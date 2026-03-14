Orbán Viktor: Találkozzunk holnap a Békemeneten!

A hazádnak szüksége van rád! Találkozzunk holnap a Békemeneten! – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
Ahogyan lapunk megírta, a március 15-i nemzeti ünnepet idén rendhagyó keretek között, a Békemenet résztvevőivel együtt ünnepeljük meg. Kovács Zoltán államtitkár a programmal kapcsolatban úgy fogalmazott, számos meglepetéssel készülnek, ám néhány részletet azért elárult:
- a rendezvény műsorvezetője Rákay Philip lesz,
- a Himnusz a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában csendül fel vasárnap,
- Varga Csanád előadásában hallhatjuk Petőfi Sándor Csatadal című költeményét,
- a Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás adja elő.
A nemzeti ünnep alkalmából beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, de Szijjártó Péter és Lázár János is felszólal.
