Havasi Bertalan: Ki akarna Magyar Péter helyettes államtitkára lenni?

Lapunknak adott interjút Havasi Bertalan, aki hivatali visszaélés miatt feljelentette Magyar Pétert. A felmentett helyettes államtitkár még múlt szombaton vitatkozott össze a kormányfővel a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületének a tetején. Havasi szerint Magyar már azzal elkövette a bűncselekményt, hogy kiadta az utasítást, hogy távolítsák el az akkor még hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájának helyet adó épületből. Annak kapcsán, hogy még aznap megjelent a Magyar Közlönyben, hogy felmentették a pozíciójából, úgy vélekedett, hogy nehéz nem észrevenni azt a zaklatott idegállapotot és bosszúszomjat, ami a döntést keretezte.

Máté Patrik
2026. 05. 21. 5:34
Fotó: Ladóczki Balázs
Arról, hogy még aznap este megjelent a Magyar Közlönyben, hogy felmentették a helyettes államtitkári megbízatásából, Havasi Bertalan kiemelte, hogy megkönnyebbülést érzett, mondván, 

ki akarna Magyar Péter helyettes államtitkára lenni?

Véleménye szerint nehéz nem észrevenni azt a zaklatott idegállapotot és bosszúszomjat, ami ezt a döntést keretezte, és azt, hogy csak emiatt kiadtak egy Magyar Közlönyt. Havasi valószínűsíti, hogy az ideges kapkodás miatt rontották el a javaslatot tevő miniszter megjelölését a Magyar Közlönyben. Ugyanis a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert nevezték meg a Magyar Közlönyben javaslattevőnek, miközben ez a miniszteri poszt már megszűnt.

Kemény évek jönnek

Havasi Bertalan kiemelte, hogy a kabinetiroda csak június 15-én olvad be a Miniszterelnökségbe, így nem állja meg a helyét a miniszterelnök érvelése, hogy azért nem volt semmi keresnivalója a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében, mert ott már a Szociális és Családügyi Minisztérium van. – Az a Miniszterelnöki Kabinetiroda hivatalosan még működő épülete, amiből Magyar Péter rendőri erővel el akart távolíttatni egy helyettes államtitkárt. Ezt nem teheti meg – húzta alá. A korábbi helyettes államtitkár szerint a történet tanulsága, hogy nehéz és kemény évek előtt áll a magyar demokrácia, jogállamiság és jogbiztonság, ha Magyar Péter azt hiszi, hogy a szavával teremt, és amit a Facebookra „ráköhög”, az az alkotmány. – Nem, ez nem így van. Most már miniszterelnökként büntetőjogi felelőssége van a törvénysértő cselekedetei miatt – rögzítette.

Havasi elárulta, hogy nem csak azért küzd a felmentési pénzért, hogy azt megkapja és aztán saját célra vagy politikailag üldözött kormánytisztviselők jogsegélyére fordítsa, hanem példát akar mutatni, hogy mindenki álljon ki azért, ami neki törvényesen jár. 

Ne engedjük, hogy ezt Magyar Péter elvegye. Egyúttal figyelmeztetek minden állami vezetőt, hogy aki a törvényesen járó juttatást törvénytelen módon megpróbálja elvenni, szintén bűncselekményt követ el

– szögezte le. 

Arról, hogy mik a jövőbeni tervei, Havasi Bertalan lapunknak is megerősítette, hogy a jövőben Orbán Viktor sajtófőnöke lesz, amiről van egy megállapodása a Fidesz elnökével, amit a héten fognak véglegesíteni.

Eltűnt a kólásdoboz

A legendássá vált kólásdobozról, amiből több mint tíz éve Orbán Viktor ivott a dunaharaszti Coca-Cola üzem avatásán, Havasi elárulta, hogy valamikor 2018-ban, a Parlament és a karmelita közötti költözéskor veszhetett nyoma. De azóta is vannak poénos tárgyak a gyűjteményében. Például egy egycentes euróérme, amit még Orbán Viktorral találtak Bledben egy konferencián. Akkor a volt miniszterelnök rábízta ezt az eurócentet, majd hozzátette: „Berci, ezt mindenképpen tedd el, mert ez a magyar állam aranytartaléka.” 

Bízzunk abban, hogy Magyar Péter regnálása alatt nem kell majd felhasználni ezt az egycentes tartalékot, de természetesen erről hajlandó vagyok lemondani a javára, ha külön kéri

– jegyezte meg Havasi. 

Emellett van egy Orbán Viktort ábrázoló mellszobor, amit néhány éve egy templomavatón ajándékozott neki egy szobrászmester. Ám szerinte a mellszoborral az egyetlen probléma, hogy az jobban hasonlít Szűcs Lajos korábbi fideszes képviselőre, mint Orbán Viktorra.

Borítókép: Havasi Bertalan (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
