Orbán Viktor: Találkozzunk holnap a Békemeneten!

A hazádnak szüksége van rád! – üzente közösségi oldalán a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 8:44
Ahogyan lapunk megírta, a március 15-i nemzeti ünnepet idén rendhagyó keretek között, a Békemenet résztvevőivel együtt ünnepeljük meg. Kovács Zoltán államtitkár a programmal kapcsolatban úgy fogalmazott, számos meglepetéssel készülnek, ám néhány részletet azért elárult:

  • a rendezvény műsorvezetője Rákay Philip lesz,
  • a Himnusz a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában csendül fel vasárnap,
  • Varga Csanád előadásában hallhatjuk Petőfi Sándor Csatadal című költeményét,
  • a Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás adja elő.

A nemzeti ünnep alkalmából beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, de Szijjártó Péter és Lázár János is felszólal.

 

Borítókép: A Békemenet résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


add-square Békemenet március 15.

A legnagyobb Békemenet előtt állunk, mindez rendesen arcon csaphatja Magyar Pétert

Békemenet március 15. 14 cikk chevron-right

Veér Gyula
idezojelekbrüsszel

Mit veszíthetünk április 12-én?

Veér Gyula avatarja

A fő kérdés, amire választ kell adni: háború vagy béke?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
