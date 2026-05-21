Az Arsenal név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez?

Az Arsenalt 2011 és 2016 között erősítő, csapatkapitányként kétszeres FA-kupa-győztes Artetát sokkolta, milyen mélyre süllyedt a klub, de már az első nyilatkozatában hangsúlyozta, az utolsó csepp véréig harcolni fog azért, hogy az Arsenal visszakerüljön az őt megillető helyére. A vezetőedzőként kezdő, majd menedzsernek előléptetett szakember meglehetősen szokatlan módszerekkel próbálta motiválni és fejleszteni játékosait, egy alkalommal TikTok-videómontázst vetített ki edzés közben, míg máskor például hangfalakkal körülvéve vezényelt edzést, hogy felkészítse csapatát az Anfield atmoszférájára. Ezek közül több is megjelent az Amazon Prime All or Nothing: Arsenal című minisorozatában, amely tökéletesen bemutatta, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie Artetának, aki azonban egy pillanatra sem bizonytalanodott el, még a legnehezebb időszakokban sem.

Aprólékossága a klub minden szegletére kiterjedt, ennek köszönhető, hogy kérésére eltávolították az Emirates játékoskijárójának burkolatát, hogy mindkét csapat hallja a közönség zaját a kezdőrúgás előtt – ezzel inspirálva saját játékosait és megzavarva az ellenfelet. De neki köszönhető az is, hogy a North London Forever című dal immár hivatalosan is az Arsenal himnuszának számít, vagy az, hogy motivációs üzenetek borítják a londoni Colney edzőközpont falait.

Egy tudatos projekt eredménye

Könnyű dolga persze így sem volt, s bár az első (fél)idényét FA-kupa-győzelemmel zárta, a koronavírus révén is nehezített körülmények között igencsak lassan indult be a fejlődés.

Évekkel azelőtt, hogy az Arsenal újra bajnok lett volna, a klub vezetői azonosítottak egy ritka lehetőséget a Premier League versenykörforgásában.

A rivális csapatok kereteinek, szerződéseinek, életkori profiljainak és edzői ciklusainak részletes elemzése után egy úgynevezett győzelmi ablakot vetítettek előre 2023 és 2027 közé – egy időszakot, amikor a Manchester City és a Liverpool, amelyek az előző nyolc bajnoki címet egymás között osztották szét, végre lazíthatnak a liga feletti szorításukon.

Az Arsenal ezt követően minden döntését erre építette.