói oldalak közül a Liverpool.com egyértelműen a meccs nyertesei közé sorolta Wirzet, aki nyolcas osztályzatot kapott a portáltól, akárcsak a liverpooliak vezetőgólját előkészítő Jeremie Frimpong. Az oldal szerkesztői úgy fogalmaztak, hogy Wirtz első bajnoki góljának megszerzése „hatalmas pozitívum”, és a német játékos ismét erős teljesítményt nyújtott. Ugyanez az oldal hatosra értékelte Kerkez Milos teljesítményét.

Néhányszor jó pozícióba került a beadásoknál, vegyes sikerrel. Egyszer a kapu fölé lőtt, és összességében több önuralomra volna szüksége. Keményen küzdött, és a második félidőben jobb volt, mint az elsőben

– olvasható a vélemény a magyar balhátvédről.

Wirtz a Liverpool Echo szerint is nyolcast érdemelt, a liverpooli napilap azonban eggyel jobbnak ítélte Kerkez Milos játékát, amelyet hetesre értékelt: – Megpróbált kiutat találni a pálya bal oldalán, de mindkét irányban keményen dolgozott. Az első félidőben egy vad lövéssel próbálkozott, elszántsága és szerelései felpezsdítették a közönséget a második játékrészben – írta a Liverpool Echo Kerkez kapcsán.

A Wolverhampton-védő, Yerson Mosquera (balra) és Kerkez Milos párharca a szombati találkozón (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Egy oldal igencsak lehúzta Kerkez Milos értékelését

A Sky Sports szerint is Florian Wirtz volt a Wolverhampton elleni bajnoki embere. A honlapon megtalálható tudósításból kiderült továbbá, hogy Wirtz nyolcas, Kerkez pedig hetes osztályzatot kapott. Az Express értékelőjében alakult ki a legnagyobb különbség: Wirtz nyolcast, Kerkez viszont csak ötöst kapott. – Nehézkesen indult a Vörösöknél a karrierje, és továbbra is gyengén teljesít Liverpool-mezben.

Egy lövése elkerülte a kaput az első félidő vége felé, több higgadtságra volna szüksége a labdával. Védekezésben is gyenge volt

– írta az Express.co.uk Kerkezről, aki a mérkőzés után a közösségi oldalán egy olyan fényképet is közzétett, amelyen félmeztelenül pózol, a háttérben Wirtzcel.