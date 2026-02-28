Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen előre hozott parlamenti választást jelentett be március 24-re, noha a törvények szerint legkésőbb október 31-ig kellett volna kiírnia a voksolást – számolt be róla az Origo.
Sorsdöntő választás előtt Dánia, Frederiksen szerint Európa jövője is a tét
A dán miniszterelnök előre hozott parlamenti választást hirdetett március 24-re. Mette Frederiksen döntését a javuló közvélemény-kutatási eredmények, valamint a Grönland körül kialakult nemzetközi feszültség indokolhatja, amely láthatóan erősítette a kormányfő és pártja hazai politikai pozícióit.
A döntés hátterében az áll, hogy pártja, a Szociáldemokraták az elmúlt hónapokban erősödni kezdtek a közvélemény-kutatásokban, részben a Grönland körül kialakult nemzetközi feszültség kezelésének köszönhetően.
A novemberi helyhatósági választásokon a kormánypárt jelentős vereségeket szenvedett, és száz év után elveszítette Koppenhága vezetését is.
Azóta azonban a felmérések javuló támogatottságot jeleznek: egy friss kutatás szerint a Szociáldemokraták 22,7 százalékon állnak, ami 41 parlamenti mandátumot jelentene a korábbi 32 helyett – írja a The Guardian.
Frederiksen a parlamentben „sorsdöntőnek” nevezte a választást Dánia és Európa jövője szempontjából.
Úgy fogalmazott, hogy a következő négy évben az országnak és a kontinensnek „a saját lábára kell állnia”.
Hangsúlyozta az újrafegyverkezés szükségességét, valamint azt is, hogy újra kell definiálni Dánia kapcsolatát az Egyesült Államokkal, amelyet korábban a legszorosabb szövetségesének tartottak.
További Külföld híreink
A grönlandi helyzet az elmúlt időszakban nemzetközi figyelmet kapott, miután Donald Trump az északi-sarkvidéki terület megszerzésével kapcsolatos fenyegetéseket fogalmazott meg. Dánia és a széles körű autonómiával rendelkező Grönland – amelynek kül- és biztonságpolitikáját Koppenhága irányítja – az Egyesült Államokkal is tárgyal az északi-sarkvidéki biztonságról.
A miniszterelnök szerint Európának össze kell tartania, és biztosítani kell a Dán Királyság közösségének – amelyhez a Feröer szigetek is tartoznak – jövőjét.
A belpolitikában Frederiksen több szociális és gazdasági intézkedést is kilátásba helyezett. Bejelentette, hogy vagyonadót vezetne be, amelyből hatmilliárd dán koronát fordítanának az általános iskolák finanszírozására.
További Külföld híreink
Mint mondta, az intézkedés célja az egyenlőtlenségek mérséklése és a társadalmi egyensúly erősítése.
Emellett javasolta az egymillió koronánál kisebb értékű ingatlanok ingatlanadójának eltörlését is.
Elemzők szerint az amerikai nyomás és a grönlandi válság hatására a dán közvélemény részben összezárt a miniszterelnök mögött. A jelenlegi felmérések alapján a baloldali pártokat tömörítő vörös blokk többségre számíthatna a parlamentben. Frederiksen ugyanakkor jelezte: a választás után nyitott marad az esetleges új koalíciós együttműködésekre is.
Borítókép: Mette Frederiksen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor újabb közös lépéseket helyezett kilátásba, felgyorsul a szerb–magyar olajvezeték építése, Genfben egyeztetett Ukrajna
Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Kisiklott egy villamos Milánó belvárosában: ketten meghaltak, több tucatnyian megsérültek + videó
Az ügyészség vizsgálja a baleset okát.
Elesett a kulcsfontosságú ukrán város
Fontos előrenyomulási útvonalak nyíltak meg az oroszok előtt.
Donald Trump: Nem zárható ki a katonai fellépés Irán ellen
Kubáról is keményen beszélt az amerikai elnök.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor újabb közös lépéseket helyezett kilátásba, felgyorsul a szerb–magyar olajvezeték építése, Genfben egyeztetett Ukrajna
Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Kisiklott egy villamos Milánó belvárosában: ketten meghaltak, több tucatnyian megsérültek + videó
Az ügyészség vizsgálja a baleset okát.
Elesett a kulcsfontosságú ukrán város
Fontos előrenyomulási útvonalak nyíltak meg az oroszok előtt.
Donald Trump: Nem zárható ki a katonai fellépés Irán ellen
Kubáról is keményen beszélt az amerikai elnök.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!