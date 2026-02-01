tárgyalásEurópaGrönlandTrump

Trump Grönlandról: Ez mindenkinek jó lesz + videó

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy megindultak a Grönlandról szóló tárgyalások, és úgy véli, olyan megállapodás születhet, amely mind Washington, mind Európa számára előnyös lesz.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 10:39
Donald Trump amerikai elnök leszáll az Air Force One repülőgépéről (Fotó: AFP)
„Megkezdtük a tárgyalásokat” – mondta Donald Trump, amikor újságírók arról kérdezték, kapcsolatban áll-e európai vezetőkkel Grönland ügyében. „Úgy gondolom, ez mindenkinek jó lesz, egy nagyon fontos megállapodás, különösen nemzetbiztonsági szempontból – rendkívül fontos megállapodás. Azt hiszem, sikerül megállapodásra jutnunk” – fogalmazott. Trump szerint számos kérdésben már konszenzus alakult ki, és Európa is azt szeretné, hogy az Egyesült Államok megállapodást kössön.

„Megkezdtük a tárgyalásokat” – mondta Trump Grönland ügyében (Fotó: AFP)
Donald Trump január 21-én, a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval folytatott megbeszélést követően jelentette be, hogy körvonalazódik a grönlandi megállapodás – számolt be a TASZSZ.

Az Axios értesülései szerint a 

Rutte által Trumpnak javasolt tervezet rögzítené Dánia szuverenitásának megőrzését Grönland felett, valamint frissítené az 1951-es megállapodás feltételeit a sziget védelméről. Ez lehetővé tenné az Egyesült Államok számára katonai bázisok és úgynevezett „védelmi zónák” létrehozását, amennyiben a NATO ezt szükségesnek ítéli.

Később Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke kijelentette, hogy Ruttének nem volt felhatalmazása ilyen tárgyalások lefolytatására Dánia nevében. Hozzátette továbbá, hogy a tárgyalási folyamat visszatért a diplomáciai egyeztetések „hagyományos medrébe”.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Békés Bence
idezojelekcigányság

A cigányság igazi ellenségei

Békés Bence avatarja

A cigányság ellenségei leginkább azok a „barátok”, akik a nemzeti kisebbségünk rossz helyzetére és szenvedésére építik az üzleti modelljüket és a politikai kampányaikat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

