Soros AlexandertámogatásmuszlimOpen Society Foundationzsidó

Újabb nagyszabású Soros-program indul: világszerte támogatnák a zsidó és muszlim közösségeket

Újabb nagyszabású programot jelentett be a Soros György által alapított Open Society Foundations: a szervezet a következő három évben 30 millió dollárt fordít az antiszemitizmus és a muszlimellenes gyűlölet elleni fellépésre. A bejelentés különösen nagy figyelmet kapott annak fényében, hogy az alapítvány működését az elmúlt időszakban az amerikai igazságügyi minisztérium is vizsgálta.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 6:25
Soros Alex Berlinben (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nemzetközi hálózat szerdán jelentette be a programot, amelynek célja a vallásközi együttműködések erősítése, valamint a zsidó és muszlim közösségek védelme az utóbbi időszakban felerősödött gyűlöletkeltéssel szemben. A kezdeményezés az Izrael és a Hamász közötti háború, valamint a közel-keleti konfliktusok nyomán kialakult feszült nemzetközi helyzetre reagál.

A Tel-avivi Egyetem legfrissebb jelentése szerint tavaly több mint harminc éve nem látott mértékű halálos erőszak érte a zsidó közösségeket világszerte. A kutatás az ausztráliai hanukai ünnepségen történt decemberi lövöldözést is megemlíti. 

Közben a muszlimellenes megnyilvánulások száma is emelkedett, különösen az iráni konfliktus kiéleződése után. 

Az Alapítvány elnöke, Binaifer Nowrojee közleményében azt írta: a közel-keleti konfliktusok következtében erősödnek az előítéletek, a gyűlöletkeltés és az erőszak mind a zsidó, mind a muszlim közösségekkel szemben. Hangsúlyozta: senkit sem lehet vallása miatt célponttá tenni, és a gyűlölet minden formája ellen fel kell lépni.

A bejelentés az Open Society egyik legnagyobb nyilvános kezdeményezése azóta, hogy tavaly ősszel felmerült: az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálhatja az alapítvány működését. 

Donald Trump amerikai elnök korábban név szerint is említette Soros Györgyöt, amikor az FBI-t arra utasította, hogy lépjen fel az általa „baloldali terrorizmusnak” nevezett jelenséggel szemben. Az alapítvány visszautasította a vádakat, és hangsúlyozta: céljuk a demokratikus intézmények és a civil társadalom erősítése.

Az alapítványt jelenleg Soros Alex, Soros György fia vezeti, aki 2022 végén vette át az irányítást. 

A támogatási program keretében oktatási kezdeményezéseket, közösségépítő projekteket és vallásközi együttműködéseket támogatnak majd. A támogatott szervezetek között szerepel a Jewish Council for Public Affairs, a Nexus Project és a Shoulder to Shoulder nevű vallásközi szervezet is.

A programban részt vevő szervezetek szerint az antiszemitizmus, az iszlamofóbia és más szélsőséges ideológiák összefüggenek egymással, ezért ezek kezelését sem lehet különválasztani.

Borítókép: Soros Alex Berlinben (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekhorvátország

Ezért is támogatom a revíziót

Pozsonyi Ádám avatarja

Jó volt a koncert. Az irigységem is elmúlt. Az álomból fölébredtem. De hát ismerjük be, egy kicsit elálmodozni jó. Ennyi szabadság az embernek még ebben pici és törpe korban is kijár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu