Sorsdöntő választás előtt Dánia, Frederiksen szerint Európa jövője is a tét

A döntés hátterében az áll, hogy pártja, a Szociáldemokraták az elmúlt hónapokban erősödni kezdtek a közvélemény-kutatásokban, részben a Grönland körül kialakult nemzetközi feszültség kezelésének köszönhetően.

A novemberi helyhatósági választásokon a kormánypárt jelentős vereségeket szenvedett, és száz év után elveszítette Koppenhága vezetését is.

Azóta azonban a felmérések javuló támogatottságot jeleznek: egy friss kutatás szerint a Szociáldemokraták 22,7 százalékon állnak, ami 41 parlamenti mandátumot jelentene a korábbi 32 helyett – írja a The Guardian.

Frederiksen a parlamentben „sorsdöntőnek” nevezte a választást Dánia és Európa jövője szempontjából.

Úgy fogalmazott, hogy a következő négy évben az országnak és a kontinensnek „a saját lábára kell állnia”.