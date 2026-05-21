Újabb nagyszabású Soros-program indul: világszerte támogatnák a zsidó és muszlim közösségeket

A nemzetközi hálózat szerdán jelentette be a programot, amelynek célja a vallásközi együttműködések erősítése, valamint a zsidó és muszlim közösségek védelme az utóbbi időszakban felerősödött gyűlöletkeltéssel szemben. A kezdeményezés az Izrael és a Hamász közötti háború, valamint a közel-keleti konfliktusok nyomán kialakult feszült nemzetközi helyzetre reagál.

A Tel-avivi Egyetem legfrissebb jelentése szerint tavaly több mint harminc éve nem látott mértékű halálos erőszak érte a zsidó közösségeket világszerte. A kutatás az ausztráliai hanukai ünnepségen történt decemberi lövöldözést is megemlíti.

Közben a muszlimellenes megnyilvánulások száma is emelkedett, különösen az iráni konfliktus kiéleződése után.

Az Alapítvány elnöke, Binaifer Nowrojee közleményében azt írta: a közel-keleti konfliktusok következtében erősödnek az előítéletek, a gyűlöletkeltés és az erőszak mind a zsidó, mind a muszlim közösségekkel szemben. Hangsúlyozta: senkit sem lehet vallása miatt célponttá tenni, és a gyűlölet minden formája ellen fel kell lépni.