Az Arsenal név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez?

Huszonkét év, megannyi fájdalmas, örömteli vagy éppen könnyfakasztó pillanat, de a várakozás véget ért: az Arsenal a veretlen, 2003/2004-es bajnoki aranyérmet követően ismét élen végzett a világ legerősebb bajnokságában. Az elmúlt esztendőkben örök másodikként megbélyegzett Arsenal egy hat éven át épített projekt gyümölcseként vitte vissza Észak-Londonba a Premier League-serleget, Budapesten pedig arra is megvan az esélye, hogy a Bajnokok Ligája megnyerésével a klub történetének legeredményesebb idényét zárja.

Bacsinszki Ádám
2026. 05. 21. 4:55
A játékosok vasárnap ünnepelhetnek az igazi trófeával Forrás: Arsenal/Facebook
Az Arsenalt 2011 és 2016 között erősítő, csapatkapitányként kétszeres FA-kupa-győztes Artetát sokkolta, milyen mélyre süllyedt a klub, de már az első nyilatkozatában hangsúlyozta, az utolsó csepp véréig harcolni fog azért, hogy az Arsenal visszakerüljön az őt megillető helyére. A vezetőedzőként kezdő, majd menedzsernek előléptetett szakember meglehetősen szokatlan módszerekkel próbálta motiválni és fejleszteni játékosait, egy alkalommal TikTok-videómontázst vetített ki edzés közben, míg máskor például hangfalakkal körülvéve vezényelt edzést, hogy felkészítse csapatát az Anfield atmoszférájára. Ezek közül több is megjelent az Amazon Prime All or Nothing: Arsenal című minisorozatában, amely tökéletesen bemutatta, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie Artetának, aki azonban egy pillanatra sem bizonytalanodott el, még a legnehezebb időszakokban sem.

Aprólékossága a klub minden szegletére kiterjedt, ennek köszönhető, hogy kérésére eltávolították az Emirates játékoskijárójának burkolatát, hogy mindkét csapat hallja a közönség zaját a kezdőrúgás előtt – ezzel inspirálva saját játékosait és megzavarva az ellenfelet. De neki köszönhető az is, hogy a North London Forever című dal immár hivatalosan is az Arsenal himnuszának számít, vagy az, hogy motivációs üzenetek borítják a londoni Colney edzőközpont falait.

Egy tudatos projekt eredménye

Könnyű dolga persze így sem volt, s bár az első (fél)idényét FA-kupa-győzelemmel zárta, a koronavírus révén is nehezített körülmények között igencsak lassan indult be a fejlődés. 

Évekkel azelőtt, hogy az Arsenal újra bajnok lett volna, a klub vezetői azonosítottak egy ritka lehetőséget a Premier League versenykörforgásában.

A rivális csapatok kereteinek, szerződéseinek, életkori profiljainak és edzői ciklusainak részletes elemzése után egy úgynevezett győzelmi ablakot vetítettek előre 2023 és 2027 közé – egy időszakot, amikor a Manchester City és a Liverpool, amelyek az előző nyolc bajnoki címet egymás között osztották szét, végre lazíthatnak a liga feletti szorításukon. 

Az Arsenal ezt követően minden döntését erre építette. 

2020 telén, amikor Mikel Arteta komoly nyomás alatt állt és a csapat a középmezőnyben sodródott, az Arsenal menedzsere az Egyesült Államokba, Denverbe repült Tim Lewis akkori ügyvezető igazgatóval együtt, hogy találkozzanak a klub tulajdonosával, Stan Kroenkével. Arteta és Lewis egy hosszú távú stratégiát mutattak be, amelynek célja az Arsenal újjáépítése volt modern szuperklubként és elit futballcsapatként. 

Edu 2019-es érkezése – a klub történetének első sportigazgatójaként – radikális átalakítást indított el az Arsenal futballműködésében. A megfigyelőhálózat nagy részét leépítették, helyette létrehoztak egy új Football Intelligence egységet. Ennek az innovatív csapatnak az volt a feladata, hogy részletes képet alkosson az angol futball jövőjéről – és az Arsenal helyéről benne. Ez a részleg évekre előre modellezte a riválisok várható hanyatlását: az Arsenal számolt például Jürgen Klopp Liverpoolból való távozásával, valamint olyan játékosok öregedési görbéjével, mint Mohamed Szalah, Virgil van Dijk vagy Kevin De Bruyne. Az előrejelzés nem volt tökéletes, de keretet adott a klubvezetésnek. A játékosigazolásokat ezekhez az előrejelzésekhez igazították, így az Arsenal olyan keretet épített, amelynek csúcsteljesítménye egybeeshetett riválisaik visszaesésével. 

