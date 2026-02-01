„Megkezdtük a tárgyalásokat” – mondta Donald Trump, amikor újságírók arról kérdezték, kapcsolatban áll-e európai vezetőkkel Grönland ügyében. „Úgy gondolom, ez mindenkinek jó lesz, egy nagyon fontos megállapodás, különösen nemzetbiztonsági szempontból – rendkívül fontos megállapodás. Azt hiszem, sikerül megállapodásra jutnunk” – fogalmazott. Trump szerint számos kérdésben már konszenzus alakult ki, és Európa is azt szeretné, hogy az Egyesült Államok megállapodást kössön.
Trump Grönlandról: Ez mindenkinek jó lesz + videó
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy megindultak a Grönlandról szóló tárgyalások, és úgy véli, olyan megállapodás születhet, amely mind Washington, mind Európa számára előnyös lesz.
Donald Trump január 21-én, a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval folytatott megbeszélést követően jelentette be, hogy körvonalazódik a grönlandi megállapodás – számolt be a TASZSZ.
Az Axios értesülései szerint a
Rutte által Trumpnak javasolt tervezet rögzítené Dánia szuverenitásának megőrzését Grönland felett, valamint frissítené az 1951-es megállapodás feltételeit a sziget védelméről. Ez lehetővé tenné az Egyesült Államok számára katonai bázisok és úgynevezett „védelmi zónák” létrehozását, amennyiben a NATO ezt szükségesnek ítéli.
Később Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke kijelentette, hogy Ruttének nem volt felhatalmazása ilyen tárgyalások lefolytatására Dánia nevében. Hozzátette továbbá, hogy a tárgyalási folyamat visszatért a diplomáciai egyeztetések „hagyományos medrébe”.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
