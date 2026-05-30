Miért Gabriel? Arteta választ adott a legfájóbb témában a BL-döntő után

Miért Gabriel rúgta az Arsenal ötödik büntetőjét?

Sarkalatos pontja volt a sajtótájékoztatónak még, hogy miért a brazil hátvéd, Gabriel állt az ötödik – utólag kiderült, a mindent eldöntő – büntetőhöz – nagyon csúnyán fölérúgta a maga büntetőjét. – Készültünk erre a pillanatra, Martin Ödegaard, Kai Havertz vagy Bukayo Saka szokott az ötödik rúgó lenni, de most más játékost kellett odaállítanunk. Korábban nem hibázott Gabriel, de most nem voltunk elég precízek az utolsó pillanatokban, mint ők.

Arteta a francia csapatot is igyekezte dicsérni: – Még fel kell dolgoznunk a fájdalmat, ebből lehet majd építkezni, Európa egy más szintet kíván meg.

Gratulálok a PSG-nek, ők a legjobb csapat, amit labdával művelnek, olyat még korábban nem láttam.

Arteta zárásnak elmondta, a holnapi buszparádé így is szép lesz, hiszen lesz okuk az örömre a Premier League-győzelem miatt. Ezt követően pedig pár napot a családjával fog tölteni, majd kielemzik a döntőben történteket.