A Manchester City döntetlenje után elárasztották az utcákat a szurkolók (Fotó: AFP/Brook Mitchell)

Természetesen szükség volt módosításokra. Voltak majdnem sikerek is. A három egymást követő második hely 2023 és 2025 között azt jelezte, hogy közel járnak, de még kellett valami plusz. Ahogy a „győzelmi ablak” szűkülni kezdett, Andrea Berta sportigazgatói kinevezése tavaly márciusban agresszívebb végső átigazolási hajrát hozott: a kezdőcsapat már akkor is elég erősnek tűnt, ám a keretbőség közel sem volt olyan minőségi, mint például az éveken át egyeduralkodó Manchester Citynél. Hogy ezen javítsanak, érkezett többek között Cristhian Mosquera, Piero Hincapié, Martín Zubimendi, Noni Madueke, Eberechi Eze, illetve előre a már régóta várt csatárigazolásnak Gyökeres Viktor. Az Arsenalnak így már az összes posztra volt két hasonló képességű játékosa, és mint az idényben ez később kiderült, a sérülések miatt szükség is volt rá.

Az Arsenal keretépítése nem volt takarékos: a nyolc nyári igazolás körülbelül 250 millió fontba került, és a klub ezzel az UEFA pénzügyi szabályainak határáig ment, a tulajdonosok viszont felszabadították a szükséges költségvetést. Ez tudatos kockázatvállalás volt: az Arsenal mindent egy lapra tett fel – és nyert.

A Premier League-ből és a Bajnokok Ligája-döntőbe jutásból származó bevételek enyhítették a pénzügyi aggályokat, szakmai szempontból pedig megerősítették, hogy szükség volt az ilyen méretű kiadásokra.

Beérett az Arsenal bizalma

Arteta jelenleg a harmadik legrégebb óta hivatalban lévő menedzser vagy vezetőedző az angol profi futball első négy osztályában, Simon Weaver (Harrogate Town) és egykori mentora, Pep Guardiola mögött – aki valószínűleg idén nyáron, tíz év után távozik a Manchester Citytől. Az Arsenal még ebben az idényben jelezte, hogy új szerződésről akar tárgyalni Artetával a bajnokság vége előtt. A bizalom mértéke érthető: a baszk kivételes edző, olyan részletességre való odafigyeléssel, amilyet a klubnál korábban ritkán láttak. Az Arsenalnál mindig is volt hagyományuk az innovatív menedzsereknek – gondoljunk csak Herbert Chapmanre vagy Arsene Wengerre –, és Arteta is ebbe a sorba illik.

Amikor 2019 decemberében kinevezték, egy bizalmasát kérte meg arra, hogy három hónapon át kérdezze meg a klub alkalmazottait: milyen az Arsenalnál dolgozni? A válaszoknál a mérgező szó jelent meg a leggyakrabban. Azóta Arteta azért harcolt, hogy megváltoztassa ezt a kultúrát, három alapértékre építve: tisztelet, elkötelezettség és szenvedély. A Mesut Özillel és Pierre-Emerick Aubameyanggal való nyilvános konfliktusai fájdalmasak voltak, de ezek alapozták meg az Arteta-projekt kultúráját. A legfontosabb pedig az volt, hogy a klubvezetés végig kiállt mellette, és ez adta meg neki azt a tekintélyt, amelyre szüksége volt az újjáépítéshez. Az elmúlt hat évben senkit nem ért több kritika az Arsenalnál – és senki sem érdemel több dicséretet nála ezért a sikerért.

Az Arsenal játékosai alaposan megünnepelték a bajnoki címet
Az Arsenal játékosai alaposan megünnepelték a bajnoki címet (Forrás: Arsenal.com)

Valami újnak a kezdete?

Hiába a bajnoki cím megszerzése, Arteta és Berta már további beruházásokat sürget az első csapatba. Úgy érzik, most kell kihasználniuk, hogy Anglia több topklubja is átmeneti időszakban van, ráadásul az a „győzelmi ablak”, amelyet az Arsenal elemzői még 2020-ban megjósoltak, továbbra is nyitva áll.

„Bárhová is vezessen minket ez a május, a szezon végén nem fogunk megállni – olvasható Stan és Josh Kroenke nyilatkozata a Burnley elleni utolsó hazai meccs programfüzetében. – Mindig előre tekintünk, tanulunk az út során, és könyörtelenül hajszoljuk a fejlődést. Továbbra is arra koncentrálunk, hogy emeljük a színvonalat, a lehető legjobb környezetet teremtsük játékosainknak és munkatársainknak, valamint tovább erősítsük a klub és a közösség közötti egységet.” 

A felnőttcsapat kedden a londoni Colney edzőközpontban gyűlt össze, hogy együtt nézze a Bournemouth és a Manchester City döntetlenjét, amely azt jelentette, hogy az észak-londoni klub megszerezte a régóta várt 14. bajnoki címét.

Így ünnepeltek az Arsenal játékosai és stábtagjai:

A csapat így gyakorlatilag tét nélküli meccset játszhat vasárnap a Selhurst Parkban a Crystal Palace vendégeként, majd egy szűk héttel később jöhet a budapesti Bajnokok Ligája-finálé, amely esélyt kínál rá, hogy a klub fennállása során először megnyerje a legrangosabb európai kupasorozatot, s így története legsikeresebb idényét zárja.

Rice így fogalmazta át korábbi szavait a Bournemouth keddi pontszerzése után: „Megmondtam… Vége van.”

Más nézőpontból viszont közel sincs vége. Még csak most kezdődik…

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
