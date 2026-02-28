DániaEurópaválasztásGrönlandMette Frederiksen

Sorsdöntő választás előtt Dánia, Frederiksen szerint Európa jövője is a tét

A dán miniszterelnök előre hozott parlamenti választást hirdetett március 24-re. Mette Frederiksen döntését a javuló közvélemény-kutatási eredmények, valamint a Grönland körül kialakult nemzetközi feszültség indokolhatja, amely láthatóan erősítette a kormányfő és pártja hazai politikai pozícióit.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 1:00
Mette Frederiksen dán miniszterelnök (Fotó: AFP)
Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen előre hozott parlamenti választást jelentett be március 24-re, noha a törvények szerint legkésőbb október 31-ig kellett volna kiírnia a voksolást – számolt be róla az Origo.

Sorsdöntő választás előtt áll Dánia (Fotó: AFP)
Sorsdöntő választás előtt áll Dánia (Fotó: AFP)

A döntés hátterében az áll, hogy pártja, a Szociáldemokraták az elmúlt hónapokban erősödni kezdtek a közvélemény-kutatásokban, részben a Grönland körül kialakult nemzetközi feszültség kezelésének köszönhetően. 

A novemberi helyhatósági választásokon a kormánypárt jelentős vereségeket szenvedett, és száz év után elveszítette Koppenhága vezetését is.

Azóta azonban a felmérések javuló támogatottságot jeleznek: egy friss kutatás szerint a Szociáldemokraták 22,7 százalékon állnak, ami 41 parlamenti mandátumot jelentene a korábbi 32 helyett – írja a The Guardian.

Frederiksen a parlamentben „sorsdöntőnek” nevezte a választást Dánia és Európa jövője szempontjából. 

Úgy fogalmazott, hogy a következő négy évben az országnak és a kontinensnek „a saját lábára kell állnia”. 

Hangsúlyozta az újrafegyverkezés szükségességét, valamint azt is, hogy újra kell definiálni Dánia kapcsolatát az Egyesült Államokkal, amelyet korábban a legszorosabb szövetségesének tartottak.

A grönlandi helyzet az elmúlt időszakban nemzetközi figyelmet kapott, miután Donald Trump az északi-sarkvidéki terület megszerzésével kapcsolatos fenyegetéseket fogalmazott meg. Dánia és a széles körű autonómiával rendelkező Grönland – amelynek kül- és biztonságpolitikáját Koppenhága irányítja – az Egyesült Államokkal is tárgyal az északi-sarkvidéki biztonságról. 

A miniszterelnök szerint Európának össze kell tartania, és biztosítani kell a Dán Királyság közösségének – amelyhez a Feröer szigetek is tartoznak – jövőjét.

A belpolitikában Frederiksen több szociális és gazdasági intézkedést is kilátásba helyezett. Bejelentette, hogy vagyonadót vezetne be, amelyből hatmilliárd dán koronát fordítanának az általános iskolák finanszírozására. 

Mint mondta, az intézkedés célja az egyenlőtlenségek mérséklése és a társadalmi egyensúly erősítése. 

Emellett javasolta az egymillió koronánál kisebb értékű ingatlanok ingatlanadójának eltörlését is.

Elemzők szerint az amerikai nyomás és a grönlandi válság hatására a dán közvélemény részben összezárt a miniszterelnök mögött. A jelenlegi felmérések alapján a baloldali pártokat tömörítő vörös blokk többségre számíthatna a parlamentben. Frederiksen ugyanakkor jelezte: a választás után nyitott marad az esetleges új koalíciós együttműködésekre is.

Borítókép: Mette Frederiksen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

