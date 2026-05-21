Havasi Bertalan: Ki akarna Magyar Péter helyettes államtitkára lenni?

Arról, hogy még aznap este megjelent a Magyar Közlönyben, hogy felmentették a helyettes államtitkári megbízatásából, Havasi Bertalan kiemelte, hogy megkönnyebbülést érzett, mondván,

ki akarna Magyar Péter helyettes államtitkára lenni?

Véleménye szerint nehéz nem észrevenni azt a zaklatott idegállapotot és bosszúszomjat, ami ezt a döntést keretezte, és azt, hogy csak emiatt kiadtak egy Magyar Közlönyt. Havasi valószínűsíti, hogy az ideges kapkodás miatt rontották el a javaslatot tevő miniszter megjelölését a Magyar Közlönyben. Ugyanis a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert nevezték meg a Magyar Közlönyben javaslattevőnek, miközben ez a miniszteri poszt már megszűnt.

Kemény évek jönnek

Havasi Bertalan kiemelte, hogy a kabinetiroda csak június 15-én olvad be a Miniszterelnökségbe, így nem állja meg a helyét a miniszterelnök érvelése, hogy azért nem volt semmi keresnivalója a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében, mert ott már a Szociális és Családügyi Minisztérium van. – Az a Miniszterelnöki Kabinetiroda hivatalosan még működő épülete, amiből Magyar Péter rendőri erővel el akart távolíttatni egy helyettes államtitkárt. Ezt nem teheti meg – húzta alá. A korábbi helyettes államtitkár szerint a történet tanulsága, hogy nehéz és kemény évek előtt áll a magyar demokrácia, jogállamiság és jogbiztonság, ha Magyar Péter azt hiszi, hogy a szavával teremt, és amit a Facebookra „ráköhög”, az az alkotmány. – Nem, ez nem így van. Most már miniszterelnökként büntetőjogi felelőssége van a törvénysértő cselekedetei miatt – rögzítette.

Havasi elárulta, hogy nem csak azért küzd a felmentési pénzért, hogy azt megkapja és aztán saját célra vagy politikailag üldözött kormánytisztviselők jogsegélyére fordítsa, hanem példát akar mutatni, hogy mindenki álljon ki azért, ami neki törvényesen jár.

Ne engedjük, hogy ezt Magyar Péter elvegye. Egyúttal figyelmeztetek minden állami vezetőt, hogy aki a törvényesen járó juttatást törvénytelen módon megpróbálja elvenni, szintén bűncselekményt követ el

– szögezte le.